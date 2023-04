Il Corso Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale fa parte della Classe di Laurea L-07. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!



La Classe di Laurea L-07 riguarda un corso di studi della durata di tre anni, alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale. Una volta terminato questo percorso di studi, i laureati avranno sviluppato la conoscenza degli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base e sapranno utilizzarle per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria. Gli studenti sapranno identificare, formulare e risolvere problemi relativi all’ingegneria civile, ambientale e del territorio, usando tecniche, metodi e strumenti aggiornati, che utilizzeranno anche per progettare componenti, sistemi e processi.

Acquisiranno, inoltre, la capacità di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati. Saranno capaci, infine, di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua europea, oltre l’italiano. Ti stai chiedendo quali università erogano questa classe di laurea? Scopriamolo insieme.

L-07 nelle Università Italiane

Sia le università statali, sia le università telematiche, che approfondiremo nei prossimi paragrafi, erogano il corso di laurea afferente alla classe L-07.

Questo titolo di studio fornisce ai laureati le adeguate conoscenze per svolgere attività professionali in diversi ambiti, come la progettazione, la produzione, la gestione e organizzazione, l’analisi del rischio, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. Proprio per approfondire queste distinte aree, esistono numerosi corsi di laurea di questa classe, che presentano curricula differenti tra loro. Tra le università statali che erogano corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale citiamo:

Politecnico di Torino

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi di Bologna

Come detto prima, anche le facoltà di Ingegneria online offrono questo corso di laurea: andiamo a scoprire insieme quali sono.

Ingegneria Civile e Ambientale nelle Università Telematiche

Le Università Telematiche che erogano il corso L-07 in Ingegneria Civile e Ambientale online sono eCampus, Unimarconi, Uninettuno, Mercatorum, Unipegaso e Unicusano.

eCampus, particolarmente apprezzata dagli iscritti per le sua attenzione verso le esigenze del singolo studente e le sue innovative modalità di insegnamento, offre due diversi corsi di laurea afferenti alla classe L-07: uno in Ingegneria Civile e Ambientale (Paesaggistico) e l’altro in Ingegneria Civile (Civile e Ambientale).

Unimarconi, che eroga il corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile, viene scelta soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Uninettuno, con i corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (Costruzioni, Estimo e Topografia) e Ingegneria Civile e Ambientale (Strutture e Infrastrutture), può essere l’università giusta se vuoi frequentarne una dal contesto internazionale.

Mercatorum offre il corso di Laurea Triennale Online in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, con all’interno gli indirizzi in Infrastrutture e in Mobilità. L’ateneo è particolarmente apprezzato per i suoi percorsi innovativi e orientati al mondo del lavoro.

Pegaso presenta il corso di Laurea Triennale Online in Ingegneria Civile con un indirizzo in Ingegneria Ambientale. La Pegaso è nota per la sua interessante offerta formativa e per la qualità dei suoi docenti.

Unicusano eroga il corso di Laurea Triennale Online in Ingegneria Civile (indirizzi in Strutture e in Edilizia) ed è famosa per l’interconnessione che crea tra università e mondo del lavoro.

I corsi di laurea online sono riconosciuti dal MIUR e per questo motivo hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle università classiche, ma con dei vantaggi in più: le lezioni si svolgono da remoto, perciò chi è impossibilitato a raggiungere l’aula può seguire tutto semplicemente con un click. Inoltre tutto il materiale didattico viene generalmente messo a disposizione online ed è compreso nel totale della retta annuale, perciò non c’è bisogno di spendere soldi per l’acquisto di libri extra o delle classiche dispense.

Ma quali sono gli sbocchi lavorativi di L-07? Vediamolo insieme.

Ingegneria Civile e Ambientale: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati in Ingegneria Civile e Ambientale trovano impiego in tre settori principali:

l’area dell’ingegneria civile : presso imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti e infrastrutture civili, presso uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali e presso società di servizi per lo studio di fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;

: presso imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti e infrastrutture civili, presso uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali e presso società di servizi per lo studio di fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle infrastrutture; l’area dell’ingegneria ambientale e del territorio : in imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell’ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere;

: in imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell’ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere; l’area dell’ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: all’interno di grandi infrastrutture, cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti locali, enti pubblici e privati in cui sviluppare attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale per la verifica delle condizioni di sicurezza.

All’interno di questi settori, quindi, gli ingegneri con il titolo di studio della classe di laurea L-07 saranno in grado di ideare, realizzare, gestire e organizzare le strutture tecnico-commerciali, oltre ad analizzare i rischi e gestire la sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza.

L-07: cosa si può insegnare?

Come tutti i corsi di Laurea Triennale, anche la classe L-07 non dà accesso diretto alle classi di concorso. Per poter insegnare, infatti, dovrai prima conseguire una Laurea Magistrale.

Per proseguire il percorso avviato studiando Ingegneria Civile e Ambientale, potresti iscriverti ai corsi di Laurea Magistrale che approfondiscono argomenti simili a quelli di L-07, tra cui citiamo:

LM 3 – Architettura del paesaggio

LM 4 – Architettura e ingegneria edile-architettura

LM 23 – Ingegneria Civile

LM 24 – Ingegneria dei Sistemi Edilizi

LM 25 – Ingegneria della Sicurezza

LM 31 – Ingegneria Gestionale

LM 35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM 53 – Scienza e ingegneria dei materiali

Una volta ottenuto il titolo di studio della Laurea Magistrale, potrai iscriverti alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento. In questo modo potrai insegnare matematica nei licei e nelle scuole medie, oppure matematica e/o fisica negli istituti tecnici e professionali.

Vuoi iscriverti alla classe di laurea L-07? Compila il box che trovi qui sotto, uno dei nostri consulenti ti ricontatterà per aiutarti nelle pratiche dell’immatricolazione e risponderà a ogni tua domanda.