Laurea Online in Scienze della Nutrizione Umana LM-61 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università Telematica San Raffaele è progettato per offrire una preparazione specialistica nel campo delle discipline biomediche e della nutrizione umana.

Gli studenti riceveranno una formazione focalizzata non solo sugli aspetti biologici della nutrizione, ma anche sulle tecnologie alimentari, insieme a competenze giuridiche ed economiche cruciali per la gestione agroalimentare e la produzione.

La struttura del corso si divide in due curricula distinti: Nutrizione Umana e Nutraceutica, ognuno dei quali consente agli studenti di specializzarsi in diversi aspetti del settore.

L’obiettivo principale è equipaggiare gli studenti con conoscenze approfondite e competenze specifiche che li preparino per una carriera di successo in vari ambiti professionali.

Attraverso il corso, non solo si acquisiranno solide basi in ambito biomedico, ma anche abilità pratiche per affrontare le sfide della gestione alimentare e delle innovazioni nutraceutiche.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università Telematica San Raffaele è strutturato per fornire una formazione completa e personalizzata.

Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra due curricula distinti: Nutrizione Umana e Nutraceutica, ognuno dei quali offre un percorso formativo mirato.

Entrambi i curricula prevedono lo studio di discipline fondamentali come biologia e microbiologia, fornendo una solida base scientifica per comprendere i meccanismi della nutrizione. Inoltre, materie comuni come la medicina, la biologia e la biochimica garantiscono che gli studenti acquisiscano una conoscenza approfondita e versatile.

Il curriculum in Nutrizione Umana include corsi specifici come Epidemiologia, Genetica della Nutrizione e Disturbi del Comportamento Alimentare. Gli studenti affrontano anche argomenti legati al diritto privato e medico, come la genetica medica e l’anatomia umana, per completare la loro formazione interdisciplinare.

D’altra parte, il curriculum di Nutraceutica si concentra su discipline biomediche caratterizzanti come la Biochimica della Nutrizione e la Microbiologia Clinica.

Un accento speciale viene posto su materie come la medicina interna e le scienze merceologiche, fornendo agli studenti le competenze necessarie per lavorare nel settore innovativo della nutraceutica.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università Telematica San Raffaele, è essenziale aver completato una laurea triennale in ambiti affini. Gli studenti devono avere una formazione precedente in discipline come Biotecnologie (L2), Dietistica (L/SNT3), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L/29), Scienze Biologiche (L/13), Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) o Farmacia (LM/13).

Il corso non prevede test di ingresso eliminatori, un chiaro vantaggio per chi desidera intraprendere immediatamente il percorso di studi senza ostacoli iniziali.

L’accesso è continuo, offrendo agli aspiranti studenti la flessibilità di iscriversi quando meglio preferiscono.

Questa struttura aperta rende il corso particolarmente adatto a chi cerca di bilanciare l’istruzione avanzata con altre responsabilità personali o professionali.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana, con la sua particolare attenzione ai curricula di Nutrizione Umana e Nutraceutica, apre le porte a una vasta gamma di opportunità professionali.

I laureati possono trovare impiego in aziende alimentari, farmaceutiche e dietetiche, nonché negli ambiti della sanità pubblica e della nutraceutica. La versatilità del curriculum consente di focalizzarsi su nuove tecnologie alimentari, lo sviluppo di integratori innovativi e l’analisi del rapporto tra nutrizione e trattamento di particolari disturbi.

Questo percorso accademico permette inoltre di prepararsi per l’Esame di Stato, necessario per accedere all’Ordine dei Biologi, dando avvio a una carriera nel settore delle scienze della vita.

In aggiunta, per la classe di laurea LM-61, le prospettive occupazionali nel settore agroalimentare sono particolarmente promettenti. Con un tasso di occupazione dell’89,5%, si conferma come uno dei settori più solidi per l’economia italiana.

Cinque anni dopo la laurea, la retribuzione media netta per i professionisti del settore è di circa 1.673 euro. Questo settore non solo è vitale a livello nazionale, considerando le eccellenze del Made in Italy, ma offre anche possibilità di affermarsi a livello internazionale, accrescendo così il ventaglio di opportunità disponibili per i laureati.

Perché scegliere San Raffaele

La scelta dell’Università Telematica San Raffaele per il tuo percorso di studi rappresenta un investimento strategico nel tuo futuro professionale. Questo ateneo viene incontro alle esigenze di chi desidera conciliare formazione accademica di alta qualità con la flessibilità della modalità online.

La San Raffaele è conosciuta per un’ampia proposta formativa che integra le più recenti scoperte scientifiche nel settore nutrizionale e biomedico. I corsi, sia teorici che esperienziali, sono progettati per fornire competenze operative che permettono di entrare direttamente nel mondo del lavoro con una marcia in più.

Inoltre, la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi in base alle proprie inclinazioni e obiettivi di carriera è uno dei principali punti di forza dell’ateneo, che punta a formare professionisti con una preparazione solida e interdisciplinare.