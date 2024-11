Laurea Online in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (Lingue e Letterature Europee) LM-37 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale presso l’Università eCampus è progettato per fornire una formazione culturale e linguistica di alto livello.

Gli studenti vengono preparati per operare efficacemente nei campi della traduzione, sia letteraria che tecnica, nell’insegnamento linguistico-letterario e nell’intermediazione culturale e linguistica.

L’obiettivo principale è quello di integrare una conoscenza approfondita dei principali ambiti linguistico-letterari di matrice europea con un secondo ambito, che può includere anche aree extraeuropee. A questa base si affiancano insegnamenti di linguistica italiana, glottodidattica e microlingue, traduttologia e storia, rendendo il percorso accademico completo e multidisciplinare.

Il corso, della durata di due anni, offre la possibilità di specializzarsi in uno dei due curricula: Lingue e Letterature europee o Traduzione e processi interlinguistici. Il primo indirizzo è orientato ad approfondire lo studio delle lingue e delle letterature europee, mentre il secondo punta sullo sviluppo di competenze filologiche e comparatistico-letterarie associate a capacità pedagogiche e didattiche.

In questo modo, il percorso di studi non solo arricchisce la formazione accademica ma prepara anche gli studenti ad affrontare le sfide professionali in contesti letterari e culturali diversi.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale presso l’Università eCampus è ricco di opportunità per gli studenti desiderosi di approfondire la loro conoscenza in ambito linguistico-letterario.

Entrambi i curricula offerti, Lingue e Letterature europee e Traduzione e processi interlinguistici, condividono esami fondamentali come quelli di Lingua e traduzione e Letteratura in varie lingue. Gli studenti possono scegliere tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, acquisendo una solida base linguistica.

Per completare il percorso accademico, gli studenti devono conseguire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). Questi sono ripartiti in 72 CFU nelle attività caratterizzanti, 12 CFU nelle attività affini e integrative, e 36 CFU nelle altre attività. Quest’ultima categoria include tirocini o laboratori professionalizzanti che si concentrano su linguaggi specialistici e altre competenze, garantendo un approccio pratico e professionale agli studi.

Per chi è interessato a esplorare più nel dettaglio le materie specifiche, è disponibile un elenco completo delle discipline componenti il piano di studi in formato PDF.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale dell’Università eCampus, è necessario possedere un titolo di studio triennale.

Le classi di laurea ammissibili comprendono:

L-1 Beni Culturali

L-3 Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda

L-5 Filosofia

L-6 Geografia

L-10 Lettere

L-11 Lingue e Culture Moderne

L-12 Mediazione linguistica

L-42 Storia

In alternativa, sono ammessi anche laureati del vecchio ordinamento nelle discipline di Lettere, Lingue, Filosofia e Storia.

Inoltre, è richiesta una conoscenza delle lingue straniere: almeno 18 CFU o certificazioni linguistiche accreditate di livello B2 in due lingue straniere oggetto di studio, oltre a 12 CFU in una delle due letterature correlate.

È importante ricordare che l’iscrizione al corso può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, offrendo flessibilità a coloro che desiderano intraprendere questo percorso accademico.

Prospettive occupazionali

Il corso in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale dell’Università eCampus apre la strada a molteplici opportunità professionali.

I laureati possono intraprendere carriere come redattori di testi pubblicitari, interpreti e traduttori di alto livello. Inoltre, vi sono posti per revisori di testi e ricercatori nelle scienze dell’antichità e filologiche. Un’altra carriera possibile è quella di insegnante di lingue, previo superamento delle prove per i percorsi di formazione per l’insegnamento.

Chi desidera lavorare come traduttore o revisore dovrà applicare le proprie conoscenze linguistiche per tradurre e revisionare testi, facilitando la pubblicazione e la divulgazione in italiano.

Infine, come esperto linguistico e mediatore interculturale, si può contribuire allo sviluppo internazionale in settori privati o pubblici che richiedono competenze interlinguistiche.

Per i laureati con classe LM-37, il tasso di occupazione è dell’86,2%. C’è un fabbisogno annuo di 6.650 traduttori e interpreti, ma l’offerta è di 11.500 laureati, il che implica un mercato competitivo.

A distanza di cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta attorno ai 1.505 euro. La domanda di lingue straniere, specialmente asiatiche, è in costante crescita, sottolineando l’importanza di ampliare le competenze linguistiche.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’ateneo ideale per chi cerca una flessibilità totale nei propri studi accademici. Con l’opzione di seguire i corsi online, gli studenti possono adattare il proprio percorso educativo ai propri impegni personali e professionali, evitando di rinunciare a una formazione approfondita.

In aggiunta, eCampus mette a disposizione un campus fisico per chi preferisce la presenza, offrendo anche eventi e seminari che rendono l’esperienza accademica molto più vivace e dinamica. Questo ambiente di apprendimento integrato permette agli studenti di sviluppare non solo conoscenze teoriche, ma anche abilità pratiche grazie a laboratori attrezzati e sessioni interattive con esperti del settore.

Per coloro che già lavorano, eCampus è l’alleato perfetto, offrendo modalità di apprendimento che si adattano alle esigenze più dinamiche. Le lezioni registrate si possono seguire in qualsiasi momento, consentendo uno studio flessibile e personalizzato.

Non da ultimo, eCampus garantisce un sostegno concreto nell’ambito lavorativo, grazie a forti legami con aziende e opportunità di stage, avvantaggiando così i propri studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. Se desideri un’esperienza accademica completa e costruita sulle tue necessità, eCampus è la scelta giusta.