Laurea Online in Servizi Giuridici per l'Impresa L-14 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa offerto dall’Università eCampus si pone l’obiettivo primario di formare profili competenti nel campo giuridico con uno sguardo attento al mondo economico.

Pensato per i neodiplomati, il programma si rivolge a coloro che desiderano comprendere e affrontare le sfide del contesto economico globale. Non solo fornisce una solida base giuridica, ma integra lo studio delle dinamiche economiche e sociologiche, preparandoli a proseguire gli studi in corsi magistrali o master di primo livello, oppure a intraprendere direttamente una carriera lavorativa.

Con quattro indirizzi tra cui scegliere – Servizi Giuridici per l’Impresa, Scienze Penitenziarie, Criminologia e Consulenti del Lavoro – il corso copre una vasta gamma di discipline, garantendo agli studenti le conoscenze e le competenze essenziali per muoversi con sicurezza in diversi contesti professionali.

Ogni percorso è studiato per fornire una preparazione specialistica: dal contesto d’impresa alle scienze investigative, fino ai ruoli di consulenza tecnica e peritale.

Attraverso un approccio didattico mirato e un piano di studi diversificato, l’Università eCampus si impegna a coltivare abilità pratiche e teoriche che permettano agli studenti di diventare figure chiave nel panorama delle professioni giuridiche ed economiche.

Piano di studi

Il Piano di Studi del corso di laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa presso l’Università eCampus è progettato per fornire agli studenti una vasta gamma di conoscenze e competenze interdisciplinari.

Nonostante la presenza di tre curricula distinti, alcuni insegnamenti fondamentali sono comuni e vengono affrontati nel primo anno. Gli studenti, infatti, si troveranno ad affrontare materie come la Storia del diritto medievale e moderno e il Diritto romano e diritti dell’antichità, che rientrano nell’ambito storico-giuridico, ampliando così la loro comprensione delle origini e dell’evoluzione del sistema giuridico.

Gli studi proseguono con la Filosofia del diritto, che appartiene al settore filosofico-giuridico, per stimolare un approccio critico e riflessivo alla disciplina. Ancora sul piano pratico, il curriculum include il Diritto privato e il Diritto costituzionale per consolidare le basi nelle aree privatistiche e costituzionalistiche.

Il lato economico e pubblico è esplorato attraverso corsi come Scienza delle finanze ed Economia politica, fondamentali per chi ambisce a una carriera che integri il contesto giuridico con quello economico.

Complessivamente, i partecipanti devono maturare 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) per completare il percorso triennale, suddivisi tra 45 CFU per attività di base e 72 CFU per le materie caratterizzanti.

Le attività per materie affini e integrative contano 24 CFU, mentre ulteriori 39 CFU sono dedicati ad attività complementari quali tirocini e lo sviluppo di competenze linguistico-informatiche.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa presso l’Università eCampus, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero.

Questo assicura che gli studenti abbiano una base comune di conoscenze su cui poter costruire ulteriori competenze durante il percorso universitario.

In aggiunta, è fondamentale una buona padronanza della lingua italiana, elemento chiave per l’approfondimento delle tematiche trattate, soprattutto nel contesto giuridico-economico.

Gli studenti devono avere una solida comprensione delle conoscenze storiche e di cultura generale, il che permette loro di approcciarsi al lessico specifico delle discipline trattate.

Al momento dell’iscrizione, non c’è un periodo limitato per il processo e gli studenti possono iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.

Tuttavia, devono affrontare un test di valutazione delle conoscenze per verificare il possesso delle competenze necessarie.

Nonostante un esito negativo non pregiudichi l’immatricolazione, gli studenti che non raggiungono i risultati attesi potrebbero incorrere in debiti formativi, che è necessario colmare entro la fine del primo anno di studi.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Servizi giuridici per l’impresa presso l’Università eCampus apre le porte a diverse opportunità professionali. Gli studenti possono aspirare a ruoli come:

Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali

Amministratori di stabili e condomini

Agenti assicurativi

Tecnici dei servizi giudiziari

Coloro che scelgono il curriculum in Servizi Giuridici per l’Impresa possono intraprendere la carriera di liberi professionisti o lavorare come dipendenti in contesti che richiedono una profonda conoscenza giuridica e aziendalistica.

Per chi si specializza in Criminologia, le opportunità riguardano professioni con focus sulle scienze forensi e ruoli come Consulenti Tecnici di Parte (CTP) e Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU). Gli studenti di Scienze Penitenziarie, invece, possono puntare a diventare operatori penitenziari o lavorare con enti del Terzo Settore, operanti in diverse realtà carcerarie e comunità di riabilitazione. Infine, il percorso per Consulenti del Lavoro prepara i laureati a diventare figure versatili, centralizzate nella gestione delle risorse umane, consulenze aziendali e analisi fiscale.

Nell’ambito giuridico, ovvero per la classe laurea L-14, il panorama lavorativo si presenta con un tasso di occupazione dell’83,1% per i laureati. Questo settore evidenzia una domanda stabile ma con un surplus di laureati rispetto alle effettive necessità, tradotto in 27.550 unità richieste ogni anno contro un’offerta di 36.100, secondo recenti analisi di mercato.

Cinque anni dopo il conseguimento della laurea, la retribuzione media si attesta sui 1.650 euro mensili, sottolineando comunque la possibilità concreta di intraprendere una carriera sostenibile e di successo.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta l’università perfetta per coloro che desiderano una vita accademica ricca e completa. Oltre alle lezioni online che permettono di studiare da qualsiasi luogo, eCampus offre un campus fisico dove gli studenti possono partecipare a lezioni, eventi, seminari e attività pratiche, arricchendo l’esperienza formativa con un contatto diretto.

Per chi già lavora, eCampus propone un approccio flessibile, consentendo di seguire le lezioni secondo le proprie disponibilità. Questa flessibilità consente di armonizzare studi e lavoro senza compromessi, mentre l’ateneo offre anche aiuto nella ricerca di stage e opportunità professionali.

Inoltre, eCampus si distingue per i suoi laboratori e spazi attrezzati che permettono di sviluppare competenze pratiche e specialistiche, agevolando il dialogo con docenti esperti e professionisti del settore. Un ambiente stimolante per affrontare il mondo reale con fiducia e preparazione.