Laurea Online in Lingue e Mercati L-12 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di studi in Lingue e Mercati (L-12) dell’Università Telematica Mercatorum è concepito per offrire una solida preparazione linguistica e culturale integrata da una conoscenza approfondita degli aspetti giuridici, economici e socio-culturali.

Gli studenti avranno l’opportunità di studiare due lingue straniere, scelte tra le disponibili, al fine di acquisire competenze che spazieranno dalle organizzazioni imprenditoriali al commercio internazionale fino al management didattico.

L’obiettivo principale del corso è formare professionisti in grado di interagire efficacemente sia nel settore commerciale che turistico, con interlocutori di diversa provenienza culturale.

Attraverso il percorso formativo, gli studenti approfondiranno aree disciplinari come la Glottologia, la Sociologia dei processi culturali e comunicativi, oltre alle discipline economico-giuridiche che risultano fondamentali per la gestione aziendale.

Un’attenzione particolare sarà rivolta allo sviluppo delle competenze informatiche attraverso l’uso di laboratori virtuali e l’implementazione di project work. Questo approccio pragmatico e moderno garantisce che i laureati possano affrontare le sfide del mercato del lavoro con sicurezza e competenza.

Piano di studi

Il percorso formativo del Corso di Laurea in Lingue e Mercati (L-12) presso l’Università Telematica Mercatorum si articola su un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) distribuiti in tre anni, con un focus su due lingue straniere a scelta, oltre all’italiano. Gli studenti sono incoraggiati a selezionare le lingue che meglio rispondano ai loro interessi professionali e personali, con opzioni che comprendono combinazioni come Inglese/Francese, Inglese/Spagnolo, e persino Inglese/Cinese.

Durante il primo anno, gli studenti affrontano corsi come Glottologia e Linguistica, oltre alle letterature delle lingue selezionate, garantendo un’ampia comprensione delle basi linguistiche e culturali. I corsi di lingua iniziano con il primo modulo per entrambe le lingue scelte.

Nel secondo anno, il curriculum si amplia includendo discipline quali Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Diritto commerciale e amministrativo ed Economia e gestione delle imprese. Gli studenti proseguono anche con il secondo modulo delle lingue selezionate, approfondendo ulteriormente le competenze linguistiche.

L’ultimo anno è progettato per consolidare le conoscenze acquisite, comprendendo corsi come Economia politica e un insegnamento a scelta, offrendo così un grado di personalizzazione al percorso di studi. Gli studenti completano anche il terzo modulo delle lingue, preparando il terreno per una carriera solida nei settori del commercio internazionale e del management turistico.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di studi in Lingue e Mercati (L-12) dell’Università Telematica Mercatorum, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore, come previsto dalla normativa vigente.

In alternativa, sono accettati titoli di studio conseguiti all’estero purché riconosciuti idonei.

È importante che i futuri studenti dimostrino una preparazione culturale adeguata e un livello elementare di conoscenza della lingua straniera prescelta come prima opzione nel proprio percorso di studi.

Il processo di ammissione prevede un test di ingresso non vincolante per valutare la preparazione iniziale dei candidati.

Coloro che non superano il test ma desiderano comunque iscriversi al programma devono colmare gli eventuali gap attraverso Obblighi Formativi Aggiuntivi.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, permettendo agli studenti di iniziare i loro studi nel momento più opportuno per loro, in linea con le pratiche delle università telematiche riconosciute dal MIUR.

Prospettive occupazionali

Il percorso di studio del corso di Lingue e Mercati presso l’Università Telematica Mercatorum prepara i laureati a diventare esperti nella gestione delle attività legate al commercio internazionale e al management turistico.

Le competenze linguistiche e culturali acquisite permettono ai laureati di operare con successo come corrispondenti commerciali in lingue estere, segretari internazionali, consulenti turistici, agenti di viaggio e anche responsabili nel settore del turismo sociale. Con una solida base nella conoscenza delle lingue e delle culture straniere, i laureati sono pronti a inserirsi in contesti lavorativi dinamici e internazionali.

Parlando della classe di laurea L-12, i dati mostrano che i laureati in lingue raggiungono un tasso di occupazione dell’86,2%, segno evidente della forte domanda nel mercato del lavoro globale.

Ogni anno, c’è un fabbisogno di 6.650 laureati nel settore dei traduttori e interpreti, a fronte di un’offerta di 11.500, evidenziando come le competenze siano più che richieste.

Cinque anni dopo la laurea, i professionisti del settore linguistico registrano una retribuzione media di circa 1.505 euro. Inoltre, conoscenze particolari, come quelle delle lingue asiatiche, stanno diventando sempre più preziose a livello internazionale, rendendo questo percorso di studi ancora più rilevante e strategico per il futuro dei suoi studenti.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta la scelta ideale per chi è proiettato verso il mondo delle imprese. Fondata dalla rete delle Camere di Commercio italiane, l’università si focalizza sulla formazione di professionisti pronti a rispondere alle sfide del mercato lavorativo attuale. I suoi corsi offrono un mix di competenze pratiche e teoriche, preparando gli studenti ad affrontare efficacemente le dinamiche economiche contemporanee.

Mercatorum è pensata anche per coloro che cercano un equilibrio tra studio e lavoro. La sua offerta formativa online è stata progettata per garantire la massima flessibilità, consentendo agli studenti di accedere alle lezioni senza interrompere i loro impegni professionali.

Inoltre, l’ateneo organizza eventi di networking e collabora strettamente con aziende locali, facilitando così l’ingresso degli studenti nel mondo lavorativo.

Per chi desidera aggiornare le proprie competenze o punta a migliorare la propria carriera, Mercatorum è al passo con le nuove tendenze del mercato. I programmi offerti sono concepiti per chi ambisce a scatti di carriera o desidera specializzarsi in settori specifici.

La combinazione di corsi all’avanguardia e opportunità di costruire una rete di contatti professionali rende Mercatorum una scelta saggia per chi aspira a crescere professionalmente.