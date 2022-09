Il Corso Triennale in Scienze Economiche e Statistiche fa parte della Classe di Laurea L-33. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra guida!

La Classe di Laurea L-33 riguarda un corso di studi della durata di tre anni che culmina con il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Economiche e Statistiche. Chi ottiene questo titolo di studio è in grado di utilizzare gli strumenti matematico-statistici e di affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto.

I laureati di questa classe, inoltre, possiedono una buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica economica e delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, oltre alle competenze pratiche ed operative del rilevamento e trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica.

Vediamo ora quali sono le università italiane in cui è presente la classe di laurea L-33.

L-33 nelle Università Italiane

Sia le università statali che quelle telematiche, di cui parleremo più approfonditamente nei prossimi paragrafi, erogano corsi di laurea afferenti alla classe L-33.

I differenti curricula dei corsi di laurea della classe comprendono attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze economiche nel suo complesso e attività formative orientate all’apprendimento di capacità operative in uno specifico settore. Sono numerose le università frontali che erogano corsi di Scienze Economiche e Statistiche, tra queste citiamo:

Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università Commerciale Luigi Bocconi

Università degli Studi di Bologna

Vuoi sapere quali sono invece le università online in cui è presente la classe di laurea L-33? Ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Scienze Economiche e Statistiche nelle Università Telematiche

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forl Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Come possiamo vedere dalla tabella, le Università Telematiche che erogano il corso L-33 in Scienze Economiche e Statistiche online sono eCampus, Unimarconi e IUL.

eCampus offre ben quattro percorsi di laurea afferenti alla classe L-33, infatti l’ampia offerta formativa di questo ateneo è uno degli elementi più apprezzati dagli iscritti.

Unimarconi, gradita dagli studenti per la sua flessibilità ed organizzazione, invece, offre l’indirizzo di studi Scienze Economiche (Aziendale) e quello in Scienze Economiche (Generale).

IUL, infine, eroga il corso di laurea triennale in Economia, Management e Mercati Internazionali. Questa università riceve recensioni positive dagli ex studenti per la preparazione dei docenti, il modello formativo, gli aspetti metodologici e l’uso delle tecnologie informatiche.

Quando si parla di università telematiche il pensiero comune è ancora quello che non abbiano la stessa validità di quelle tradizionali, ma si tratta di una falsa credenza. Infatti, i corsi di laurea online sono riconosciuti dal MIUR e i titoli di studio ottenuti in questi atenei hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle università statali. Queste ultime, però, non offrono gli stessi vantaggi delle università telematiche, nelle quali è possibile frequentare le lezioni da remoto, quindi non bisogna andare in sede, ma è sufficiente avere una connessione a internet per studiare dove e quando si desidera.

Ma quali sono gli sbocchi lavorativi della classe di laurea L-33? Scopriamoli nel prossimo paragrafo.

Scienze Economiche e Statistiche: quali sono gli sbocchi lavorativi?

I laureati di L-33 trovano impiego nei settori economici del pubblico e del privato, in enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, negli organismi sindacali. Alcuni esempi di ruoli che svolgono sono consulente assicurativo o bancario, analista di mercato, consulente aziendale, addetto all’analisi di gestione aziendale.

Per far muovere i primi passi nel mondo del lavoro ai propri studenti, gli atenei prevedono l’obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche.

L33: cosa si può insegnare?

Come con gli altri corsi di laurea triennale, con la classe L-33 non è possibile accedere direttamente ai concorsi pubblici per l’insegnamento, visto che non bastano i 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ottenuti con la laurea breve: c’è bisogno di altri 120 CFU che si possono acquisire grazie ad un titolo di studio magistrale o specialistico.

Quindi, se il tuo sogno è quello di insegnare, devi proseguire gli studi. Tra le possibili lauree magistrali a cui potresti iscriverti dopo aver conseguito il titolo di studio di L-33, segnaliamo:

LM 5-Archivistica e biblioteconomia

LM 56-Scienze dell’economia

LM 76-Scienze economiche per l’ambiente e la cultura

LM 77-Scienze economico-aziendale

Una volta conseguito il titolo di studio magistrale, probabilmente ti verrà richiesto di conseguire i 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche. Successivamente, potrai accedere alle classi di concorso A21-Geografia, A45-Scienze economico-aziendali, A46- Scienze giuridico-economiche e A47-Scienze matematiche applicate. Superati i concorsi pubblici, potrai insegnare nelle scuole medie, nei licei e negli istituti tecnici e professionali.

Hai ancora qualche dubbio sulla classe di laurea L-33? Compila il form sottostante e verrai ricontattato da un consulente di AteneiOnline che risponderà ad ogni tua domanda, in modo da aiutarti nel processo di immatricolazione.