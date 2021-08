Il Test ingresso 2021 di Veterinaria si svolgerà l’1 settembre e bisogna tenersi informati su tutto quello che riguarda la prova d’ammissione, in particolare sul regolamento del Miur a cui tutti i test d’ingresso per le Facoltà a numero chiuso devono attenersi. Per avere informazioni più dettagliate occorre consultare il Bando ufficiale del Ministero dell’Istruzione, che è stato pubblicato a metà giugno. Consultare il Bando del Miur è davvero fondamentale per i candidati al Test di Veterinaria, in quanto lì ci sono tutte le informazioni che servono: come iscriversi, i posti disponibili, le domande e gli argomenti da studiare, punteggi, risultati, graduatorie e scorrimenti. Scoprite allora quali sono tutti i punti in cui si articola il bando ministeriale del Test di Veterinaria. Continuate a leggere per saperne di più!

La prima domanda che tutti gli aspiranti veterinari si pongono è la seguente: quando esce il bando del test di Veterinaria? Il bando deve essere pubblicato circa 60 giorni prima della data del test, quindi entro il mese di luglio. Quest’anno la pubblicazione è avvenuta il 25 giugno.

Detto questo, non ci rimane che capire cosa si trova nel bando. In poche parole, nel bando trovi tutte le indicazioni necessarie riguardanti le procedure di iscrizione e le modalità di svolgimento del test, oltre ovviamente ad informazioni specifiche riguardanti domande, scadenze, risultati e graduatorie. Ecco tutti i punti nel dettaglio:

Test Veterinaria 2021: come iscriversi Le iscrizioni avvengono in modalità online dal 30 giugno alle ore 15.00 del 22 luglio sul sito Universitaly, presso cui i candidati si devono registrare inserendo tutti i dati richiesti e, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si vuole concorrere. Successivamente bisogna perfezionare l’iscrizione con il pagamento di un bollettino, seguendo le modalità previste da ciascun ateneo: per questo motivo i candidati devono consultare anche il bando dell’università presso cui sosterranno il test, in modo da conoscere le procedure per il pagamento, oltre alla sede presso cui sostenere la prova.

Test Veterinaria 2021: posti disponibili Vorresti non saperlo, ma purtroppo i posti per la facoltà di Veterinaria sono limitati, in quanto si tratta di una Facoltà a numero programmato nazionale. Il numero massimo delle matricole che potranno iscriversi all’anno accademico 2021/2022 è stato stabilito con un apposto decreto: 877 (leggermente in meno rispetto agli 890 dello scorso anno).

Domande test veterinaria 2021 Entriamo ora nel vivo del test. Nel bando trovi la composizione della prova di Veterinaria, cioè da quante domande sarà composta e come queste verranno ripartite tra le varie sezioni. Il test sarà composto da 60 domande a risposta multipla con cinque opzioni di risposta, da completare in 100 minuti. Le domande verranno così valutate: 1,5 punti per ogni risposta esatta, – 0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa.

Test Veterinaria 2021: cosa studiare Il test contiene domande di Logica (10), Cultura Generale (12), Biologia (16), Chimica (16), Fisica e Matematica (6). Nel bando troverai anche l’elenco degli argomenti da studiare, che da qualche anno a questa parte è sempre lo stesso. Se allora vuoi cominciare a studiare non ti resta che consultare al meglio il bando. Inoltre, se nel frattempo vuoi allenarti, ecco le simulazioni che ti servono: Simulazioni Test Veterinaria e Simulazioni Test Veterinaria: consigli per lo studio

Soluzioni test veterinaria 2021 Concluso il test, il Miur provvederà a pubblicare subito le soluzioni, vale a dire la prova ufficiale con le domande e le relative risposte esatte. In questo modo i candidati potranno farsi un’idea del punteggio ottenuto e ipotizzare il proprio destino!

Test Veterinaria 2021: i risultati I candidati potranno vedere il punteggio ottenuto sulla loro pagina personale del sito Universitaly dal 15 settembre. Successivamente, il 25 settembre, i candidati potranno visualizzare il loro compito online, in modo da controllare gli errori ed eventuali anomalie.