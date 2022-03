Cosa vedere a Milano in 7 ore? Se te lo stai chiedendo, probabilmente sei uno studente fuori sede in procinto di sostenere un esame in città e speri (ingenuamente o meno), di finire ad un orario ragionevole che ti permetta, magari, di poter fare un giro tra le sue vie prima di tornare a casa. Oppure stai affrontando, con i tuoi amici, un viaggio nel quale Milano è solo una tappa di passaggio.

Cose da vedere a Milano in 7 ore gratis

Quale che sia il tuo caso, è superfluo sottolineare come Milano sia ricca di bellezze, attrazioni e cose da fare e vedere che non basterebbe una settimana per spuntarle dalla tua lista. Tuttavia, se di necessità devi fare virtù, ti diamo qualche dritta su cosa vedere a Milano in poche ore. Se ne hai così poche a disposizione, sicuramente non avrai tempo per entrare nei musei o per passare più di pochi minuti nella chiesa di turno. Ti diamo qualche dritta.

Cosa vedere a Milano in un giorno a piedi?

Cosa visitare in giornata a Milano? Nessun viaggio nel comune meneghino che si rispetti si può definire tale senza aver visto il Duomo, icona della città.

Se hai solo un giorno a Milano ed è alta stagione, probabilmente passerai molto tempo in coda, quindi probabilmente dovrai saltarne la visita interna. Altrimenti buona fortuna, perché merita veramente (se lo hai studiato in storia dell’arte lo saprai).

ed è alta stagione, probabilmente passerai molto tempo in coda, quindi probabilmente dovrai saltarne la visita interna. Altrimenti buona fortuna, perché merita veramente (se lo hai studiato in lo saprai). Poco distante c’è la Galleria Vittorio Emanuele II , il “centro commerciale” più antico d’Italia. Non aspettarti negozi come Zara o HM (che comunque sono poco distanti): si tratta di una imponente galleria ottocentesca con copertura in vetro antico punto di incontro tra i borghesi meneghini. Potrai ammirare le vetrine (solo queste, per noi poveri studenti squattrinati) di alcune delle boutique di moda più costose del mondo e fare l’immancabile giro sugli “attributi” del toro.

Poco distante c’è la , il “centro commerciale” più antico d’Italia. Non aspettarti negozi come Zara o HM (che comunque sono poco distanti): si tratta di una imponente galleria ottocentesca con copertura in vetro antico punto di incontro tra i borghesi meneghini. Potrai ammirare le vetrine (solo queste, per noi poveri studenti squattrinati) di alcune delle boutique di moda più costose del mondo e fare l’immancabile giro sugli “attributi” del toro. Poco lontano da qui potrai ammirare il Teatro alla Scala sito nell’omonima pizza nella quale sorge la statua di Leonardo da Vinci. Nonostante da fuori possa non sembrare, risale al 1778, ed è uno dei teatri più famosi del mondo. Vederne l’interno è super consigliato (fai i conti con il tempo che hai a disposizione).

sito nell’omonima pizza nella quale sorge la statua di Leonardo da Vinci. Nonostante da fuori possa non sembrare, risale al 1778, ed è uno dei teatri più famosi del mondo. Vederne l’interno è super consigliato (fai i conti con il tempo che hai a disposizione). La tua visita di mezza giornata a Milano può continuare con il quartiere di Brera e, successivamente, con il Castello sforzesco . Il primo si caratterizza per l’atmosfera tipica tra l’omonima Accademia che condivide lo stesso edificio con la Pinacoteca di Brera, il più grande museo d’arte di Milano. Comprende anche l’osservatorio astronomico e la e Biblioteca Nazionale Braidense.

La tua visita di mezza giornata a Milano può continuare con il quartiere di e, successivamente, con il . Il primo si caratterizza per l’atmosfera tipica tra l’omonima Accademia che condivide lo stesso edificio con la Pinacoteca di Brera, il più grande museo d’arte di Milano. Comprende anche l’osservatorio astronomico e la e Biblioteca Nazionale Braidense. Da qui puoi raggiungere facilmente Parco Sempione e, naturalmente, il Castello Sforzesco, enorme castello costruito sui resti di una fortificazione trecentesca. Probabilmente non avrai il tempo per visitarlo all’interno, ma ti consigliamo di fare un giro dentro le sue mura. Ha dei bei giardini ed una imponente fontana.

Ecco fatto, ti abbiamo raccontato cosa vedere a Milano all’aperto e gratis. Adesso puoi anche fare una sosta in uno dei tantissimi locali che la città ospita e rifocillarti come si deve!

Leggi anche: