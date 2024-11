Laurea Online in Ingegneria Civile e Ambientale L-07 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università eCampus è progettato per fornire agli studenti una base solida nel campo dell’ingegneria, per essere capaci di affrontare ruoli tecnici e tecnico-organizzativi in vari contesti, come pubbliche amministrazioni, industrie e nel settore professionale privato.

Gli studenti acquisiranno competenze cruciali attraverso un curriculum strutturato che enfatizza le materie fondamentali come la matematica, la fisica, la chimica e l’informatica, insieme a discipline specifiche dell’Ingegneria Civile e Ambientale.

La struttura del corso è pensata per favorire un apprendimento graduale attraverso due differenti curricula: “Civile e ambientale” e “Paesaggistico”.

Nel primo, gli studenti si concentreranno su ingegneria strutturale, ingegneria sismica e restauro di edifici esistenti, oltre all’uso di materiali innovativi.

Nel secondo, il focus sarà sulla progettazione e bonifica del territorio e sulla sostenibilità ambientale.

Proprio questa doppia possibilità offre agli studenti un’opportunità unica di specializzazione, garantendo una preparazione completa e mirata alle esigenze del mercato del lavoro.

Gli studenti avranno anche l’opportunità di arricchire la loro esperienza formativa attraverso tirocini e periodi di studio all’estero, preparandoli ad affrontare sfide professionali in un contesto globale.

L’approccio didattico mira a sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche abilità di problem solving, gestione di progetti e capacità comunicative, che sono essenziali nel mondo dell’ingegneria di oggi.

Piano di studi

Il percorso formativo del corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’eCampus è progettato per fornire una solida base accademica e pratica.

Il corso si articola in tre anni, durante i quali gli studenti accumulano un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). Questi crediti sono distribuiti tra attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, oltre a comprendere tirocini e periodi di studio all’estero, che arricchiscono l’esperienza accademica.

Nel primo anno, le materie comuni ai due curricula, “Civile e ambientale” e “Paesaggistico”, includono Geometria, Sistemi di elaborazione delle informazioni, Fisica sperimentale e Fondamenti chimici delle tecnologie. Queste discipline forniscono le competenze necessarie per proseguire il proprio percorso di studi in modo efficace.

Gli anni successivi permettono agli studenti di specializzarsi ulteriormente nelle loro aree di interesse.

Il curriculum “Civile e ambientale” si focalizza su ingegneria strutturale e sismica, con un’attenzione particolare alle tecniche di restauro e all’uso di materiali innovativi.

Il curriculum “Paesaggistico”, invece, approfondisce temi come la progettazione del territorio e la sostenibilità ambientale.

Un approccio che integra teoria e pratica non solo prepara gli studenti a ruoli professionali specifici, ma li dota anche delle competenze necessarie per affrontare le sfide attuali e future nel campo dell’ingegneria civile e ambientale.

Prerequisiti di accesso

Iscriversi alla Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università eCampus è semplice e senza inutili complicazioni burocratiche.

Per accedere, infatti, è sufficiente un diploma di scuola superiore o un titolo equipollente conseguito all’estero. Gli studenti devono dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, sia orale che scritta, insieme a abilità di ragionamento logico.

Il percorso di accesso non termina qui: è essenziale avere dimestichezza con i fondamenti della matematica elementare e delle scienze sperimentali.

Questa preparazione sarà verificata attraverso un test di ingresso che non preclude l’accesso all’università. Il test serve solo a individuare eventuali lacune. In caso di esito negativo, gli studenti seguiranno attività di recupero durante il primo anno per colmare i debiti formativi.

L’immatricolazione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno attraverso il portale ufficiale dell’università, seguendo una procedura guidata che semplifica l’iscrizione e consente agli aspiranti studenti di entrare a far parte di una comunità accademica innovativa e dinamica.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università eCampus offre un ventaglio di profili professionali per i suoi laureati.

Gli studenti sono preparati per ruoli tecnici e specializzati come:

tecnici delle costruzioni civili

tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

disegnatori tecnici

tecnici della gestione di cantieri edili

Questi ruoli sono cruciali per affrontare le sfide attuali legate all’urbanizzazione, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica nel settore edilizio.

Inoltre, i laureati possono trovare impiego come tecnici della sicurezza sul lavoro, tecnici del controllo ambientale e tecnici della bonifica ambientale, operando sia in contesti privati che in organizzazioni pubbliche.

Chi desidera diventare ingegnere junior può partecipare all’esame di Stato per l’abilitazione professionale; questo prevede una prova orale, una pratica e una scritta, aprendo così le porte a una carriera da professionisti nel campo. Tuttavia, per coloro che aspirano a ruoli da ingegnere senior, un titolo di laurea magistrale è essenziale.

Il panorama professionale per gli ingegneri civili è promettente.

Il tasso di occupazione nel settore raggiunge il 92,5%, un dato che sottolinea l’alta richiesta di figure specializzate. Con un fabbisogno annuale di circa 14.000 laureati a fronte di un’offerta di 12.400, le opportunità nel mercato italiano sono abbondanti.

I laureati possono aspettarsi una retribuzione media iniziale di 1.754 euro, un incentivo rilevante per coloro che desiderano entrare immediatamente nel mondo del lavoro.

Inoltre, le competenze acquisite durante il corso sono apprezzate anche all’estero, offrendo possibilità di carriera in contesti internazionali, grazie alla solidità della formazione ricevuta e alla capacità di applicare conoscenze teoriche a problemi pratici complessi.

Perché scegliere eCampus

eCampus è l’università che si adatta allo stile di vita moderno, perfetta per chi cerca una formazione accademica completa ma con la massima flessibilità. Ti permette di seguire i corsi online, ma offre anche un campus fisico dove puoi partecipare a eventi, seminari e attività pratiche. È il mix giusto per un’esperienza accademica davvero coinvolgente.

Se sei già nel mondo del lavoro, eCampus ti fornisce la possibilità di conciliare studio e carriera grazie alle sue lezioni online disponibili in qualsiasi momento. Questo ti consente di gestire il tuo percorso formativo senza dover rinunciare ai tuoi impegni professionali.

Inoltre, l’università ti supporta nella ricerca di stage e opportunità lavorative, facilitandoti l’ingresso nel mercato del lavoro.

Per chi cerca una formazione pratica, eCampus mette a disposizione laboratori e spazi attrezzati dove sviluppare competenze specifiche. Interagendo con docenti esperti e professionisti del settore, sei preparato a fronteggiare con successo le sfide del mondo reale.

Tutto questo in un ambiente che favorisce l’apprendimento interattivo e personalizzato, facendoti sentire parte di una comunità dinamica e innovativa.