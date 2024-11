Laurea Online in Moda e Design Industriale (Design) L-04 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Moda e Design Industriale dell’Università Telematica San Raffaele rappresenta un viaggio appassionante attraverso il mondo della creatività e dell’innovazione.

Con una struttura che abbraccia due indirizzi ben distinti: Moda e Design, il corso mira a formare profili professionali completi e versatili per il mondo del lavoro.

Gli studenti sono incoraggiati non solo a sviluppare una profonda comprensione delle materie teoriche di base, ma anche a cimentarsi nella pratica attraverso attività che accrescono le loro capacità progettuali.

La finale “cultura del progetto” è il risultato ambizioso di un curriculum che fonde teoria e pratica, supportato da un tirocinio formativo essenziale per prepararsi adeguatamente all’esame finale.

Durante questo percorso, gli studenti accumulano competenze vitali per affrontare il mondo del lavoro nel settore del design e della moda, potenzialmente ricoprendo ruoli come disegnatori di moda, creatori artistici o designer.

Questa struttura permette di esplorare la propria creatività in un ambiente accademico d’eccezione, segnando il percorso verso un futuro professionale di successo e soddisfazione.

Piano di studi

Immaginare il futuro è il primo passo per costruirlo. Nel corso di laurea in Moda e Design Industriale dell’Università Telematica San Raffaele, questo diventa possibile grazie a un piano di studi che colma il divario tra sogno e realtà. Gli studenti hanno la possibilità di esplorare diverse aree disciplinari, a partire dalle basi scientifiche come la geometria, che forniscono una solida conoscenza matematica, necessaria per affrontare le sfide del design moderno.

Il curriculum è progettato per combinare la tecnologia e la scienza dei materiali, affrontando il crescente ruolo dell’informatica in ogni settore. La componente tecnologica offre strumenti indispensabili per il design industriale, mentre la formazione umanistica invita a un viaggio tra storia dell’arte e del design, riflettendo sull’evoluzione estetica e funzionale degli oggetti.

In aggiunta, il programma prevede materie che toccano il mondo del cinema, della fotografia e della televisione, espandendo le possibilità creative dello studente. Chi desidera specializzarsi in design degli interni può immergersi nello studio dell’architettura degli interni e del disegno industriale, affrontando sfide progettuali affascinanti.

Per coloro che seguono il curriculum moda, le attività principali rimangono affini al design, seppur differenziandosi attraverso materie specifiche al mondo del fashion, come quelle legate alla creazione di abiti e accessori, focalizzandosi sul design industriale. Questo approccio multidisciplinare garantisce che gli studenti usciranno preparati e pronti a trasformare idee in realtà tangibili.

Prerequisiti di accesso

Entrare nel mondo vibrante e dinamico del corso di laurea in Moda e Design Industriale presso l’Università Telematica San Raffaele richiede alcuni passi fondamentali, ma non impossibili.

Per avere accesso a questo percorso di studio stimolante, è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale. È importante, inoltre, avere una buona preparazione iniziale in materie come matematica, storia dell’arte, architettura e design, insieme alla rappresentazione e alla logica, che saranno esaminate attraverso un test di valutazione delle competenze iniziali al momento dell’iscrizione al corso.

Nonostante ciò, i test di ingresso non sono ostativi e non limitano la possibilità di seguire questa strada accademica.

Il requisito più importante è la passione per il design e la moda, unita alla voglia di esplorare nuove idee e soluzioni creative. L’università accoglie a braccia aperte chiunque sia pronto a tuffarsi in questo affascinante mondo e trasformare la propria immaginazione in realtà concreta.