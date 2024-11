Laurea Online in Scienze della Nutrizione Umana LM-61 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso eCampus è progettato per equipaggiare gli studenti con competenze avanzate nel campo dell’alimentazione e della nutrizione. L’obiettivo principale è formare professionisti capaci di fornire consulenze specialistiche e assistenza nell’elaborazione di piani alimentari per migliorare la salute dei pazienti attraverso una dieta equilibrata e consapevole.

Gli studenti approfondiranno vari aspetti della nutrizione, studiando la composizione chimica degli alimenti, la fisiologia del sistema digestivo umano e le interazioni tra dieta e salute. Particolare attenzione sarà riservata alla comprensione dei fattori psicologici, sociali e culturali che influiscono sulle abitudini alimentari, nonché al ruolo dei nutraceutici e degli integratori.

Una menzione speciale va alla possibilità di affrontare la nutrizione da prospettive diverse, ad esempio adattandola alle esigenze di atleti o di individui con condizioni di salute specifiche. Inoltre, la formazione comprende laboratori in presenza e un tirocinio pratico che amplia l’esperienza formativa, promuovendo un approccio completo e pragmatico alla nutrizione umana.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’eCampus è strutturato per fornire una solida base in diverse discipline legate alla nutrizione e alla scienza degli alimenti. Le aree di studio principali comprendono discipline biomediche, nutrizione umana e gestione del sistema agroalimentare.

Nell’area delle Discipline biomediche, gli studenti affrontano esami come Fisiologia degli organi e della nutrizione e Biochimica degli alimenti. Questa parte del corso è fondamentale per comprendere i processi biologici e chimici che influenzano la nutrizione umana e lo stato di salute.

Passando alla sezione delle Discipline della nutrizione umana, si esplorano materie come Nutraceutici, integratori e alimenti funzionali, oltre alla regolazione endocrina del metabolismo e agli aspetti clinici della nutrizione. Questi corsi approfondiscono come i diversi nutrienti e integratori influenzino il corpo umano, compresi gli aspetti clinici di intolleranze e allergie alimentari.

Infine, le Discipline per la caratterizzazione degli alimenti includono Chimica degli alimenti, Tecnologia e qualità degli alimenti e Legislazione alimentare. Questo assicura che gli studenti siano non solo informati sull’aspetto nutrizionale, ma anche sulla qualità e sulla tecnologia che riguardano gli alimenti, nonché sulle normative che ne regolano il commercio e la distribuzione a livello globale.

Il percorso accademico esige l’acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), distribuiti tra attività caratterizzanti, integrative e a scelta, senza dimenticare esperienze pratiche in laboratorio e tirocini essenziali per l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso eCampus, è necessario possedere un titolo di laurea in specifiche discipline. Tra queste, Biotecnologie (L-2), Scienze biologiche (L-13), Scienze e Tecnologie Agroalimentari (L-26), Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29), Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), Medicina e Chirurgia (LM-41) e Dietistica (L-SNT/03).

In alternativa, i candidati possono possedere un minimo di 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari BIO/10, BIO/11, BIO/13, 6 CFU nel settore BIO/09, 6 CFU nel settore BIO/16, e 6 CFU nei settori FIS/07 o FIS/01. Anche 6 CFU nei settori CHIM/03, CHIM/06 e da MED/01 a MED/50 sono accettabili per l’iscrizione diretta.

Per i laureati in Scienze Motorie presso eCampus, è possibile accedere al corso integrando 18 CFU mancanti, già inclusi nei programmi di laurea triennale dell’ateneo.

L’iscrizione è continua e può essere effettuata in qualunque momento dell’anno, in linea con le modalità valide per tutti gli atenei online riconosciuti dal MIUR. Durante la procedura di iscrizione, è prevista una verifica delle competenze culturali e tecniche dei candidati nelle aree specificate. Se il risultato di tale verifica è negativo, gli studenti sono tenuti a completare alcuni Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno di corso.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana eCampus prepara gli studenti a diventare nutrizionisti professionisti. Una volta conseguita la laurea magistrale, gli studenti possono accedere all’esame di Stato da Biologo. Superato questo esame, hanno la possibilità di iscriversi all’Ordine Nazionale dei Biologi nella sezione A, consentendo loro di esercitare la professione a pieno titolo.

Chi è abilitato può intraprendere una carriera come nutrizionista in aziende alimentari e farmaceutiche, scuole, aziende di distribuzione e ristorazione, nonché in enti che si occupano di nutrizione e alimentazione. I professionisti in questo campo si dedicano a educare sui corretti comportamenti alimentari, personalizzano diete e conducono ricerche per capire meglio l’impatto della nutrizione sulla salute. Inoltre, il lavoro del nutrizionista comprende la prevenzione e il trattamento di malattie alimentari, supportando una sana alimentazione e uno stile di vita sostenibile.

Per i laureati nella classe di laurea LM-61, le prospettive sono promettenti anche nel settore agroalimentare. Questo ambito, infatti, registra un tasso di occupazione dell’89,5%, configurandosi come uno dei settori con maggiori opportunità lavorative. Cinque anni dopo la laurea, la retribuzione media netta si attesta intorno ai 1.673 euro. Gli esperti di questo settore ricoprono un ruolo chiave nell’economia italiana, soprattutto per le sue eccellenze nelle produzioni agroalimentari. Le opportunità di lavoro si estendono non solo in Italia ma anche a livello internazionale, grazie alla crescente domanda di specialisti nel controllo di qualità e sicurezza alimentare in un mondo sempre più globalizzato.

Perché scegliere eCampus

Se cerchi un’esperienza accademica completa, eCampus è l’opzione perfetta. Non solo offre corsi online, ma vanta anche un campus fisico dove puoi frequentare lezioni, seminari e attività pratiche. Questo rende l’apprendimento più interattivo e stimolante.

Per chi già lavora, eCampus offre una flessibilità che permette di conciliare studio e carriera. Puoi seguire le lezioni online a tuo piacimento, adattando lo studio alla tua agenda professionale. Inoltre, l’università supporta attivamente la ricerca di stage e opportunità lavorative, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro.

eCampus è anche l’ideale per chi cerca una formazione pratica grazie ai suoi laboratori attrezzati. Qui puoi sviluppare competenze tecniche e interagire con esperti del settore, preparandoti ad affrontare le sfide del mondo reale con fiducia.