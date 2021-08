SIMULAZIONI TEST VETERINARIA 2021: COME STUDIARE

Chi vuole frequentare il corso di laurea in veterinaria dovrà sostenere, l’1 settembre, il test di veterinaria 2021; Veterinaria infatti, così come medicina e architettura, è una facoltà ad accesso programmato ed è il Miur a stabilire non solo la struttura della prova, il numero di domande e le materie da studiare, ma anche le procedure per iscriversi, il numero di posti disponibili, i punteggi, il funzionamento delle graduatorie nazionali e degli scorrimenti. Manca ancora molto alla prova, ma se vuoi arrivare preparato al test ingresso 2021 di veterinaria senza perdere troppo tempo, ecco qualche consiglio per organizzare lo studio!

TEST VETERINARIA 2021: LE DOMANDE

La prima cosa da fare per prepararsi al test d’ingresso di veterinaria è capire come è strutturata la prova, quanti saranno i quesiti, le materie e gli argomenti da studiare. Il test di veterinaria 2021 sarà composto da 60 domande a risposta multipla con cinque opzioni di risposta da svolgere in 100 minuti. Dal 2019 la prova ha meno domande di logica e più domande di cultura generale, dunque è così suddivisa da tre anni:

16 quesiti di chimica : le domande riguarderanno soprattutto la chimica inorganica e fondamenti di chimica organica.

: le domande riguarderanno soprattutto la chimica inorganica e fondamenti di chimica organica. 10 quesiti di logica : sono volti a verificare le tua conoscenza della lingua italiana e di ragionamento logico, numerico e verbale.

: sono volti a verificare le tua conoscenza della lingua italiana e di ragionamento logico, numerico e verbale. 12 quesiti di cultura generale: richiede la conoscenza dei principali fatti di economia, storia, letteratura, politica, attualità.

richiede la conoscenza dei principali fatti di economia, storia, letteratura, politica, attualità. 16 quesiti di biologia : biologia generale, genetica, anatomia e fisiologia degli esseri viventi sono gli argomenti principali:

: biologia generale, genetica, anatomia e fisiologia degli esseri viventi sono gli argomenti principali: 6 quesiti di fisica e matematica: il programma è molto ampio e include per matematica dall’algebra alla geometria, dalle funzione alla statistica e per fisica meccanica, dinamica, cinetica, elettrodinamica, elettrostatica e termologia.

Per quanto riguarda i punteggi, ricorda che ogni risposta esatta vale 1,5 punti, ogni risposta errata vale -0,4 punti e ogni risposta non data 0 punti. Per conoscere in dettaglio gli argomenti da studiare, consulta il bando del Miur.

SIMULAZIONI TEST VETERINARIA 2021: PRIMA DI UTILIZZARLE

Le simulazioni del test di veterinaria sono molto utili per prepararsi al test ma è piuttosto inutile utilizzarle senza aver studiato o ripassato gli argomenti di studio. Se vuoi, prima di iniziare lo studio, puoi provare a fare un solo test per capire com’è la prova e quali sono le domande tipo. Dopo che avrai letto attentamente gli argomenti nel bando del Miur:

Fai una tabella per organizzare lo studio. Conta quanti giorni hai a disposizione per studiare, quanto tempo hai a disposizione giornalmente e soprattutto per quanto tempo riesci a concentrarti. Inizia da una materia e prosegui con le altre. A fine giornata fai dei test a scelta multipla sulla materia: ne trovi sia online sia in versione cartacea.

Conta quanti giorni hai a disposizione per studiare, quanto tempo hai a disposizione giornalmente e soprattutto per quanto tempo riesci a concentrarti. Inizia da una materia e prosegui con le altre. A fine giornata fai dei test a scelta multipla sulla materia: ne trovi sia online sia in versione cartacea. Fai degli schemi riassuntivi. Evita i riassunti: sono troppo lunghi e impieghi tanto tempo a scriverli. Uno schema riassuntivo è più veloce e immediato e ti aiuta a focalizzare i punti chiavi di un argomento, cause ed effetti, azioni e reazioni.

Evita i riassunti: sono troppo lunghi e impieghi tanto tempo a scriverli. Uno schema riassuntivo è più veloce e immediato e ti aiuta a focalizzare i punti chiavi di un argomento, cause ed effetti, azioni e reazioni. Allenati quotidianamente con la matematica e la logica. Se la matematica non è il tuo forte, meglio iniziare subito a esercitarsi (anche se la teoria merita uno studio a sé). Lo stesso vale per i quesiti di logica: in questo caso, conta solo la pratica e l’esercizio è fondamentale. Fai i test online, verifica le soluzioni, cercando di capire la spiegazione quando non hai saputo svolgere una domanda.

