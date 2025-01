An artist is an artist degli Skunk Anansie: testo e significato della canzone

An artist is an artist, il nuovo singolo degli Skunk Anansie

Gli Skunk Anansie sono tornati con il nuovo singolo An Artist Is An Artist, un brano new-wave provocatorio prodotto da David Sitek, con il quale la band si è via via trasformata mettendosi alla prova e uscendo da quella che, per anni, è stata la sua zona di comfort. Il pezzo affronta il tema della ricerca dell’approvazione nell’era digitale e dell’ageismo (che, per chi non lo sapesse, è la discriminazione di un soggetto in base all’età). Questo singolo anticipa un 2025 di rinnovamento per la band, che, a trent’anni dal debutto, non smette di essere attuale e pronta a reinventarsi. Di seguito il testo, la traduzione e il significato di An artist is an artist.

Il testo di An artist is an artist

Questo, il testo del brano.

An artist is an artist

When an artist is an artist

And she don’t stop being an artist ‘cos she’s old, you know

She don’t roll down her sleeves, pick up her Zimmer frame and leave

Put down her pen, put on her hat because of menopause

An artist is an artist

Till her heart and all its arteries clog up

And white blood cells, they un-suspend themselves

An artist is an artist

Till the death doth us depart-est

Till the brain has a cessation of its functionals

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

So go figure it out

An artist is an artist

When an artist is an artist

And they don’t stop being an artist ‘cos of you, you know

They don’t do all you say

Pack up their life and die away

‘Cos they think all your little views are educational

There are days when they suspend ideas

And reticence begins to wear

Upon a tired mind, and they feel bad, of course

And then they read your shit

And fucking lose the will to live

‘Cos your stupidity is raised above their principals

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

Go figure it out

Go figure it out

Go figure it out

An artist is an artist

Go figure it out

An artist is an artist

Without followers or fartists

Without comments, without views, without consequence

They ain’t there for your pleasure

Changing up like British weather

‘Cos today you don’t like mayonnaise on chips again

And while I’m here, it’s chips, not fries

So don’t get fucking butterflies

I didn’t hang around to be my own echo

Cos an artist is an artist

When they wanna be anarchic

‘Cos the narcissist in an artist is beautiful

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

An artist is an artist

So go figure it out

Go figure it out

Go figure it out out out

Go figure go figure go figure…

La traduzione di An artist is an artist

Questa, invece, la traduzione del singolo.

Un’artista è un’artista

Quando un’artista è un’artista

E non smette di esserlo perché è vecchia, lo sai

Non si rimbocca le maniche, prende il deambulatore e se ne va

Non mette giù la penna, non si mette il cappello a causa della menopausa

Un’artista è un’artista

Fino a quando il cuore e tutte le sue arterie si intasano

E i globuli bianchi cessano di sospendersi

Un’artista è un’artista

Fino a quando la morte non ci separi

Fino a quando il cervello non smette di funzionare

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Quindi cerca di capirlo

Un’artista è un’artista

Quando un’artista è un’artista

E non smette di esserlo per colpa tua, lo sai

Non fa tutto ciò che dici

Non abbandona la sua vita e non muore

Solo perché pensa che le tue piccole opinioni siano istruttive

Ci sono giorni in cui sospendono le idee

E la ritrosia inizia a logorare

Una mente stanca, e si sentono male, ovviamente

E poi leggono le tue sciocchezze

E perdono completamente la voglia di vivere

Perché la tua stupidità è messa sopra i loro principi

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Cerca di capirlo

Cerca di capirlo

Cerca di capirlo

Un’artista è un’artista

Senza follower o “fartist”

Senza commenti, senza visualizzazioni, senza conseguenze

Non sono lì per il tuo piacere

Cambiando come il tempo britannico

Perché oggi non ti piace di nuovo la maionese sulle patatine

E già che ci sono, sono chips, non fries

Quindi non avere reazioni esagerate

Non sono rimasta qui per essere il mio eco

Perché un’artista è un’artista

Quando vuole essere anarchica

Perché il narcisismo in un’artista è bellissimo

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Un’artista è un’artista

Quindi cerca di capirlo

Cerca di capirlo

Cerca di capirlo

Cerca di capire…

Il significato di An artist is an artist degli Skunk Anansie

Il brano mette in luce l’essenza e la perseveranza degli artisti, indipendentemente dall’età, dalle critiche o dalle aspettative sociali. Con un tono provocatorio e allo stesso tempo ironico, la canzone sottolinea che la creatività non si esaurisce con il tempo o le circostanze: “An artist is an artist / And she don’t stop being an artist ‘cos she’s old.” Gli artisti resistono alle pressioni esterne, rifiutano di conformarsi o di abbandonare la loro arte per piacere agli altri: “They don’t do all you say / Pack up their life and die away.” C’è spazio anche per una piccola denuncia: quella dell’influenza negativa delle opinioni superficiali: “‘Cos your stupidity is raised above their principals.”

