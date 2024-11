Laurea Online in Scienze e Tecniche per l’Attività Motoria Preventiva e Adattata - San Raffaele

Finalità didattiche

Nel contesto del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche per l’Attività Motoria Preventiva e Adattata presso l’Università Telematica San Raffaele, le finalità didattiche si concentrano sulla preparazione di professionisti capaci di adattare l’attività fisica a varie condizioni fisiche, mentali e sociali. L’obiettivo primario è quello di formare laureati che sappiano progettare e attuare programmi di attività motorie mirati al raggiungimento, recupero e mantenimento di condizioni ottimali di benessere psicofisico.

Questa formazione non si limita all’insegnamento tradizionale dell’attività fisica, ma si estende alla capacità di personalizzare piani di esercizio secondo le esigenze specifiche delle persone, considerando differenze sia nel livello di abilità che nello stato di salute.

Inoltre, il corso include l’organizzazione e pianificazione di attività mirate a migliorare la qualità della vita e prevenire malattie.

Un aspetto distintivo è l’attenzione riservata alle persone con disabilità fisiche e mentali, nonché a coloro che presentano mobilità compromessa a causa di vari fattori.

Gli studenti vengono educati a sviluppare competenze che permettano di offrire supporto specializzato, puntando a una risoluzione delle problematiche legate alla mobilità e promuovendo uno stile di vita più attivo e sano.

Il corso prepara professionisti in grado di fare la differenza nel campo della salute e del benessere attraverso l’attività motoria adattata.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche per l’Attività Motoria Preventiva e Adattata presso l’Università Telematica San Raffaele è strutturato per fornire una formazione completa ed efficace. Il programma include una vasta gamma di materie che coprono vari aspetti del movimento e del benessere fisico.

Gli studenti esploreranno in profondità la teoria, la tecnica e la didattica dell’esercizio fisico adattato alle diverse fasce d’età, su cui si fonda una parte fondamentale della preparazione. Inoltre, saranno introdotti a corsi focalizzati su popolazioni speciali, che trattano le competenze necessarie per operare con individui che presentano esigenze specifiche.

Parallelamente, vi è un forte accento sull’area medica con materie come traumatologia e riabilitazione dell’apparato locomotore, integrate da studi di neurologia ed endocrinologia. Gli studenti acquisiranno anche conoscenze interconnesse in medicina interna, patologia e anatomia umana, fornendo una solida base di conoscenza scientifica rara nei programmi tradizionali.

Non meno importante, si prevede un’approfondita conoscenza delle scienze sociali, educando gli studenti su come psicologia e sociologia influenzino l’attività fisica e il comportamento motorio.

Per completare il quadro formativo, il programma include elementi di dietetica e basi biochimiche e molecolari del benessere, assiemi di competenze preziose per affrontare le sfide moderne nel campo delle scienze motorie.

Prerequisiti di accesso

Per poter accedere al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche per l’Attività Motoria Preventiva e Adattata presso l’Università Telematica San Raffaele, è necessario aver conseguito una laurea triennale appartenente alla classe L-22. Questo rappresenta un requisito fondamentale per affrontare con successo gli studi avanzati che il corso offre.

Un aspetto vantaggioso di questo corso magistrale è l’assenza di test di ingresso. Questo significa che chiunque abbia la qualifica necessaria può iscriversi e iniziare il proprio percorso formativo in qualsiasi momento, grazie alla natura flessibile del sistema di apprendimento online.

Con l’assenza di restrizioni ulteriori per l’iscrizione, è garantito un accesso più aperto e inclusivo, consentendo a molti studenti interessati, indipendentemente dal loro background, di intraprendere questo percorso formativo che promette di arricchire le loro competenze in modo significativo.

Prospettive occupazionali

Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l’Università Telematica San Raffaele apre numerose porte nel mondo del lavoro.

I laureati possono intraprendere carriere come programmatori, conduttori e consulenti per attività motorie in enti pubblici e privati, strutture sanitarie e organizzazioni dedicate ad anziani o persone con disabilità.

Queste posizioni richiedono competenze specifiche per riuscire a progettare e condurre programmi di attività motorie personalizzate e mirate al miglioramento della qualità della vita.

Inoltre, i laureati possono lavorare come programmatori o consulenti in industrie pubbliche e private, aprendo opportunità per attività motorie compensative volte alla prevenzione di diverse patologie.

Possibili sbocchi includono anche consulenze private, la partecipazione a dottorati o collaborazioni con centri di riabilitazione.

Alcuni laureati potrebbero optare per gestire gruppi di persone con difficoltà motorie, come gli anziani, o collaborare con istituti di ricerca.

La laurea magistrale in Scienze Motorie, appartenente alla classe LM-67, gode di un tasso di occupazione particolarmente alto, pari all’86,3%.

Questo è dovuto anche all’aumento dell’interesse verso il benessere e lo sport.

Il fabbisogno di laureati in questo settore è in crescita, e la retribuzione media a cinque anni dalla laurea si attesta a 1.452 euro al mese.

Questi dati testimoniano la solida reputazione e l’importanza crescente di queste figure professionali nel panorama lavorativo odierno, ponendo i laureati di fronte a un futuro professionale promettente e dinamico.

Perché scegliere San Raffaele

Optare per l’Università Telematica San Raffaele significa affidarsi a un’istituzione che coniuga tradizione accademica e innovazione tecnologica.

È un ambiente stimolante e flessibile, ideale per chi desidera conciliare studio e altri impegni.

L’approccio didattico è progettato per adattarsi alle esigenze specifiche degli studenti, offrendo un’ampia gamma di risorse online.

Il San Raffaele si distingue per l’attenzione posta sulla personalizzazione del percorso formativo, garantendo che ogni studente possa modellare il proprio piano di studi secondo le proprie aspirazioni professionali.

La possibilità di interagire con esperti nel campo e l’accesso a contenuti aggiornati rendono l’esperienza educativa all’avanguardia.

Scegliendo San Raffaele, gli studenti non solo intraprendono un percorso di studio di qualità, ma entrano a far parte di una comunità dinamica e supportiva, pronta ad accompagnarli verso il successo nel mondo professionale.