Vacanza in montagna in estate, cosa portare in valigia

Hai organizzato le tue ferie in montagna ed ora sei prossimo alla partenza? Bene, allora sarai sicuramente alle prese con la valigia: ma cosa portare in vacanza in montagna in estate? Già, perché l’abbigliamento è ovviamente diverso da quello adatto per l’inverno. Dunque, prima di iniziare a pianificare le escursioni, ti consigliamo di preparare le valigie in modo appropriato per le avventure ad alta quota. Ecco cosa devi tenere a mente.

Vacanze in montagna in estate: cosa portare

Iniziamo la lista delle cose da portare in montagna dai vestiti. In montagna le giornate possono essere belle, calde e soleggiate. Ma non lasciarti ingannare, perché le notti e le mattine possono non essere così clementi. Dunque, assicurati di mettere in valigia un abbigliamento adeguato a tutte le evenienze.

Attrezzatura atletica : maglie a maniche lunghe per proteggere le braccia dal sole; maglie a maniche corte; pantaloni e pantaloncini sportivi. Prediligi capi in materiali traspiranti come poliestere e polipropilene.

: maglie a maniche lunghe per proteggere le braccia dal sole; maglie a maniche corte; pantaloni e pantaloncini sportivi. Prediligi capi in materiali traspiranti come poliestere e polipropilene. Impermeabile . Quando sei in alta quota, il tempo può cambiare rapidamente. Metti in valigia una giacca antipioggia leggera.

. Quando sei in alta quota, il tempo può cambiare rapidamente. Metti in valigia una giacca antipioggia leggera. Piumino/Pile . Fanno parte dell’ abbigliamento per la sera in montagna anche in estate. Utili quando il sole tramonta.

. Fanno parte dell’ in montagna anche in estate. Utili quando il sole tramonta. Scarpe e scarponi da Trekking . Se, come immaginiamo, hai intenzione di effettuare delle escursioni, non puoi fare a meno delle scarpe da trekking. Gli scarponi, invece, offrono una maggiore stabilità quando i sentieri sono impervi.

. Se, come immaginiamo, hai intenzione di effettuare delle escursioni, non puoi fare a meno delle scarpe da trekking. Gli scarponi, invece, offrono una maggiore stabilità quando i sentieri sono impervi. Sandali . Metti in valigia anche dei sandali. I piedi hanno bisogno di respirare, ogni tanto.

. Metti in valigia anche dei sandali. I piedi hanno bisogno di respirare, ogni tanto. Costume da bagno . Già, perché anche se non stai andando al mare, probabilmente farai una gita al lago o su un fiume.

. Già, perché anche se non stai andando al mare, probabilmente farai una gita al lago o su un fiume. Calzini . Abbonda, non c’è niente di meglio che indossare un paio di calzini puliti e asciutti dopo una lunga giornata all’aria aperta.

. Abbonda, non c’è niente di meglio che indossare un paio di calzini puliti e asciutti dopo una lunga giornata all’aria aperta. Abbigliamento casual. Per gli outfit in montagna d’estate, un paio di jeans e qualche camicia per le uscite a cena potrebbero essere l’ideale.

Accessori da portare in estate in montagna

Cappello . Indispensabile averne almeno uno per proteggere il viso dai raggi del sole.

. Indispensabile averne almeno uno per proteggere il viso dai raggi del sole. Occhiali da sole . Anche gli occhi sono sensibili. E gli occhiali da sole altrettanto indispensabili in quanto trascorrere tutto il giorno all’aperto può affaticarli.

. Anche gli occhi sono sensibili. E gli occhiali da sole altrettanto indispensabili in quanto trascorrere tutto il giorno all’aperto può affaticarli. Zaino . Uno zaino comodo è il migliore compagno di ogni avventura in montagna che si rispetti.

. Uno zaino comodo è il migliore compagno di ogni avventura in montagna che si rispetti. Borraccia . Rimanere idratati è fondamentale sempre, a maggior ragione quando si è fuori casa.

. Rimanere idratati è fondamentale sempre, a maggior ragione quando si è fuori casa. Crema solare, così come la spiaggia, anche la montagna ci espone al sole tutto il giorno. Non vorrai mica prenderti una bella scottatura?

Bene, questo è tutto (o quasi) quello che non puoi assolutamente dimenticare tra le cose da portare in vacanza in estate in montagna. Pronto per partire?

