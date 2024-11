Laurea Online in Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali (Management e Turismo Culturale) L-15 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze del Turismo, offerto dall’Università Telematica eCampus, è progettato per formare professionisti capaci di affrontare le sfide del settore turistico-culturale con un approccio manageriale.

Gli studenti acquisiscono competenze nelle operazioni economico-finanziarie, nel marketing, nella gestione delle risorse umane e nell’organizzazione interna delle imprese turistiche.

Questo corso si distingue per la sua capacità di integrare competenze manageriali con approfondite conoscenze del patrimonio culturale. Gli studenti vengono preparati a comprendere e gestire le dinamiche turistiche e culturali del territorio, con un occhio particolare alla valorizzazione delle risorse locali.

Due curricula specifici guidano gli studenti: Management e Turismo Culturale e Management dell’Ospitalità e del Territorio, entrambi focalizzati su aspetti fondamentali come le discipline economiche, gestionali, statistiche e giuridiche, ma anche su problematiche culturali, beni culturali e aspetti dell’archeologia e dello spettacolo.

Le finalità didattiche mirano a formare laureati con una solida base teorica, arricchita da esperienze pratiche che li preparano a entrare nel mondo del lavoro con la capacità di innovare e migliorare l’approccio esistente nel settore turistico.

Piano di studi

Il programma di studi per il corso di laurea in Scienze del Turismo dell’Università Telematica eCampus è strutturato su tre anni accademici, durante i quali gli studenti devono ottenere un totale di 180 crediti formativi. Questo percorso accademico è progettato per offrire una solida base sia teorica che pratica, necessaria per affrontare le dinamiche complesse del settore turistico.

Nel primo anno, il focus è su discipline economiche e statistiche fondamentali come Economia Aziendale, Geografia del Turismo e Politica Economica per la Crescita Sostenibile. Inoltre, sono previsti esami nelle Discipline Storiche e Artistiche e nelle Discipline Linguistiche, per arricchire il background culturale degli studenti.

Durante il secondo anno, l’attenzione si sposta verso le materie sociologiche, psicologiche e antropologiche. Questo aiuta gli studenti a sviluppare una comprensione più profonda delle dinamiche sociali che influenzano il turismo e la necessità di un approccio integrato al management culturale e turistico.

L’ultimo anno prevede corsi più specialistici legati alle Attività Formative Affini, come Strumenti di Finanziamento per le Imprese Turistiche e Comunicazione e Marketing per le Imprese Turistiche per chi sceglie il curriculum in Management e Turismo Culturale. Per chi segue il curriculum in Management dell’Ospitalità e del Territorio, vengono offerte materie come Marketing dell’Impresa Turistico-Alberghiera. Questo approccio modulare permette agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un contesto specifico del settore turistico.

Gli studenti possono scaricare il piano di studi completo in formato PDF per una visione più dettagliata degli esami e degli insegnamenti offerti durante tutto il corso di studio.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea triennale in Scienze del Turismo presso l’Università Telematica eCampus, è necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado.

In alternativa, si accettano titoli stranieri che siano stati riconosciuti come equivalenti e adeguati per l’accesso all’istruzione superiore italiana.

Un test d’ingresso non selettivo è parte integrante della procedura. Questo test è progettato per valutare le conoscenze di base del candidato, assicurandosi che il candidato possieda una comprensione sufficiente delle materie fondamentali per intraprendere il percorso universitario scelto.

È particolarmente utile per individuare eventuali lacune che potrebbero richiedere corsi di recupero o supporti aggiuntivi durante il primo anno di studi.

Un aspetto che rende attrattiva l’offerta dell’Università Telematica eCampus è la flessibilità delle iscrizioni, che restano aperte tutto l’anno.

Questo approccio flessibile permette un accesso più agevole e inclusivo, in linea con le moderne esigenze di uno studio che si adatti ai ritmi e agli impegni personali degli studenti, garantendo a tutti l’opportunità di accedere a un’istruzione universitaria di qualità.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta un’ottima scelta per chi ama un approccio flessibile agli studi, conciliando la vita personale e professionale con l’istruzione accademica.

Questa università telematica è unica grazie alla sua capacità di offrire un’esperienza didattica a 360 gradi, combinando lezioni online con la possibilità di frequentare un campus fisico per attività pratiche ed eventi.

Per chi è impegnato nel mondo del lavoro, eCampus è la soluzione ideale per studiare senza dover sacrificare la carriera. Le lezioni sono accessibili in qualsiasi momento, consentendo agli studenti di gestire il proprio tempo in base alle proprie esigenze.

Inoltre, eCampus è ben collegata con il mondo delle imprese, offrendo stage e opportunità di lavoro per preparare gli studenti al mercato professionale.

Oltre alla flessibilità e al supporto accademico, eCampus è dotata di laboratori e spazi dedicati per sviluppare competenze pratiche, offrendo un’interazione costante con docenti e professionisti del settore. Questo la rende non solo un luogo di formazione, ma un ambiente che prepara concretamente ad affrontare le sfide del mondo professionale.