Giornata della Terra 2021: risorse per la scuola e film da vedere

Non dimenticate queste due date: il 22 e il 23 aprile si tiene la Giornata della Terra, festa che si celebra ogni anno dal 1970. E’ la giornata dedicata alla celebrazione della Terra in cui viviamo, una manifestazione ambientale che ha l’obiettivo di salvaguardare il nostro pianeta e trovare il modo di proteggere tutte le risorse naturali che la terra ci ha messo a disposizione. Non si festeggia solo in Italia, sono tanti i paesi coinvolti, sono 192 uniti in un unico obiettivo, tutelare il Pianeta terra promuovendo eventi ed iniziative di sensibilizzazione. Al centro del dibattito, le problematiche che rischiano di compromettere il pianeta che coinvolgono l’inquinamento delle acque e dell’aria, il surriscaldamento globale e lo sfruttamento ed esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Giornata della Terra 2021: film

Prima di passare ai materiali che abbiamo deciso di fornirvi per svolgere al meglio i vostri elaborati e mappe concettuali, distraiamoci un attimo e vediamo quali sono i film sulla Giornata della Terra che potrebbero attirare la vostra curiosità:

Earth, la nostra Terra: film che indaga sulle problematiche che affliggono il nostro Pianeta, è una produzione Disney che da anni partecipa attivamente alla lotta per la tutela dell’ambiente.

Le avventure di Zarafa: è ispirato ad una storia vera, è una favola ecologista per grandi e piccini.

è ispirato ad una storia vera, è una favola ecologista per grandi e piccini. Una seconda verità: documentario di David Guggenheim fa luce sulla necessità di agire per tutelare l’ambiente,

documentario di David Guggenheim fa luce sulla necessità di agire per tutelare l’ambiente, Wild: è un film concentrato interamente sulla natura, del desiderio di vivere solo in contatto con essa.

Giornata della Terra 2021: temi svolti sul grave problema dell’inquinamento e sull’ambiente

L’inquinamento è sempre al centro dei dibattiti sulla tutela dell’ambiente e a scuola vi sarà capitato, sicuramente, di affrontare compiti in classe partendo da questo grave problema. La giornata della Terra si presta ulteriormente a questi tipi di temi e se avete bisogno di qualche idea, date un’occhiata ai nostri consigli ed esempi svolti:

Giornata della Terra 2021: appunti e riflessioni per una ricerca dettagliata

Se avete bisogno di materiale utile alla vostra ricerca, di seguito trovate una serie di appunti che miglioreranno la vostra conoscenza in merito:

Giornata della Terra 2021: tesine e mappe concettuali sull’argomento

Se la giornata della terra vi ha convinto a fare un elaborato sull’argomento, per i vostri esami di maturità o delle medie, di seguito troverete mappe concettuali e tesine da cui potrete prendere spunto per il vostro lavoro: