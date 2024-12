Laurea Online in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Online in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Universitas Mercatorum si distingue per un’innovativa combinazione di insegnamenti che integrano le tradizionali basi della psicologia con approfondimenti socio-economici e formativi.

L’obiettivo primario del corso è fornire agli studenti una solida formazione psicologica che si contraddistingue per la capacità di operare in ambiti lavorativi, educativi e sociali.

Attraverso un curriculum che unisce teoria e pratica, i laureati si trovano ben preparati per affrontare le sfide legate alla prevenzione del disagio, promozione del benessere e gestione dei processi comunicativi all’interno di gruppi e organizzazioni.

Questo approccio multidisciplinare assicura che gli studenti acquisiscano competenze che li rendono non solo dottori in Scienze e Tecniche Psicologiche, ma anche professionisti pronti a contribuire in diversi contesti sociali.

Piano di studi

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Universitas Mercatorum si articola in un percorso formativo di tre anni, totalizzando 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). Al centro del curriculum vi è un’ampia gamma di esami che coprono le principali aree della psicologia, garantendo una preparazione completa e approfondita.

Nel corso del triennio, gli studenti affronteranno discipline focalizzate sulla sfera psicologica, tra cui Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia dinamica e clinica, fino ad approfondire i processi motivazionali, decisionali e le relazioni interpersonali e di gruppo. Questi insegnamenti forniscono una solida base teorica, accompagnata dalle competenze pratiche essenziali per il futuro professionale.

A supporto della formazione principale, il piano di studi include anche corsi di Psicometria, fondamentale per l’analisi dei dati psicologici, Sociologia dei media digitali, Economia e gestione delle imprese, e metodologie di osservazione comportamentale nei contesti educativi e sociali.

Non manca infine lo studio della Lingua inglese, indispensabile per un’apertura internazionale e un proficuo inserimento nel mercato del lavoro.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Telematica Mercatorum, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto dall’università.

Gli studenti devono avere una preparazione che corrisponda a quella ottenuta di norma a livello di istruzione secondaria superiore, con una buona conoscenza della cultura generale e delle discipline sociali. Un requisito fondamentale è anche la conoscenza della lingua inglese, che deve essere pari almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

La verifica della preparazione iniziale avviene attraverso un test di ammissione non vincolante. Coloro che non superano questo test potranno comunque iscriversi al corso, ma dovranno recuperare eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Il processo di iscrizione è flessibile, poiché le iscrizioni al corso sono aperte durante tutto l’anno, garantendo così una maggiore accessibilità per gli studenti.

Prospettive occupazionali

I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università telematica Mercatorum possono specializzarsi in vari ambiti professionali.

Le loro capacità li rendono idonei a supportare iniziative e interventi presso strutture pubbliche e private, istituzioni educative, aziende e organizzazioni del terzo settore.

Sono preparati per attività legate alla valutazione e diagnosi, all’abilitazione e riabilitazione e alla gestione delle risorse umane, oltre a offrire assistenza, educazione e formazione in modalità innovativa.

Tuttavia, per esercitare la professione di psicologo a tutti gli effetti, è necessario completare ulteriori studi, in particolare conseguire una laurea magistrale.

Il settore della psicologia presenta una curiosa dicotomia: nonostante l’alta richiesta di laureati nel campo sanitario, il mercato del lavoro è uno dei più competitivi, con il tasso di occupazione che si attesta all’84,2%. Questo riflette una disparità tra fabbisogno e offerta di lavoro.

Per i laureati, la retribuzione media cinque anni dopo la laurea è di circa 1.406 euro al mese, un dato significativo per valutare le prospettive economiche e motivare una pianificazione attenta del percorso accademico e professionale.

Queste informazioni sottolineano l’importanza di scegliere con cura la prosecuzione degli studi e l’acquisizione di specializzazioni che possono aumentare la competitività sul mercato del lavoro.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta una scelta ideale per studenti proiettati verso il mondo dinamico delle imprese. Fondata dalle Camere di Commercio italiane, questa università punta all’istruzione di professionisti pronti a rispondere alle sfide del mercato del lavoro. Offre una preparazione ricca sia sul piano pratico che teorico, essenziale per far fronte alle complessità economiche moderne.

Mercatorum risulta perfetta anche per chi intende bilanciare studio e lavoro. La struttura dei corsi online permette una flessibilità tale da incastrare gli studi con gli impegni lavorativi.

Inoltre, la possibilità di networking attraverso eventi e collaborazioni con aziende locali favorisce l’accesso al mondo del lavoro.

Per chi è interessato alla crescita professionale, Mercatorum è l’ambiente giusto: i programmi, sempre aggiornati alle ultime tendenze, sono ideali per chi intende avanzare nella carriera o specializzarsi ulteriormente. Questo rende Mercatorum una scelta versatile, pensata per chi cerca di affinare le proprie competenze in modo mirato e pratico.