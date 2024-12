Laurea Online in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico L-52 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico presso l’Università Telematica Mercatorum è stato progettato con l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione completa che abbraccia aspetti economici e giuridici, essenziali per comprendere gli scenari internazionali contemporanei.

Area Economica: In questo campo, gli studenti acquisiranno competenze che consentiranno loro di sviluppare strategie per affrontare le sfide internazionali, con un focus particolare sulle dinamiche di internazionalizzazione di prodotto e di processo.

Il corso esplora anche come le economie locali e regionali interagiscano con il panorama globale, tratteggiando un quadro complesso ma necessario per il business moderno.

Area Giuridica: Dal punto di vista giuridico, il corso si concentra sulle regolamentazioni che governano il commercio internazionale, con particolare riferimento all’Organizzazione Mondiale del Commercio e alle libertà economiche nel contesto dell’Unione Europea.

Queste conoscenze permetteranno agli studenti di navigare con competenza nei meandri del diritto commerciale internazionale, proteggendo investimenti e operazioni in mercati esteri.

Questa duplice focalizzazione offre una prospettiva interdisciplinare, preparando i laureati a ruoli professionali dove l’economia e il diritto si intersecano, in contesti nazionali e internazionali.

Piano di studi

Il percorso formativo del corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico presso l’Università Telematica Mercatorum rappresenta una solida opportunità per sviluppare competenze specifiche in ambiti diversi ma complementari.

Il primo anno del biennio si concentra su materie fondamentali come Statistica per lo sviluppo economico, Storia delle relazioni internazionali e Sociologia economica e delle organizzazioni.

Gli studenti affrontano anche l’insegnamento di Stato, governo e società, dove imparano a comprendere le strutture amministrative e politiche contemporanee.

Nel secondo anno, il focus si sposta su discipline avanzate quali Diritto europeo della concorrenza e delle imprese ed Economia della crescita e dello sviluppo, approfondendo ulteriormente l’analisi economica e giuridica.

Materie quali Geografia economica e competitività territoriale esplorano come le risorse geografiche influenzino la competitività delle imprese.

Oltre ai corsi obbligatori, gli studenti hanno la possibilità di migliorare le loro competenze in Business English e nelle abilità informatiche, garantendo una preparazione a 360 gradi per affrontare le sfide professionali del domani.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico presso l’Università Telematica Mercatorum, i candidati devono essere in possesso di una laurea appartenente alle classi L-16, L-36 o L-37, oppure delle classi equivalenti 15, 19 e 35, ottenute presso un qualsiasi ateneo. Anche i titoli di studio di carattere umanistico sono considerati validi, pur restando necessaria una valutazione preliminare del curriculum accademico.

Un prerequisito fondamentale è l’acquisizione di almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari specificati, tra cui ad esempio IUS/01, IUS/04, SECS-P/01 e SECS-S/01. Questa base accademica è indispensabile per affrontare al meglio le tematiche trattate nel corso.

L’iscrizione è sempre aperta, in linea con l’offerta formativa delle università telematiche riconosciute dal MIUR, dando così flessibilità agli studenti nel momento della scelta.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico dell’Università Telematica Mercatorum offre agli studenti una preparazione completa per entrare nel mondo delle politiche economiche internazionali.

Dopo la laurea, saranno in grado di analizzare complessi scenari economici e istituzionali globali, interpretare dati economici e pianificare strategie di internazionalizzazione.

Queste abilità permettono ai laureati di inserirsi in settori chiave come aziende private impegnate nell’internazionalizzazione e imprese di consulenza, fino al settore pubblico in istituti di ricerca e organizzazioni internazionali.

Approfondendo le possibilità di carriera offerte da una laurea in scienze politico-sociali, si può contare su un tasso di occupazione dell’86,3%, con una retribuzione media di 1.583 euro a cinque anni dal termine degli studi.

Le competenze acquisite sono ricercate in una vasta gamma di ambiti, dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni internazionali, facendo di un titolo di studio in questo campo un passaporto per una carriera dinamica e gratificante.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum si presenta come una scelta ideale per coloro che cercano un punto di incontro tra studio e pratica aziendale.

Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, l’università è saldamente ancorata al tessuto economico nazionale, sviluppando programmi formativi che rispondono direttamente alle esigenze del mercato.

Mercatorum non è solo un luogo di istruzione, ma un trampolino di lancio per il futuro professionale dei suoi studenti.

La sua offerta formativa online è stata pensata per chi desidera integrare i propri impegni di lavoro con lo studio, permettendo una maggiore flessibilità senza compromettere la qualità dell’insegnamento.

La possibilità di partecipare a eventi aziendali e di entrare in contatto con il mondo delle imprese attraverso collaborazioni strategiche offre agli studenti strumenti concreti per inserirsi nel mondo del lavoro con un vantaggio competitivo.

Inoltre, per gli studenti che vogliono restare al passo con le ultime tendenze del mercato e fare carriera in modo dinamico, Mercatorum offre corsi aggiornati e specializzati.

Questo rende l’ateneo un’opzione strategica per chi ha intuito imprenditoriale e ambizioni da coltivare, potendo contare su una formazione che bilancia perfettamente teoria e pratica.