SIMULAZIONI TEST VETERINARIA 2021: COME UTILIZZARLE

Una volta che hai ripassato il programma, non ti resta che iniziare a esercitarti con le simulazioni del test di veterinaria e le prove degli anni precedenti. Sono strumenti molto utili perché sono la riproduzione più fedele al test che dovrai affrontare. Tuttavia, è bene sapere come utilizzarle al meglio per rendere lo studio efficiente.

Gestisci il tempo. Il giorno della prova, avrai 100 minuti per svolgere il test: prova quindi a svolgere le simulazioni nello stesso tempo. Il consiglio è quello di provare inizialmente a svolgere il test e vedere quanto tempo si è impiegato per capire se siamo troppo lenti o meno; poi man mano che ti eserciti imposta un cronometro con il tempo.

Il giorno della prova, avrai per svolgere il test: prova quindi a svolgere le simulazioni nello stesso tempo. Il consiglio è quello di provare inizialmente a svolgere il test e vedere quanto tempo si è impiegato per capire se siamo troppo lenti o meno; poi man mano che ti eserciti imposta un cronometro con il tempo. Adotta una strategia. Nei test non conta solo la preparazione, ma anche la strategia: dai una lettura veloce a tutte le domande e inizia da quelle della materia su cui sei più sicuri e rispondi man mano a tutti i quesiti di cui conosci la risposta esatta. Importante è raccogliere la maggior parte di punti e ogni risposta esatta vale 1,5! Non stare a perdere tempo su domande che non conosci o su cui hai troppi dubbi: meglio una risposta non data che una sbagliata (sempre nell’ottica dei punteggi). Ricorda poi che sebbene i test a scelta multipla siano ben fatti siano difficili, seguono tutti più o meno lo stesso schema: su cinque opzione a disposizione e una sola giusta, due risposte saranno completamente sbagliate e diverse dalle altre, mentre un paio o tre saranno molto simili tra loro – la risposta giusta risiede qui. Valuta anche qual è la risposta più completa e articolata (in genere è quella esatta) e fai attenzione alle parole come “mai”, “sempre” e che hanno un valore assolutistico.

Nei test non conta solo la preparazione, ma anche la strategia: dai una lettura veloce a tutte le domande e inizia da quelle della materia su cui sei più sicuri e rispondi man mano a Importante è raccogliere la maggior parte di punti e ogni risposta esatta vale 1,5! o su cui hai troppi dubbi: meglio una risposta non data che una sbagliata (sempre nell’ottica dei punteggi). Ricorda poi che sebbene i test a scelta multipla siano ben fatti siano difficili, seguono tutti più o meno lo stesso schema: su cinque opzione a disposizione e una sola giusta, due risposte saranno completamente sbagliate e diverse dalle altre, mentre – la risposta giusta risiede qui. Valuta anche qual è la (in genere è quella esatta) e fai attenzione alle parole come “mai”, “sempre” e che hanno un valore assolutistico. Correggi il test. Una volta che hai svolto la simulazione, controlla le risposte esatte e quelle sbagliate e verifica il motivo del tuo errore. Non conoscevi l’argomento? Allora sarà il caso di riprendere i libri e andare a studiare l’argomento mancato. Non ricordavi bene l’argomento? In questo caso, basterà un ripasso più approfondito. Hai sbagliato scegliendo una risposta simile a quella corretta? Capisci la differenza tra le due e la logica dietro alla domanda. Come abbiamo visto, la difficoltà dei test a risposta multipla sta, a volte, proprio nei dettagli.

Una volta che hai svolto la simulazione, controlla le risposte esatte e quelle sbagliate e verifica il motivo del tuo errore. Allora sarà il caso di riprendere i libri e andare a studiare l’argomento mancato. In questo caso, basterà un ripasso più approfondito. Capisci la differenza tra le due e la logica dietro alla domanda. Come abbiamo visto, la difficoltà dei test a risposta multipla sta, a volte, proprio nei dettagli. Fai più volte il test e tanti test. Ripeti più volte il test per memorizzare domande e risposte esatte: potrai trovare domande simili o quasi uguali nel test ufficiale! Fai anche più test possibile: conoscerai così più domande e risposte possibili e arriverai allenato e sicuro al test d’ingresso. La preparazione aiuta anche ad essere più sicuri e meno ansiosi… mantenere il sangue freddo può essere di grande aiuto in fase di test!

