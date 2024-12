Laurea Online in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema L-03 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema offerto dall’Università Telematica Mercatorum è pensato per formare esperti capaci di unire solide competenze critiche in ambito artistico a capacità pratiche in produzione e organizzazione.

L’obiettivo è ampliare le conoscenze in settori come il teatro, il cinema, le arti figurative e la musica, mentre si sviluppano abilità manageriali e gestionali attraverso corsi in Diritto Commerciale, Economia Aziendale e Gestione delle Imprese.

Questo mix di conoscenze teoriche e competenze pratiche si accompagna allo studio di lingue straniere, aprendo prospettive di lavoro diversificate nel mondo dello spettacolo e delle arti visive.

Piano di studi

Il percorso di studi per la Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema presso [nome ateneo] è strutturato per fornire una formazione completa e approfondita.

Il primo anno di corso si concentra su discipline fondamentali che gettano le basi per la comprensione del settore. Tra gli esami in programma ci sono la Sociologia dei media e della comunicazione, insieme a corsi caratterizzanti come Narratologia e storytelling, che sviluppano competenze critiche nella narrazione, e Arte contemporanea, fornendo una panoramica sul contesto artistico attuale.

Inoltre, vengono affrontate discipline legate agli audiovisivi digitali e cinema, arte e televisione, per comprendere le dinamiche del moderno panorama mediale. Il primo anno si conclude con l’Economia dell’entertainment, integrando così anche una prospettiva economica al corso.

Durante il secondo anno, gli studenti si immergono in un mix di storia e moderne tecnologie, con esami di Storia contemporanea e Fonti audiovisive. Vengono approfondite le dinamiche psicologiche delle organizzazioni creative, offrendo intuizioni preziose sul funzionamento interno delle imprese nel settore.

L’approfondimento continua con la Semiotica del web e corsi dedicati al teatro e alla musica, insieme allo studio della lingua inglese, fondamentale per aprire porte professionali a livello internazionale.

Il terzo anno culmina con un approfondimento sulla Letteratura e media audiovisivi e Creazione e gestione d’impresa, completando così il quadro con competenze di management. Viene affrontato il concetto di copyright e studiata la lingua francese per espandere ulteriormente le competenze linguistiche.

Attività opzionali scelte dallo studente completano il piano di studi, offrendo così la possibilità di personalizzare il proprio percorso formativo in base agli interessi personali.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema presso l’Università Telematica Mercatorum, è fondamentale possedere un diploma di scuola media superiore o un titolo equivalente conseguito all’estero, riconosciuto valido dalle normative vigenti.

Gli aspiranti studenti devono mostrare una preparazione di base nelle discipline storiche, artistiche e letterarie. È altresì richiesta la conoscenza di una seconda lingua dell’Unione Europea a livello B1, oltre all’italiano, per garantire una preparazione adeguata nei contesti internazionali.

La verifica di queste competenze avviene tramite un test di ammissione, che, sebbene importante, non rappresenta un vincolo stringente per l’iscrizione. Anche coloro che non superano il test possono iscriversi, avendo l’opportunità di recuperare eventuali lacune attraverso attività formative mirate.

Uno degli aspetti interessanti e facilitanti dell’Università Telematica Mercatorum è che le iscrizioni sono aperte continuamente.

Questa flessibilità permette agli studenti di iniziare il loro percorso accademico praticamente in qualsiasi momento dell’anno, allineandosi alle altre università riconosciute dal MIUR. Non ci sono barriere temporali, rendendo così l’istruzione accessibile e personalizzabile secondo le esigenze di ciascun aspirante studente.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema dell’Università Telematica Mercatorum apre la strada a diverse opportunità professionali. Dopo aver completato il percorso formativo, i laureati possono mirare a diventare addetti stampa nel mondo dello spettacolo, responsabili della comunicazione e della promozione degli eventi artistici e cinematografici.

Un altro sbocco significativo è rappresentato dalla carriera di operatore culturale, con specializzazione nella gestione e organizzazione di eventi nel settore dello spettacolo e della musica. Queste competenze preparano anche per ruoli di progettisti di contenuti destinati all’industria culturale, un mercato in continua espansione che richiede figure capaci di coniugare creatività e management.

Considerando che la classe di laurea L-03 interessa l’ambito umanistico-letterario, le prospettive sono promettenti. Gli studi in questo settore offrono solide opportunità lavorative con un tasso di occupazione dell’81,3%. Pertanto, coloro che scelgono questa direzione possono aspettarsi di inserirsi agevolmente in contesti culturali e creativi.

A cinque anni dal conseguimento della laurea, i professionisti in quest’ambito raggiungono una retribuzione media di 1.500 euro al mese, con possibilità di crescita in posizioni specializzate. Queste posizioni possono offrire stimolanti opportunità di sviluppo professionale e personale per chi è davvero appassionato delle discipline umanistiche.

Perché scegliere Mercatorum

Scegliere di studiare all’Universitas Mercatorum significa orientarsi verso un futuro dinamico nel mondo delle imprese. Fondata dalle Camere di Commercio italiane, Mercatorum si distingue per una preparazione che mescola teoria e pratica, formando professionisti pronti a rispondere alle esigenze concrete del mercato.

Questa università è perfetta per chi desidera integrare studio e lavoro grazie alla sua offerta formativa online, che permette di seguire le lezioni con flessibilità, adattandosi alle esigenze personali.

Inoltre, Mercatorum offre numerose opportunità di networking attraverso collaborazioni aziendali ed eventi dedicati, agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro.

Mercatorum è anche ideale per coloro che vogliono aggiornare le proprie competenze, grazie a programmi all’avanguardia che seguono le ultime tendenze del mercato.

Che tu voglia lanciare la tua attività o specializzarti in un settore, Mercatorum ti fornisce gli strumenti per crescere e realizzare le tue ambizioni professionali.