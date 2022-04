Guida alla Laurea Online in Sociologia, tutte le info su: migliori università telematiche, corsi, costi, sbocchi lavorativi e opinioni degli studenti



La Laurea in Filosofia è adatta per tutte quelle persone che vogliono approfondire il mondo filosofico-letterario con un occhio attento dal punto di vista storico e teorico tradizionale e sull’evoluzione e sui diversi itinerari del pensiero occidentale ed orientale. Questo corso di studi è disponibile anche all’interno dell’offerta formativa delle Università Online riconosciute dal Miur, con tutti i vantaggi ne conseguono. Studiare Filosofia Online ha molti lati positivi, soprattutto per chi non può seguire le lezioni a tempo pieno e per questo motivo ha bisogno di flessibilità con gli orari. Negli atenei online, infatti, la didattica viene erogata in modalità e-learning e questo significa che sul sito di ogni istituto ci sono le videolezioni a disposizione in qualsiasi momento.

La Laurea Telematica in Filosofia Online ha corsi triennali e magistrali, con la possibilità di continuare gli studi anche con master post lauream per avere un maggiore bagaglio culturale. Ai corsi di laurea triennale può accedere chi è in possesso di un diploma di maturità o titolo equipollente e ai corsi di laurea magistrale si può accedere solo se in possesso di una laurea breve. I corsi triennali afferiscono alla classe delle lauree in Filosofia (L-5), mentre le specialistiche alla classe delle lauree magistrali in Scienze Filosofiche (LM-78).

Tra gli sbocchi lavorativi della laurea in Filosofia online troviamo la gestione delle risorse umane, la redazione e l’editing di testi, ma si può partecipare anche a concorsi pubblici per le soprintendenze, i ministeri, i musei e le biblioteche. Ricordiamo che gli atenei per via telematica riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sono valutati periodicamente dall’ANVUR, un ente pubblico che ogni anno controlla tutti gli atenei: per questo motivo, le università online hanno lo stesso valore legale di quelle tradizionali e questo vuol dire che il titolo di studio dà le stesse opportunità di lavoro e le stesse possibilità di partecipazione a master e concorsi pubblici. Chi consegue una laurea magistrale in Filosofia online può anche valutare la strada dell’insegnamento, previo ottenimento dei 24 CFU.

Proseguendo la lettura scopriremo insieme le opzioni disponibili negli atenei italiani per lo studio della Filosofia a distanza, i diversi corsi di laurea triennale e magistrale, i costi e le migliori facoltà.

Corsi di Laurea in Filosofia Online: le opzioni disponibili

Chi è interessato ad un corso di Filosofia Online ha due opzioni tra cui scegliere:

Il corso di laurea triennale online in Filosofia (L-5)

(L-5) Il corso di laurea magistrale online in Scienze Filosofiche (LM-78)

Entrambi i corsi di laurea online sono disponibili nelle università telematiche italiane e offrono dei titoli riconosciuti dal MIUR: il corso di primo livello ha una una durata triennale e dà modo di acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), mentre il corso di secondo livello ha una durata biennale e permette di acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).

La classe di laurea L-5 dà modo di operare in diversi settori: dall’editoria multimediale a quella tradizionale con un focus sull’ambito umanistico. Con questa laurea si può partecipare a bandi di concorso, inoltre si può scegliere di proseguire gli studi con una laurea specialistica di indirizzo affine o frequentare un master professionalizzante che dia modo di lavorare nel mondo del marketing digitale.

La classe di laurea LM-78 offre una preparazione approfondita negli ambiti della filosofia, della psicologia e delle neuroscienze all’interno delle scienze cognitive postclassiche. Lo scopo di chi sceglie questo tipo di corsi è quello è quello di preparare i laureati sulle tematiche della filosofia teoretica e morale, oltre che quelli della filosofia politica e del diritto. Ora scopriamo insieme i corsi disponibili nelle università online che appartengono a queste classi di laurea.

