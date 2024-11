Laurea Online in Scienze Giuridiche (Pubblica sicurezza, investigazioni e contrasto al crimine) L-14 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche presso Unitelma è progettato per fornire una preparazione giuridica completa e solida. Gli studenti acquisiscono competenze in vari settori del diritto, come quello privato, costituzionale, amministrativo, penale, del lavoro e internazionale. Questo corso è adatto sia a neodiplomati che a professionisti in cerca di riqualificazione e prepara gli studenti ad avanzare nelle loro carriere.

Sono proposti due curricula: “Pubblica amministrazione, enti locali e istituzioni sovranazionali” e “Pubblica sicurezza, investigazioni e contrasto al crimine”.

Il curriculum in Pubblica amministrazione è indirizzato a chi desidera lavorare nell’amministrazione pubblica a diversi livelli, fornendo una solida base per affrontare le sfide normative che accompagnano questo settore dinamico.

Il percorso della Pubblica sicurezza si concentra sulle competenze necessarie per chi ambisce a una carriera nelle forze dell’ordine, nel contrasto al crimine o nel settore della giustizia penale. Grazie a un biennio comune e a un terzo anno di specializzazione, gli studenti possono scegliere di focalizzarsi sull’amministrazione pubblica o sulla sicurezza pubblica, in preparazione per ruoli in contesti sia pubblici che privati.

Piano di studi

Il percorso formativo della laurea triennale in Scienze Giuridiche presso Unitelma è strutturato su tre anni, ognuno pensato per garantire una crescente specializzazione negli ambiti giuridici di maggiore impatto. Nei primi due anni, gli studenti sono immersi in un ampio panorama del diritto, assicurandosi una padronanza delle basi essenziali, come il diritto privato, costituzionale e pubblico, fondamentali per qualsiasi aspirante giurista.

Il terzo anno si caratterizza per la specializzazione in ambiti distinti. Gli studenti possono optare tra diversi percorsi che includono diritto pubblico e amministrativo, nonché discipline più specifiche come il diritto processuale civile e penale. Il curriculum si arricchisce ulteriormente con lo studio del diritto regionale e delle organizzazioni internazionali, integrando nei programmi anche le sfide tecnologiche e digitali del campo giuridico.

Questo approccio modulare e progressivo non solo prepara tecnicamente gli studenti, ma li orienta anche verso una comprensione pratica delle loro future responsabilità professionali. Dalla gestione contrattuale alla consulenza legale avanzata, il piano di studi è progettato per soddisfare le esigenze di enti pubblici e imprese private, offrendo una solida piattaforma per una carriera di successo in ambiti tanto variegati quanto stimolanti.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche presso Unitelma, gli aspiranti devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente. È fondamentale un buon livello di cultura generale al fine di affrontare con successo i molteplici aspetti del diritto.

Sono essenziali anche capacità logico-critiche e una solida comprensione di testi complessi in lingua italiana.

Per gli studenti stranieri, è previsto un test di lingua italiana che ne verifica la padronanza, assicurando che possano seguire efficacemente il corso. Inoltre, al momento dell’iscrizione, viene somministrato un test iniziale non vincolante. Questo strumento serve a valutare le eventuali lacune nelle conoscenze pregresse degli studenti.

Qualora emergano difficoltà, il corso offre supporto tramite Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da completare entro il primo anno accademico.

Questo approccio garantisce che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro formazione precedente, possano partire da una solida base comune, pronti a immergersi nei dettagli variegati dell’universo giuridico.

Perché scegliere Unitelma

L’Università Telematica Unitelma è una scelta eccellente per chi cerca una formazione accademica di alta qualità con un forte legame accademico.

Grazie alla collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, Unitelma offre un’offerta formativa diversificata e riconosciuta a livello nazionale.

Con corsi che comprendono le scienze umane e le discipline giuridiche, l’ateneo si distingue per la preparazione rigorosa e un approccio innovativo alla didattica, rendendolo perfetto per chi desidera elevarsi nel proprio percorso di studi.

Per gli studenti che lavorano, Unitelma offre una flessibilità senza pari. La struttura online consente di gestire lo studio secondo i propri tempi lavorativi, mantenendo l’apprendimento intatto. Gli studenti hanno accesso a materiali didattici 24 ore su 24, possono seguire videolezioni e interagire con i docenti in modo diretto e tempestivo. Questo approccio rende Unitelma ideale per chi desidera crescere professionalmente mentre continua a studiare.

Infine, l’università è particolarmente adatta per chi cerca un percorso formativo personalizzato e supporto continuo. Gli studenti possono usufruire di un tutor personale che li seguirà costantemente, fornendo consigli e supporto accademico.

Questa attenzione individuale crea un ambiente stimolante, dove gli studenti possono sviluppare le loro competenze in modo mirato e raggiungere i propri obiettivi con efficacia.