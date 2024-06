Concerti Alex Britti nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Alex Britti ha già iniziato il suo Tour Live con i concerti del 2024. Il prossimo in programma è previsto il 21 giugno. L’ultimo, invece, lo terrà il 18 ottobre, a Roma, al Palazzo dello sport. Il cantautore e chitarrista italiano, sarà impegnato nei prossimi mesi sui palchi italiani, e non, con una serie di eventi dal vivo da non perdere (alcuni dei quali a ingresso gratuito). Se volete saperne di più, sotto trovate tutte le info utili sulle date, su dove acquistare i biglietti e su cosa aspettarvi dalla scaletta dei suoi concerti.

Classe 1968, Alex Britti lo conosciamo un po’ tutti. Alzi la mano chi non abbia mai canticchiato “La Vasca”, “Oggi sono io” o “Una su 1.000.000”. Ci saranno anche queste canzoni tra quelle che il cantante eseguirà dal vivo in diverse città italiane, portando sul palco un repertorio che spazia dai suoi successi storici ai brani più recenti. L’ultimo album uscito risale al 2022, si intitola “Mojo” ed è il primo album totalmente strumentale dell’artista. Che è uscito, tra l’altro, solo sulle piattaforme in streaming.

Queste, le date dei concerti del 2024 dell’artista:

21 Giugno 2024 – Chiari (Bs) – Chiari Music Festival

22 Giugno 2024 – Ferrere (At) – Monferrato On Stage

28 Giugno 2024 – Ischia (Na) – Piazza Antica Reggia (Gratuito)

30 Giugno 2024 – Galatina (Le) – Piazza Alighieri (Gratuito)

5 Luglio 2024 – San Tammaro (Ce) – Real Sito Di Carditello

14 Luglio 2024 – Barletta (Ba) – Fossato Del Castello

19 Luglio 2024 – Lugano – Blues T0 Bop – Longlake Festival (Gratuito)

24 Luglio 2024 – Lecco – Lake Arena

27 Luglio 2024 – Castellana Grotte (Ba) – Largo Porta Grande

3 Agosto 2024 – Porto Recanati (Mc) – Arena Beniamino Gigli

5 Agosto 2024 – Roseto Degli Abruzzi (Te) – Stadio Fonte Dell’olmo

21 Agosto 2024 – Borore (Nu) – Piazza Della Libertà (Gratuito)

8 Sett 2024 – Siderno (Rc) – Piazza Portosalvo (Gratuito)

18 Ottobre 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

Concerti Alex Britti, biglietti

Per acquistare i biglietti, avete come sempre diverse opzioni disponibili. Potete visitare i siti web ufficiali dei principali circuiti di vendita online, come TicketOne e Ticketmaster, che offrono una vasta gamma di opzioni per i posti a sedere (e sui quali potete farvi un’idea dei relativi prezzi). Oppure, potete provare presso i punti vendita fisici affiliati con i circuiti di biglietteria online (solitamente si trovano nei negozi di musica, nei centri commerciali e nelle tabaccherie). Assicuratevi di acquistare i biglietti con largo anticipo, perché essendo a ridosso delle date, i concerti di Alex Britti tendono a esaurirsi.

In quanto ai prezzi, prendendo in riferimento la data di Chiari, il costo del biglietto (unico) è di 38,50 €. La data di Ferrere, invece, prevede un biglietto unico al prezzo di 28,75 €. Per quella di Barletta potete scegliere tra due opzioni: la Poltronissima Platinum a 46 € e la Poltronissima Gold a 34,50 €.

La scaletta dei concerti di Alex Britti

Questa è la scaletta dei concerti. La trovate anche sotto forma di playlist, intitolata “Alex Britti live 2024”, su Spotify.

Gelido

Le cose che ci uniscono

Piove

Mi piaci

Festa

Fortuna che non era niente

Da piccolo

Lo zingaro felice

Milano

La vasca

Una su 1.000.000

Jazz

Oggi sono io

7000 caffè

Solo una volta

Qualche curiosità sull’artista? Ha alle spalle una gavetta molto lunga fatta come chitarrista. Ha suonato, tra gli altri, anche per Rosa King e Billy Preston. Ha anche portato avanti un tour con Edoardo Bennato. Alex Britti è appassionato di cucina. Non a caso è stato uno dei partecipanti della prima edizione di Celebrity MasterChef Italia. Infine, strano a dirsi, ha la fobia degli arei. La sua paura di volare gli impedisce dal 91 di acquistare un biglietto. Anzi, il solo pensiero, gli mette l’angoscia.

Leggi anche:

Photo Credit | Dome Dussadeechettakul via Pexels