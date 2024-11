Laurea Online in Ingegneria Informatica e dell’Automazione LM-32 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione all'[nome ateneo], noto per il suo approccio d’avanguardia, è progettato per dare agli studenti una preparazione robusta e multifunzionale nel campo della tecnologia dell’informazione e dei sistemi automatizzati. Gli obiettivi formativi del corso si concentrano sull’assicurare che gli studenti possano progettare, configurare e gestire complessi sistemi di elaborazione e reti di computer.

Con un solido background teorico-scientifico, i futuri laureati saranno in grado di applicare le loro conoscenze a problemi ingegneristici complessi, sfruttando la matematica e altre scienze di base. Il programma offre un equilibrio tra teoria e pratica, preparando gli studenti a pianificare e gestire sistemi complessi e innovativi.

Degna di nota è l’aggiunta di due curricula specialistici: Cybersecurity e Artificial Intelligence. Cybersecurity affronta temi cruciali come crittografia e sicurezza del software, mentre Artificial Intelligence si focalizza su tecnologie all’avanguardia come reti neurali e sistemi intelligenti. Questi curricula arricchiscono l’offerta formativa, posizionando gli studenti all’avanguardia delle nuove frontiere tecnologiche.

Gli studenti che completano con successo il programma saranno pronti a superare l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, un passo indispensabile per diventare ingegneri a pieno titolo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’eCampus è meticolosamente progettato per equipaggiare gli studenti con competenze sia teoriche che pratiche.

L’intero percorso si snoda attraverso una serie di insegnamenti strategici, suddivisi in tre principali percorsi: Sistemi di elaborazione delle informazioni, Automatica, e insegnamenti nell’ambito dell’Economia applicata e Ricerca operativa per le attività affini o integrative.

Gli studenti sono tenuti a completare un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), con una suddivisione ponderata che comprende 75 CFU nelle attività caratterizzanti, 15 CFU nelle attività affini e integrative, e 30 CFU nelle altre attività complementari.

Queste includono anche tirocini formativi, i quali rappresentano un’opportunità preziosa per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, con l’opzione di coniugare teoria e pratica anche attraverso programmi di studio all’estero, come il noto Erasmus.

Il corso è articolato in modo flessibile per permettere agli studenti di approfondire anche tematiche innovative, grazie ai curricula opzionali in Cybersecurity e Artificial Intelligence.

Questi percorsi offrono conoscenze avanzate in aree emergenti come crittografia, reti neurali, e sistemi intelligenti, offrendo una preparazione solida per affrontare le sfide contemporanee del settore tecnologico.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’eCampus è riservato ai candidati che hanno conseguito un diploma di laurea triennale, o un titolo di studio equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto come idoneo dall’ateneo. Questo assicura che gli studenti abbiano una solida base su cui costruire le competenze avanzate offerte da questo programma.

In aggiunta alle qualifiche accademiche, il regolamento prevede una verifica dell’adeguatezza della preparazione personale. Questa valutazione viene effettuata all’atto dell’iscrizione e si concentra su conoscenze fondamentali necessarie per affrontare il percorso formativo con successo.

È richiesta anche la padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale, insieme alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea, assicurando così che gli studenti possano competere in un contesto sempre più globale e interconnesso.

L’ateneo eCampus offre flessibilità nel processo di iscrizione, consentendo agli studenti di formalizzare la loro adesione in qualsiasi momento dell’anno, facilitando così la pianificazione personale e professionale degli aspiranti ingegneri.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione dell’Università e-Campus apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali. Grazie alla formazione offerta, i laureati sono ben preparati per diventare specialisti in reti e comunicazioni informatiche, analisti e progettisti di basi dati, amministratori di sistemi, oltre che specialisti in sicurezza informatica. Possono inoltre ricoprire ruoli come ingegneri industriali e gestionali.

Le competenze acquisite permettono loro di inserirsi nei settori dell’innovazione e dello sviluppo della produzione, progettazione avanzata, pianificazione e programmazione, gestendo con efficacia sistemi complessi.

Le prospettive occupazionali per i laureati in Ingegneria Informatica, appartenente alla classe LM-32, sono particolarmente floride. Il tasso di occupazione si attesta al 94,6%, uno dei più alti tra i vari ambiti, mostrando una forte richiesta nel mercato del lavoro sia nazionale che internazionale.

Le retribuzioni di questi laureati sono tra le più competitive, con un salario mensile netto di circa 2.041 euro a cinque anni dal conseguimento del titolo. Questo scenario conferma l’informatica come un settore in costante crescita, con un fabbisogno annuo significativo, garantendo ai neolaureati ottime prospettive di carriera in un futuro prossimo.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’università perfetta per chi cerca un’esperienza accademica completa, bilanciando vita personale e professionale.

Offre la flessibilità di seguire corsi online, ma non si ferma qui: il campus fisico consente agli studenti di partecipare a lezioni, eventi e seminari, rendendo l’apprendimento più interattivo e coinvolgente.

Se sei già nel mondo del lavoro, eCampus si adatta al tuo ritmo. Puoi studiare secondo i tuoi impegni, grazie a lezioni che puoi seguire a qualsiasi ora.

Il supporto nella ricerca di stage e opportunità lavorative rende l’ingresso nel mercato del lavoro meno stressante, fornendo un percorso chiaro verso il successo professionale.

Chi mira a una formazione pratica troverà nei suoi laboratori e spazi attrezzati l’ambiente ideale per sviluppare competenze tecniche.

Con l’interazione diretta con docenti e professionisti del settore, gli studenti si preparano ad affrontare le sfide del mondo reale con sicurezza.

Se la tua vita è frenetica, eCampus offre la flessibilità necessaria per continuare a migliorarti e crescere, senza compromettere la qualità della tua istruzione.