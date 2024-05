Concerti Rose Villain nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Rose Villain 2024

Rose Villain è pronta per iniziare la serie di concerti che la vedrà impegnata nel corso dell’estate e dell’autunno 2024. Alcune date outdoor ed altre indoor in giro per la penisola che toccheranno alcune delle principali città italiane. La cantante e cantautrice milanese, conosciuta per hit come “Get The Fuck Out Of My Pool” e collaborazioni di successo con artisti del calibro di Salmo, si prepara a portare la sua energia travolgente sul palco. Vediamo quali sono le date, dove comprare i biglietti e la possibile scaletta dei brani che eseguirà.

Come anticipato, il tour si dividerà tra una serie di concerti all’aperto e al chiuso. Il primo in programma è quello del 1 giugno a Livorno. L’ultimo, al momento in cui scriviamo, è quello del 29 ottobre a Milano.

Entrando nel dettaglio, le date del Radio Sakura Summer Tour 2024, sono queste:

1 Giugno – Livorno – Straborgo

15 Giugno – Riese Pio X (Tv) – Avis Live Music

4 Luglio – Collegno (To) – Flowers Festival

7 Luglio – Camerino (Mc) – Phoenix Festival

10 Luglio – Arezzo – Men/Go Music Fest

21 Luglio – Sarzana (Sp) – Moonland

29 Luglio – Udine – Udinestate

14 Agosto – Arbatax (Nu) – Arabax Music Festival

23 Agosto – Bellaria-Igea Marina (Rn) – Beky Bay

7 Settembre – Brescia – Epicentro Music Festival

Queste, invece, le date del Radio Sakura Winter Tour di Rose Villain:

17 Ottobre 2024 – Viper Theatre – Firenze

18 Ottobre 2024 – Hall – Padova

25 Ottobre 2024 – Casa Della Musica – Napoli

26 Ottobre 2024 – Hacienda – Roma

28 Ottobre 2024 – Fabrique – Milano

29 Ottobre 2024 – Fabrique – Milano

Inoltre, forse non tutti lo sanno ancora ma quest’estate, la cantante aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma. Segnatevi queste date: 12, 13, 15 e 16 luglio!

Concerti Rose Villain, biglietti

I biglietti per i concerti di Rose Villain possono essere acquistati attraverso i vari canali ufficiali specializzati. Una delle principali piattaforme per eventi musicali è Ticketmaster. C’è poi anche Ticketone, altro grande servizio di vendita di biglietti in Italia. Se preferite acquistarli da vivo, potete recarvi in uno dei tanti punti vendita autorizzati, come i rivenditori locali e le catene di negozi partner che potrebbero avere a disposizione i biglietti disponibili. In quanto ai prezzi, prendendo in riferimento la data di Jesolo, è prevista una sola tipologia di posto al costo di 25 euro. Anche a Udine, unico posto in piedi al prezzo di 34,50 €.

In quanto alla prima data autunnale, quella di Firenze, potreste scegliere tra il Meet and greet pack, al prezzo di 99 €, o il Fast pass pack a quello di 49. Stessi prezzi per la data di Roma. A Milano, oltre le due tipologie appena viste, è possibile ancora acquistare il posto unico a 29 €.

La scaletta dei concerti di Rose Villain

Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere la scaletta ufficiale dei concerti del 2024, ma prendendo in considerazione quella delle ultime esibizioni dal vivo fatte dalla cantante, possiamo ipotizzare che sia simile a questa. E che comprenderà, naturalmente, alcuni dei brani del suo ultimo album, che dà anche il nome al suo tour, “Radio Sakura” il secondo registrato in studio (dopo il primo, Radio Gotham) e pubblicato l’8 marzo 2024

Dalle ombre

Rari

Io, me ed altri guai

Non sono felice per te

Gangsta Love ft Rosa Chemical

Elvis

Fragole

Rehab

Lamette

Monet

Moonlight

Cartoni animati ft Mara Sattei

Yakuza

Blu ft Yosh Whale

Bundy

Gotham

Piango sulla luna ft Guè

Chico ft Guè

Due facce

Fantasmi

Michelle Pfeiffer

Photo Credit | Facebook Rose Villain

Leggi anche: