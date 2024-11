Laurea Online in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo) L-10 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo presso l’Università eCampus traccia un percorso formativo basato sulla fusione delle forme artistiche tradizionali e contemporanee.

Lo scopo è quello di dotare gli studenti di un bagaglio culturale solido che ricolleghi la letteratura ai moderni linguaggi visivi, dal teatro alla musica, e dai media tradizionali alle nuove piattaforme digitali.

In un mondo che si evolve rapidamente, il corso mira non solo a preservare la ricchezza del tessuto culturale classico, ma anche a stimolare la creatività e l’innovazione necessarie per navigare le dinamiche complesse delle moderne industrie creative.

L’obiettivo principale è semplice ma fondamentale: anche se l’arte e la letteratura possono sembrare un palcoscenico lontano dalle sfide quotidiane, esse forniscono uno specchio critico della società e aprono una moltitudine di orizzonti professionali e personali.

Ogni studente ha l’opportunità di specializzarsi in uno dei due percorsi offerti – il Curriculum Letterario e il Curriculum Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo – per coltivare competenze avanzate e supporti teorico-pratici che rispondono alle esigenze specifiche di chi vuole contribuire al panorama culturale contemporaneo.

Piano di studi

Nel corso triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo all’Università eCampus, il piano di studi è strutturato in maniera tale da garantire una solida progressione delle competenze culturali e tecniche.

I primi passi, nel primo anno, si concentrano sulle fondamenta attraverso discipline letterarie, storiche e artistiche, coltivando così il terreno per una comprensione approfondita delle basi culturali.

Il secondo anno getta luce sull’interazione tra diverse forme d’arte e media, esplorando come la letteratura si connetta con arti visive, cinema, teatro, televisione e nuovi media. Questo anno è cruciale per sviluppare un senso critico e interdisciplinare.

Infine, nel terzo anno, gli studenti si concentrano su metodologie analitiche per riflettere sull’interazione tra le molteplici discipline apprese. Diversi focus sono applicati a seconda del curriculum scelto, che sia letterario o artistico, audiovisivo e dello spettacolo.

Durante i tre anni del corso, ogni studente accumula 180 CFU, suddivisi in 42 CFU per le attività di base, 72 per quelle caratterizzanti, 30 per attività affini e 36 per attività che coprono lingua straniera, informatica, tirocini formativi e orientamento, garantendo così una preparazione completa e versatile.

Prerequisiti di accesso

Per intraprendere il percorso di Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo all’Università eCampus, gli aspiranti devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente riconosciuto, anche se ottenuto all’estero.

Tuttavia, non basta semplicemente aver superato la maturità: è essenziale avere una buona padronanza della lingua italiana e una comprensione solida della storia.

Talento e passione sono fondamentali, ma è altrettanto cruciale passare attraverso un test iniziale che valuta tali competenze. Non preoccuparti troppo dei risultati del test; anche se non superato, ti dà comunque accesso al corso.

Sarai tenuto a colmare eventuali lacune mediante corsi di recupero dedicati, gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), entro il primo anno accademico.

Uno dei grandi vantaggi offerti da eCampus è la flessibilità nelle iscrizioni: puoi decidere di immatricolarti in qualsiasi momento dell’anno, un’opportunità tipica delle università telematiche riconosciute dal MIUR.

Questo ti permette di iniziare il tuo viaggio accademico senza pressioni inutili dettate dalle scadenze tradizionali.

Prospettive occupazionali

Il corso di Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo all’Università eCampus apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali.

Gli studenti sono preparati per intraprendere carriere come tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni, specialisti nell’organizzazione di fiere e convegni, guide specializzate e insegnanti nella formazione professionale.

Inoltre, il percorso formativo facilita l’accesso a professioni artistiche quali istruttori nel campo artistico-letterario, tecnici nella produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale, e speaker per radio, televisione e spettacoli.

Coloro che aspirano a diventare giornalisti possono intraprendere un praticantato di 18 mesi o frequentare scuole di giornalismo riconosciute per ottenere il tesserino da Giornalista Pubblicista.

Per chi si dedica agli studi umanistici, la classe di laurea L-10 garantisce un tasso di occupazione dell’81,3%, offrendo prospettive concrete e sostenibili.

Nel corso di cinque anni dalla laurea, i laureati possono raggiungere una retribuzione media di 1.500 euro, con possibilità di avanzamento in ruoli specializzati all’interno di contesti culturali e creativi.

La robustezza del percorso formativo proposto e la sua capacità di adattarsi al dinamico panorama lavorativo contemporaneo fanno di eCampus una scelta accademica pragmatica e stimolante.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’università che offre una vita accademica a 360 gradi, perfetta per chi cerca flessibilità e un’esperienza coinvolgente. Con la possibilità di seguire corsi online e partecipare a lezioni in un campus fisico, potrai vivere al meglio entrambe le dimensioni della tua carriera accademica.

Sei un professionista con una vita frenetica? eCampus ti permette di studiare senza sacrificare il tuo lavoro. Le lezioni, disponibili online 24/7, ti consentono di pianificare lo studio in base ai tuoi impegni.

Non sei solo in questo viaggio: avrai tutor dedicati che ti guideranno passo dopo passo. Inoltre, grazie ai legami stretti con aziende e professionisti, eCampus facilita l’accesso a stage e opportunità lavorative, preparandoti per una carriera di successo.

Cerchi un’esperienza più pratica? I laboratori e gli spazi attrezzati offerti dall’università sono perfetti per sviluppare competenze specifiche e interagire con esperti del settore, garantendo una preparazione completa per affrontare le sfide del mondo reale.