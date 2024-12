Laurea Online in Scienze Giuridiche L-14 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Giuridiche dell’Università Telematica Mercatorum è creato per forgiare professionisti capaci di affrontare, con un approccio interdisciplinare, le sfide tecnico-giuridiche che emergono nella conduzione e gestione d’impresa.

Questo percorso accademico offre agli studenti una preparazione giuridica robusta, accompagnata dalla capacità di ragionamento flessibile, cruciali per adattarsi ai futuri cambiamenti normativi.

Durante gli studi, saranno forniti elementi essenziali di micro e macroeconomia insieme a competenze specifiche nel diritto commerciale, amministrativo e del lavoro. Queste conoscenze sono mirate a garantire una gestione aziendale consapevole e competente, preparandoli ad affrontare e comprendere complesse dinamiche aziendali.

Inoltre, il corso propone tre curricula distinti: Statutario, Scienze Giuridiche per la Criminologia e la Sicurezza, e Sicurezza.

Questi percorsi condividono molti esami comuni, ma si differenziano per le specializzazioni offerte, come la sicurezza informatica e la criminologia applicata nel secondo curriculum, e la sicurezza nel terzo.

Tale struttura del corso è progettata per offrire agli studenti versatilità nei loro campi di studio e nelle future opportunità di carriera.

Piano di studi

Il percorso di studi nel corso di laurea in Scienze Giuridiche presso la Mercatorum è strutturato con rigore per garantire una formazione completa e interdisciplinare.

Gli studenti dovranno acquisire un totale di 180 Crediti Formativi Universitari nel corso dei tre anni accademici.

Il curriculum statutario si concentra su materie fondamentali come Storia del Diritto Medievale e Moderno, Filosofia del Diritto, Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Diritto Commerciale e Diritto del Lavoro.

Ogni studente sarà messo alla prova con esami di Statistica Economica, Diritto Commerciale Civile, Diritto Tributario, Finanza Aziendale ed Economia e Gestione delle Imprese.

Per gli studenti che desiderano specializzare le proprie competenze, il curriculum di “Scienze Giuridiche per la Criminologia, l’Investigazione e la Sicurezza” offre esami come Diritti Umani e Sicurezza, Criminologia, Statistica per le Indagini, Diritto della Privacy e Sicurezza Informatica.

Questo prepara gli studenti a un ambiente lavorativo sempre più complesso e interconnesso.

Infine, il curriculum di “Sicurezza” si concentra su discipline quali Storia del Diritto Medievale e Moderno, Diritto Privato, Diritto Costituzionale, Economia Aziendale, Indagini Patrimoniali e Tutela degli Asset e Diritto Bancario.

Ogni percorso è stato attentamente progettato per fornire agli studenti le competenze pratiche e teoriche necessarie per affrontare le sfide del mondo giuridico contemporaneo.

Prerequisiti di accesso

Accedere al corso triennale in Scienze Giuridiche dell’Università Telematica Mercatorum non è complicato, ma richiede qualche passo preciso.

Prima di tutto, è indispensabile aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio equivalente riconosciuto, anche se ottenuto all’estero.

Per affrontare con successo i contenuti del corso, lo studente deve possedere una buona preparazione generale, simile a quella acquisita tipicamente a livello di istruzione secondaria superiore. È essenziale avere solide basi di cultura generale, una conoscenza introduttiva in cultura economica e gestione d’impresa. Inoltre, è richiesto un livello di competenza almeno B1 in una seconda lingua della Comunità Europea oltre all’italiano.

Un test di verifica delle competenze sarà eseguito per accertare il possesso di tali conoscenze. Se non supera il test, lo studente dovrà frequentare precorsi con test finali per rispettare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi previsti.

In linea con la flessibilità delle università telematiche riconosciute dal MIUR, le iscrizioni al corso sono aperte tutto l’anno, permettendo agli studenti di iniziare il proprio percorso accademico in qualsiasi momento.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Laurea Online in Scienze Giuridiche Mercatorum mira a formare persone professionalmente adatte alla complessità degli ambienti organizzativi di piccole e medie dimensioni, in grado di comprendere e gestire adeguatamente le problematiche giuridiche connesse alla direzione e gestione dell’impresa.

Avvalendosi delle competenze apprese nella triennale, il laureato si orienterà con destrezza nel processo amministrativo e, grazie ai diversi aspetti toccati durante lo studio, si potrà inserire con successo nell’ambito della gestione commerciale, finanziaria, contabile e strategica. Sarà dunque una figura trasversale, ferrata in ambito giuridico e in ambito economico.

Sarà possibile, una volta completato il percorso di studi, trovare collocazione nell’area relativa alla direzione e amministrazione d’impresa, gestione strategica e sviluppo dell’impresa, oltre che nella gestione commerciale, finanziaria e contabile.

Dal punto di vista più ampio, con riferimento alla classe di laurea L-14, i laureati hanno un tasso di occupazione dell’83,1%. C’è un fabbisogno annuo di 27.550 unità, con un’offerta che arriva a 36.100, indicando una stabilità notevole nel settore. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media dei laureati si attesta intorno ai 1.650 euro mensili. Sebbene il settore legale mantenga una domanda costante, esiste un surplus di laureati rispetto alle necessità effettive del mercato, il che rende critica la specializzazione per emergere.

Perché scegliere Mercatorum

Scegliere l’Universitas Mercatorum significa puntare su un’istruzione orientata al mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa università si distingue per la sua capacità di formare professionisti pronti a rispondere alle esigenze del mercato lavorativo. I suoi corsi integrano perfettamente pratica e teoria, equipaggiando gli studenti con le competenze necessarie per affrontare le sfide economiche contemporanee con sicurezza.

Mercatorum si adatta perfettamente a chi vuole conciliare studio e lavoro senza rinunce. Grazie alla sua offerta formativa online, gli studenti possono seguire le lezioni in maniera flessibile, adattando lo studio agli impegni di lavoro.

Inoltre, l’ateneo offre eccellenti opportunità di networking attraverso eventi aziendali e collaborazioni con aziende locali, facilitando un rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Per coloro che vogliono rimanere aggiornati e competitivi, Mercatorum propone programmi all’avanguardia, pensati per chi vuole fare carriera o specializzarsi in settori specifici. Con un’offerta formativa in continuo aggiornamento, studiare a Mercatorum significa avere una carta vincente per la tua crescita professionale.