Laurea Triennale in Filosofia online: i corsi disponibili

Vediamo ora quali sono i corsi di laurea triennale in Filosofia online:

Filosofia Applicata (L-5) – Unicusano

Filosofia ed Etica (L-5) – Unipegaso

Il corso in Filosofia Applicata (L-5) erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano ha come scopo lo studio della filosofia ma come traguardo ultimo quello di soddisfare il fabbisogno professionalizzante della disciplina all’interno della società contemporanea.

Il corso in Filosofia ed Etica (L-5) erogato dall’Università Telematica Pegaso ha come scopo quello di dare agli studenti conoscenze in merito alle discipline filosofiche, confrontadosi con altri settori della cultura umanistica e del pensiero scientifico. Questo indirizzo dà anche competenze trasversali e metacognitive utili per lavorare in ambiti quali l’editoria, la comunicazione, le risorse umane e la gestione dei processi culturali.

In sintesi, i due corsi sopra elencati hanno una differenza sostanziale: il corso di Filosofia Online di Unipegaso è maggiormente indirizzato all’approfondimento teorico, mentre il corso di Filosofia Online di Unicusano è indirizzato all’applicazione pratica. E cosa fare se la laurea triennale non basta? Analizziamo insieme le opzioni a disposizione per quanto riguarda la laurea magistrale in Filosofia Online.

Laurea Magistrale in Filosofia Online: le specialistiche disponibili

La laurea magistrale in Filosofia Online è presente in un solo ateneo online: stiamo parlando dell’Università Telematica Niccolò Cusano che mette a disposizione degli studenti un corso in Scienze Filosofiche Applicate, afferente alla classe di laurea LM-78.

Con questo corso magistrale in Filosofia online gli iscritti avranno modo di approfondire le competenze maturate nel corso del triennio applicando modelli di interpretazione per il contesto di ricerca, sia nella definizione di problematiche, sia nell’identificazione di soluzioni a quei problemi e percorsi di ragionamento. Un percorso di due anni che dà la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro, oppure di continuare gli studi attraverso corsi di perfezionamento e master online.

In realtà chi è iscritto al corso di laurea magistrale in Filosofia online può anche lavorare allo stesso tempo, visto che la didattica dà modo di riuscire ad organizzare senza problemi il tempo tra lavoro e studio. Se ancora avete dubbi potete chiedere aiuto agli esperti di AteneiOnline: compilate il form alla fine di questa guida e verrete ricontattati il prima possibile.

Università Telematiche con Filosofia: le facoltà online

Come abbiamo visto, sono due le Università Telematiche riconosciute dal Miur che erogano il corso in Filosofia online:

Unicusano

Unipegaso

L’Università Telematica Niccolò Cusano è una delle principali università telematiche in Italia con oltre 50mila iscritti. Gli studenti apprezzano questo ateneo per una caratteristica che la differenzia dagli altri istituti online: Unicusano ha a disposizione un campus a Roma immerso nel verde in cui poter seguire le lezioni in presenza, esattamente come accade nelle università tradizionali. Questo è un fattore positivo per tutti quelli che hanno la necessità di avere più flessibilità per quanto riguarda le lezioni e gli esami ma allo stesso tempo non vogliono perdere il contatto con professori e colleghi.

L’Università Telematica Pegaso può contare su più di 100mila studenti e questi apprezzano la qualità dell’offerta formativa e la sua flessibilità con ben 92 sedi sparse sul territorio italiano. Ricordiamo che questa università ha più di 500 convenzioni e agevolazioni con grandi aziende italiane e così ci sono molti sconti sulla retta, come vi illustreremo più avanti.

Come già vi abbiamo accennato in precedenza, questi atenei sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e valutati periodicamente dall’ANVUR: questo è un ente pubblico che controlla le università online e frontali in base alla loro offerta formativa, ai professori, alla segreteria studenti e alla segreteria amministrativa, valutandole e attribuendo loro un punteggio che può cambiare ogni anno. Ora scopriamo insieme i costi di queste strutture e nello specifico del corso di studi in Filosofia.

Laurea online in Filosofia: quanto costa?

Quali sono i costi della laurea online in Filosofia? Facciamo una panoramica delle due università che erogano questo corso di studi che hanno rette annue standard che vanno dai 3.000 ai 4.000 euro:

Unicusano: da 4.000 euro

Unipegaso: 3.000 euro

A questi numeri vanno aggiunte le spese di segreteria e quelle della tassa regionale per il diritto allo studio che va trasmessa direttamente all’ente di riferimento per un totale di 140 euro. Specifichiamo che il prezzo della retta non cambia in base all’ISEE come accade negli atenei statali, tuttavia per far scendere il costo totale ci sono delle agevolazioni, delle convenzioni e delle borse di studio diverse per ogni università.

Ricordiamo anche che gli atenei telematici hanno dei costi minori rispetto a quelli classici anche senza convenzioni ed agevolazioni: c’è molto risparmio sul materiale didattico (libri e dispense) che serve per poter dare gli esami, infatti generalmente nelle università online tutti i materiali sono messi a disposizione sul portale ufficiale del corso e non ci sono spese per comprarli. Il risparmio è anche per i cosiddetti “fuori sede”: negli atenei online gli studenti devono recarsi in sede solo per gli esami ed inoltre, ogni ateneo ha numerose sedi da Nord a Sud Italia. In questo modo non c’è la spesa per mantenersi da fuori sede, quindi vitto e alloggio, o la spesa per i pendolari che devono acquistare un abbonamento per i mezzi pubblici oppure fare benzina.

Vi consigliamo di continuare la lettura per scoprire ulteriori dettagli, ma se al termine avrete ancora dei dubbi potete compilare il form in fondo alla guida e gli esperti di AteneiOnline risponderanno il prima possibile a tutte le vostre domande.

Qual è la migliore Università Telematica con Filosofia?

La migliore università telematica con Filosofia? Sono diversi i fattori da prendere in esame nella decisione della migliore università online: prima di tutto teniamo a dire che non c’è esiste una migliore università in assoluto, ma ogni istituto può essere adatto ad ogni singolo studente in base ai diversi bisogni

Per quanto riguarda l’Università Telematica Pegaso gli studenti apprezzano la semplicità della piattaforma messa a disposizione per guardare le videolezioni dei corsi: ricordiamo però che per poter prenotarsi agli esami bisogna aver visualizzato almeno l’80% delle lezioni e la percentuale viene registrata direttamente sul sito dell’ateneo. Commenti positivi anche per la segreteria e per le grandi possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Gli unici commenti negativi riguardano i prezzi, infatti alcuni pensano sia troppo cara rispetto alle altre università telematiche, ma anche in questo caso tutto cambia grazie alle convenzioni e agevolazioni a disposizione di ogni immatricolato.

L’università Niccolò Cusano è attenta alle necessità degli iscritti, non a caso non ci sono opinioni negative e i costi sono accessibili a tutti grazie alle tante convenzioni, agevolazioni e borse di studio messe a disposizione. Per quanto riguarda le modalità d’esame in questo caso c’è un limite, infatti si possono dare al massimo dieci esami ogni sessione, per questo motivo uno studente che vuole laurearsi in tempo ha a disposizione 20 sessioni d’esame per anno accademico.

Un fattore fondamentale potrebbe essere alla base della scelta della migliore università online in Filosofia: Unipegaso ha a disposizione solo un corso di laurea triennale, mentre Unicusano dà la possibilità di proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale. Chi è intenzionato ad ottenere un titolo di studi specialistico potrebbe optare direttamente per l’iscrizione a Unicusano in modo da non dover fare un trasferimento di università.

Inoltre, per chi ha già sostenuto degli esami universitari, va tenuta in considerazione la questione riconoscimento crediti, ovvero quella procedura tramite cui è possibile vedersi riconosciuta la pregressa carriera universitaria (ma anche lavorativa) in CFU validi per l’iscrizione al nuovo corso di laurea. Per avviare questa procedura è necessario inviare all’istituto di destinazione il proprio curriculum vitae e un elenco degli esami fatti con il numero di crediti formativi universitari (CFU) che corrispondono ad ogni esame e si aspetta la valutazione finale. Questo succede sia nel caso di passaggio da ateneo online a ateneo classico o di cambiamento di percorso universitario. Il riconoscimento CFU presso gli atenei online ha la stessa procedura di quello degli atenei statali, perciò c’è bisogno di presentare la domanda e aspettare una risposta da parte della Commissione.

Filosofia online nelle principali città italiane

Nonostante negli atenei online si svolga tutto da remoto, solo ed esclusivamente per gli esami di profitto e per le sedute di laurea è obbligatorio andare in sede. In realtà negli ultimi due anni ci sono state delle modifiche a causa delle pandemia, per cui le università online (e anche quelle statali) hanno dovuto svolgere gli esami e le sedute di laurea a distanza, tuttavia nelle università telematiche la regola è quella di andare di persona a fare gli esami, che siano orali o scritti. Ma quali sono le sedi di Unicusano e UniPegaso?

Le sedi dell’Università Telematica Pegaso sono 92 e alcune di esse si trovano nei palazzi e complessi monumentali più famosi delle città in cui è ubicata; la sede di rappresentanza si trova a Napoli in Piazza Trieste e Trento al numero 48; la sede amministrativa è invece nel Centro Direzionale Isola F2, sempre nel capoluogo campano; la sede d’esame nella città partenopea, invece, si trova a San Giorgio a Cremano (Corso Roma – Campania).

La sede principale dell’Università Telematica Niccolò Cusano è a Roma in Via Don Carlo Gnocchi 3, come già detto in precedenza si tratta di un campus di 16mila mq, immerso in sei ettari di verde, in cui tutti gli studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni dal vivo. Nel resto d’Italia esistono altri poli di questo istituto a cui far riferimento per informazioni o esami. A questo punto scopriamo insieme gli indirizzi delle sedi nelle principali città italiane.

Filosofia Online a Roma: sedi e atenei online

Per studiare Filosofia online a Roma la sede di Unicusano si trova in Via Don Carlo Gnocchi, 3 e si tratta dell’unica sede nella Capitale, mentre Università Pegaso a Roma ha:

Una sede amministrativa presso Palazzo Bonadies Lancellotti, in via di S. Pantaleo, 66

Una sede a Palazzo Falletti in via Panisperna, 207

Una sede a Palazzo Romani, Corso della Repubblica, 253, Velletri (RM)

Filosofia Online a Milano: sedi e atenei online

Per studiare Filosofia online a Milano la sede dell’università Niccolò Cusano si trova in due posti:

Via degli Artigianelli 10

Via Bergamo, 11

UniPegaso invece ha una sola sede in via Santa Maria Vale, 2

Filosofia Online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Filosofia online a Torino la sede di Unicusano si trova a Via Ottovio Revel, 20, mentre UniPegaso ha la sede in Palazzo di San Martino di San Germano, Piazza Castello, 99

Filosofia Online a Napoli: sedi e atenei online

Per studiare Filosofia online a Napoli la sede di Unicusano si trova in Piazzetta Matilde Serao, 40, mentre UniPegaso ha diverse succursali:

si trova presso il Centro Direzionale Isola F2 (sede amministrativa; presso i Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48 (sede di rappresentanza); a San Giorgio a Cremano Villa Vannucchi Corso Roma 43/47 – 80046 – San Giorgio a Cremano (NA) (sede d’esame); ci sono anche per i fuori sede: il Complesso Museale di Santa Chiara in via Santa Chiara, 49/c; il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44; il Campus Principe di Napoli in va Salvatore Di Giacomo, 8, Agerola (Na)

Il nostro approfondimento sui corsi di Filosofia nelle università telematiche termina qui, tuttavia potrebbero esserci dei punti che non siamo riusciti ad approfondire e per questo motivo avete bisogno ancora di chiarimento.