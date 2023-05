Il Corso Triennale in Ingegneria Industriale fa parte della Classe di Laurea L-09. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida

La Classe di Laurea L-09 riguarda un corso di studi della durata di tre anni, alla fine del quale si ottiene una Laurea Triennale in Ingegneria Industriale. Coloro che ottengono questo titolo di studio sono capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi e di condurre esperimenti di cui analizzeranno e interpreteranno i dati.

I laureati di questa classe conoscono in maniera approfondita gli aspetti metodologico-operativi della matematica, delle scienze di base, dell’ingegneria in generale e dell’ingegneria industriale nello specifico. Hanno, infine, un buon livello di conoscenza di una lingua europea diversa dall’italiano, sia in forma scritta che in forma orale.

Vuoi sapere quali sono le università italiane in cui è presente il corso di laurea in Ingegneria Industriale? Scopriamolo insieme.

L-09 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe L-09 è a disposizione degli studenti sia nelle università statali, sia nelle università telematiche, di cui vi parleremo più avanti in maniera approfondita.

Al fine di approfondire distinte aree applicative, i corsi di laurea di questa classe sono diversi tra loro; in questo modo vengono formate figure professionali specializzate in settori differenti. Vediamo alcune università statali che erogano la classe di laurea L-09:

Politecnico di Torino

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Oltre agli atenei classici, anche le università telematiche offrono dei corsi di laurea online in Ingegneria. In particolare, ora scopriamo insieme tutti i vantaggi dei corsi di laurea online della classe L-09.

Ingegneria Industriale nelle Università Telematiche

Le Università Telematiche che erogano il corso L-09 in Ingegneria Industriale online sono eCampus, Unimarconi, Uninettuno, Unicusano e Mercatorum.

eCampus è l’ateneo online che spicca per la varietà dell’offerta formativa, con ben quattro corsi di studio inerenti alla classe di Laurea L-09 a disposizione degli studenti e quindi maggiori opportunità di sbocchi lavorativi.

A seguire troviamo Unimarconi, che eroga tre corsi per la classe L-09 e che è apprezzata dagli iscritti per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Uninettuno, poi, viene descritto dagli studenti come uno spazio attento alle loro esigenze, dove formarsi e puntare alla carriera.

Unicusano, infine, viene valutata positivamente per il costante aggiornamento sia dell’offerta didattica che del corpo docenti.

Se non sai se iscriverti in un ateneo statale oppure in uno telematico, ricorda che il titolo di studio che si ottiene in quest’ultimo ha lo stesso valore legale di quello che viene rilasciato dalle università tradizionali. I corsi di laurea online online, infatti, sono riconosciuti dal MIUR. Oltre a questo, però, gli atenei online presentano vantaggi che quelli frontali non hanno: le lezioni si svolgono da remoto, quindi puoi studiare dove e quando vuoi, ti basta solo avere una buona connessione internet. Inoltre, le università telematiche, in collaborazione con enti e associazioni, offrono agli studenti la possibilità di accedere a sconti e convenzioni che permettono di ridurre notevolmente i costi da sostenere.

Ingegneria Industriale: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati in Ingegneria Industriale trovano impiego in diversi settori: ingegneria aerospaziale, ingegneria dell’automazione, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria energetica, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.

All’interno delle imprese manifatturiere e delle amministrazioni pubbliche specializzate in questi settori, gli ingegneri si occupano di progettare, produrre e gestire le strutture tecnico-commerciali e di analizzare i rischi e gestire la sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza.

L-09: cosa si può insegnare?

Come per le altre lauree brevi, anche con la Laurea Triennale in Ingegneria Industriale non è possibile accedere direttamente alle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Infatti, i 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ottenuti con la laurea breve non bastano: c’è bisogno di altri 120 CFU che si possono acquisire grazie ad un titolo di studio magistrale.

Se vuoi intraprendere la carriera dell’insegnamento, quindi, devi iscriverti alla Laurea Magistrale. Per continuare il percorso avviato con la classe di laurea L-09, potresti iscriverti a uno di questi corsi:

LM 22 – Ingegneria Chimica

LM 20 – Ingegneria Aerospaziale

LM 24 – Ingegneria in Sistemi Edilizi

LM 28 – Ingegneria Elettrica

LM 29 – Ingegneria elettronica

LM 30 – Ingegneria Energetica e Nucleare

LM 31 – Ingegneria Gestionale

LM 32 – Ingegneria Meccanica

LM 53 – Scienze e Ingegneria delle Materie

Attraverso questi titoli di studio è possibile accedere alle diverse classi di concorso che danno l’abilitazione per insegnare matematica e fisica nelle scuole medie, nei licei e negli istituti tecnici e professionali.

Vuoi iscriverti alla classe di Laurea L-09? Compila il form qui sotto e un consulente esperto ti ricontatterà per aiutarti nella compilazione della modulistica per l’iscrizione e chiarirà ogni tuo dubbio a riguardo.