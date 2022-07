Il Corso Triennale in Filosofia fa parte della Classe di Laurea L-05. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La classe di Laurea L-05 fa riferimento ad un corso di studi della durata di tre anni che termina con il conseguimento di una Laurea Triennale in Filosofia. Questo percorso didattico fornisce ai laureati una solida base di formazione sul pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai giorni d’oggi e un’ampia conoscenza del dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica. Gli iscritti acquisiscono, durante il corso di studi, padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le modalità argomentative e l’approccio dei testi, anche in lingua originale, oltre a competenze nelle problematiche dell’etica applicata.

Gli studenti, al termine del percorso di studi, devono inoltre possedere adeguate capacità e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.

Sarà richiesta agli iscritti, infine, la conoscenza approfondita, sia in forma scritta che orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. Scopriamo ora quali università italiane erogano questa classe di laurea.

L-05 nelle Università Italiane

Sia le Università Statali che quelle Telematiche, di cui parleremo più avanti in maniera esaustiva, offrono corsi di laurea afferenti alla classe L-05.

I curricula dei corsi di laurea di questa classe forniscono agli studenti conoscenze di base nei vari campi della filosofia, connettendo i vari saperi specialistici all’interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche. Le Università Statali che erogano il corso di laurea in Filosofia sono:

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Bologna

Università Cattolica del Sacro Cuore

LUMSA – Libera Università “Maria Ss. Assunta”

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

La classe di laurea L-05 è presente anche in molte università telematiche, scopriamo insieme quali.

Filosofia nelle Università Telematiche

Corsi di Laurea Online Corsi di laurea Area di studio Ateneo Costo Filosofia Applicata Filosofia Unicusano Da € 4.000 a € 4.100 richiedi info

Filosofia ed Etica Filosofia Unipegaso Da € 3.000 a € 3.000 richiedi info

Le Università Telematiche che erogano il corso L-05 in Filosofia online sono Unicusano, con la Laurea Triennale in Filosofia Applicata, e Unipegaso, con la Laurea Triennale in Filosofia ed Etica.

Gli studenti dell’Università Telematica Niccolò Cusano si dicono particolarmente soddisfatti della qualità dell’insegnamento e della disponibilità dei professori, competenti e attenti.

L’Università Telematica Pegaso, invece, viene apprezzata per i buoni risultati nel mondo del lavoro: l’85% degli studenti trova un’occupazione dopo essersi laureato.

Studiare in un’università telematica è un’ottima scelta perché i titoli di studio rilasciati da questi atenei hanno lo stesso valore legale dei titoli conseguiti nelle università classiche, infatti i corsi di laurea online sono riconosciuti dal MIUR. Oltre a questo, poi, si aggiungono alcuni vantaggi dovuti al fatto che le lezioni si seguono da remoto: se sei un lavoratore, per esempio, non devi rinunciare alla tua carriera, ma puoi studiare quando vuoi, anche in pausa pranzo. Inoltre, per quanto riguarda il materiale didattico, devi affrontare meno spese rispetto alle università tradizionali, infatti non è necessario acquistare libri universitari, perché tutto il materiale occorrente è a disposizione degli iscritti sul portale dell’ateneo.

Ma quali sono gli sbocchi lavorativi della classe di laurea L-05? Vediamolo insieme continuando la lettura.

Filosofia: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I settori in cui si può lavorare una volta conseguita la laurea in Filosofia sono diversi: dall’editoria tradizionale e multimediale, con particolare riferimento all’ambito umanistico, alla pubblica amministrazione, oltre che agli enti pubblici e privati. I laureati di questa classe potrebbero trovare occupazione nell’area delle Risorse Umane, del marketing, della comunicazione, della ricerca e dello sviluppo in ambito medico e tecnologico.

Per far vivere le prime esperienze di lavoro agli iscritti, gli atenei, in collaborazione con enti pubblici e privati, avviano degli stage e tirocini, volti anche al conseguimento dei crediti richiesti per le “altre attività formative”.

L-05: cosa si può insegnare?

Se desideri intraprendere la carriera dell’insegnamento, allora una volta conseguito il titolo di studio della Laurea Triennale in Filosofia, dovrai iscriverti al corso di Laurea Magistrale. Infatti, con la classe di laurea L-05 non è possibile accedere direttamente ai concorsi pubblici per l’insegnamento, visto che non bastano i 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ottenuti con la laurea breve: c’è bisogno di altri 120 CFU che si possono acquisire grazie ad un titolo di studio magistrale o specialistica.

Seguendo la linea avviata con la classe di laurea L-05, potresti iscriverti alla magistrale LM-78 in Scienze Filosofiche Applicate.

Una volta ottenuto il titolo di studio della laurea magistrale, dovrai ottenere un determinato numero di cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche. In seguito, potrai partecipare alle classi di concorso per diventare insegnante.

Concluso questo percorso, potrai insegnare italiano, storia, geografia o educazione civica nella scuola secondaria di I grado, oppure filosofia, scienze umane, discipline letterarie, storia o italiano nella scuola secondaria di secondo grado. Potresti insegnare anche nei licei o negli istituti tecnici.

Un’altra possibilità è quella di insegnare discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento. Per questo motivo già nel corso di laurea L-05 è previsto che gli studenti conoscano almeno una lingua europea.

Se sei tentato ad iscriverti alla classe di laurea L-05 in Filosofia ma hai ancora qualche riserva, compila il form sottostante. Verrai ricontatto da un esperto di AteneiOnline che chiarirà ogni tuo dubbio e ti aiuterà nella compilazione dei moduli previsti per l'iscrizione.