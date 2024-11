Laurea Online in Scienze Motorie L-22 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele, appartenente alla classe di laurea L-22, ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nell’analisi e applicazione del movimento umano in tutte le sue forme.

Gli studenti saranno guidati a comprendere il movimento non solo da una prospettiva individuale, ma anche sociale, integrando conoscenze teoriche con abilità pratiche.

Il programma didattico si concentra sull’approfondimento delle funzioni motorie, esplorando la fisiologia per capire come i movimenti si generano e quali benefici apportano al corpo. Questo tipo di educazione mira a fornire agli studenti una prospettiva completa, integrando elementi teorici con l’esperienza pratica, per prepararli ad affrontare diverse sfide nel campo del benessere e delle attività fisiche.

Particolare attenzione è rivolta anche al contesto culturale del fitness e dello sport in Italia, includendo un curriculum specifico per il calcio, disciplina di grande rilievo.

Gli studenti saranno formati non solo per comprendere la meccanica del movimento, ma anche per organizzare e gestire attività sportive, riflessioni vitali in un paese dove lo sport è parte integrante della vita sociale.

Piano di studi

Il curriculum in Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele è progettato per offrire una vasta panoramica delle discipline legate all’attività fisica e al benessere del corpo umano. I corsi affrontano materie fondamentali come la “Teoria e metodologia dell’allenamento”, che introduce gli studenti alle tecniche moderne per ottimizzare le performance fisiche.

Oltre alle discipline specifiche dell’attività fisica, il piano di studi include anche materie più orientate alla biomedica. L’Anatomia, l’Igiene e la Fisica applicata sono insegnate per fornire una comprensione approfondita del funzionamento del corpo umano e per apprezzare gli effetti dell’attività fisica sulla salute complessiva.

Le attività caratterizzanti comprendono materie come l’Endocrinologia e la Diagnostica per immagini, cruciali per chi desidera una visione globale dell’attività fisica dal punto di vista medico e scientifico. Il corso non trascura l’aspetto legale e psicologico, includendo il Diritto privato per un inquadramento normativo e la Psicologia rivolta alle prestazioni sportive.

La struttura del programma è pensata per offrire una formazione completa, preparando gli studenti a comprendere il movimento umano sotto molteplici prospettive e dotandoli degli strumenti necessari per intraprendere diverse carriere nel mondo dello sport e del benessere.

Prerequisiti di accesso

Il corso di laurea in Scienze Motorie presso l’Università Telematica San Raffaele Roma è progettato come un percorso triennale accessibile a tutti gli studenti in possesso di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale, indipendentemente dal paese in cui il diploma è stato conseguito.

Non sono richieste qualifiche universitarie o test di ingresso ostativi per l’ammissione, rendendo il corso facilmente accessibile a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle scienze motorie. Gli studenti che hanno già familiarità con materie correlate a quelle offerte nel corso, come le scienze o la psicologia, potrebbero trovare il percorso di studio più agevole.

L’iscrizione è sempre aperta durante l’anno, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi ai diversi tempi e necessità degli studenti potenziali.

Prospettive occupazionali

Diventare un laureato in Scienze Motorie presso l’Università Telematica San Raffaele Roma apre diverse opportunità professionali. Acquisendo le competenze richieste, si può eccellere come allenatore, preparatore atletico o responsabile all’interno di strutture sportive, come palestre ed enti di formazione sportiva.

Le discipline sportive, sia agonistiche che non agonistiche, rappresentano un campo di applicazione rilevante per questi professionisti. Inoltre, vi è la possibilità di lavorare nel settore scolastico come insegnanti di educazione fisica.

Rappresentando uno spazio di attività lavorativa variegato e stimolante, l’industria delle scienze motorie assicura un tasso di occupazione significativo. Parlando di numeri, il settore offre un tasso di occupazione dell’86,3%.

Con una crescente attenzione verso il benessere e lo sport, la domanda di laureati in questo ambito è alta, garantendo un fabbisogno costante di nuovi professionisti. La carriera in questo campo non solo è dinamica, ma anche gratificante dal punto di vista economico, con una retribuzione media di 1.452 euro a cinque anni dalla laurea.

Questi dati sottolineano come la laurea in Scienze Motorie non sia solo un percorso formativo, ma anche una scelta strategica per un futuro professionale ricco di possibilità.