Laurea Online in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie LM-63 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie presso l’Università Unitelma Sapienza è progettato per formare professionisti qualificati nel settore del management pubblico. L’obiettivo primario è fornire agli studenti competenze avanzate per intraprendere ruoli di responsabilità all’interno delle diverse organizzazioni dell’amministrazione pubblica.

Il programma è particolarmente adatto per coloro che possiedono una laurea triennale nella classe di laurea L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Tuttavia, è accessibile anche a chi proviene da percorsi di studio diversi, purché in possesso di un adeguato numero di CFU nelle aree delle scienze economiche, sociali, giuridiche e politiche.

Attraverso un approccio educativo che unisce teoria e pratica, il corso punta a sviluppare le capacità strategiche necessarie per affrontare le sfide del settore pubblico contemporaneo, con un focus particolare su innovazione digitale, gestione del rischio e compliance normativa.

Il curriculum offre diverse specializzazioni, ciascuna pensata per preparare gli studenti a diventare esperti in settori specifici come le aziende pubbliche, sanitarie, le autonomie territoriali e la gestione del rischio, garantendo così una preparazione completa e mirata.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie di Unitelma è strutturato per garantire una preparazione solida e variegata, adattabile alle esigenze del settore pubblico moderno. Questo percorso accademico prevede un totale di 120 crediti formativi universitari (CFU) distribuiti su due anni di corso.

Ogni studente deve completare 68 CFU nelle attività caratterizzanti, che includono moduli essenziali come Governance e Management, rilevanti sia per l’ambito economico-organizzativo che per ciascun curriculum specifico. In altre parole, questi corsi aiutano a costruire una base solida, unendo nozioni teoriche e applicazioni pratiche.

Oltre alle materie di indirizzo, gli studenti devono acquisire 22 CFU in attività affini, che rafforzano e completano la loro preparazione. Le altre attività, come stage e tirocini presso imprese o enti, sia pubblici che privati, contribuiscono con un totale di 30 CFU. Questo approccio permette agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro durante il loro percorso accademico, ottenendo esperienze significative che saranno cruciali nella loro carriera professionale.

Tra le materie integrative, Lingua e traduzione – lingua inglese è un’opportunità preziosa per affinare le competenze linguistiche e aprirsi a contesti operativi internazionali.

Il piano di studi completo, disponibile sul sito dell’ateneo, offre un quadro dettagliato di tutte le materie proposte, permettendo agli studenti di pianificare al meglio il loro percorso formativo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie presso Unitelma, gli studenti devono soddisfare una serie di requisiti accademici.

In primo luogo, è necessario essere in possesso di un diploma di laurea triennale o di un altro titolo equipollente, che fornisca una base solida nelle discipline chiave per il settore della pubblica amministrazione e nelle scienze dell’organizzazione.

Particolarmente rilevante è il percorso di laurea triennale nella classe L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, che rappresenta la via d’accesso diretta.

Tuttavia, il corso è aperto anche a candidati provenienti da altre classi di laurea, purché abbiano accumulato almeno 40 CFU nei settori scientifico-disciplinari pertinenti, tra cui economia, scienze politiche e giuridiche:

SPS/04

SPS/07

SPS/09

IUS/01

IUS/07

IUS/09

IUS/10

IUS/12

IUS/14

IUS/21

SECS-P/01

SECS-P/02

SECS-P/07

SECS-P/08

SECS-P/10

SECS-P/11

SECS-S/01

INF/01

Uno dei vantaggi di questo corso è che non prevede un test d’ingresso, permettendo così una maggiore accessibilità.

Tuttavia, al momento dell’iscrizione, che può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, sarà condotta una verifica della preparazione individuale di ogni aspirante studente, per garantire che ciascuno possieda le competenze di base necessarie per affrontare il percorso di studi con successo.

Prospettive occupazionali

Il corso di Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie presso Unitelma prepara gli studenti a diventare specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione. Grazie alle competenze acquisite, i laureati possono aspirare a posizioni come Dirigenti e Funzionari Amministrativi, capaci di gestire la complessità delle strutture pubbliche e private. Sono in grado di curare la progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi amministrativi digitali, dalla direzione alla programmazione e al controllo delle attività amministrative. Sono anche abili nello sviluppo di piattaforme di e-learning e strumenti avanzati di normazione.

All’interno del panorama lavorativo relativo al Management delle Pubbliche Amministrazioni, i laureati nella classe di laurea LM-63 si trovano in una posizione interessante. Attualmente, il tasso di occupazione per questo settore è del 74,3%, con un fabbisogno annuo di nuove assunzioni pari a 7.500 unità. Nonostante l’offerta di 9.400 laureati, il settore offre comunque interessanti opportunità a lungo termine.

Cinque anni dopo la laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.620 euro mensili. Sebbene ci sia una leggera sovraofferta di laureati, questa situazione favorisce l’espansione delle competenze e apre possibilità in nuovi settori di impiego anche al di fuori delle consuete aree amministrative, estendendo le loro opportunità in ambienti multidisciplinari.

Perché scegliere Unitelma

Scegliere l’Università Telematica Unitelma significa optare per un percorso di studi di alta qualità, radicato in una solida tradizione accademica, grazie all’affiliazione con l’Università La Sapienza di Roma.

Unitelma si distingue per il suo approccio didattico innovativo e rigoroso, ideale per chi cerca un’educazione seria ed eccellente. La flessibilità dei corsi online permette agli studenti di conciliare studio e impegni lavorativi, favorendo così una gestione autonoma del tempo.

Perfetta per i professionisti e gli studenti che necessitano di un percorso formativo personalizzato, Unitelma garantisce l’accesso continuo a videolezioni e materiali didattici disponibili 24 ore su 24, creando un ambiente di apprendimento stimolante e supportato. Con l’accompagnamento di un tutor personale, gli studenti possono sviluppare le loro capacità in modo mirato, ottenendo un titolo accademico prestigioso e valorizzato.