Concerti Salmo e Noyz Narcos nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Salmo e Noyz Narcos nel 2024

Sardo il primo, romano il secondo, Salmo e Noyz Narcos stanno per fare felici i propri fans: terranno una serie di concerti insieme nel 2024. I due rapper, nonché produttori discografici, saliranno insieme sul palco per promuovere CVLT, joint album pubblicato lo scorso 3 novembre 2023 dalla Columbia Records. A proposito, se vi chiedete cosa significhi il titolo, deriva dall’espressione “culto” ampiamente utilizzata tra i due artisti per definire, appunto, un cult, qualcosa di unico ed indissolubile nel tempo. Se siete tra quelli che aspettavano da tempo questa unione musicale, vi diciamo dove potrete vedere i due artisti dal vivo, quando e dove acquistare i biglietti per gli eventi.

Era da tempo che si vociferava su una possibile collaborazione tra i due quando, lo scorso anno, preannunciato da un cortometraggio scritto e diretto, nientepopodimeno che da Dario Argento, è uscito CVLT, album collaborativo contenente 15 tracce nelle quali si riconoscono facilmente le anime dei due rapper e al quale hanno partecipato, tra gli altri, Marracash e Coez.

Fatte le dovute premesse, il tour del duo si intitola “Hellraisers Live” (tributo all’omonima saga cinematografica ed in perfetta sintonia con il mood “horror” presente nell’album). E prevede 16 date in giro per l’Italia, molte delle quali saranno previste nell’ambito dei più importanti Festival estivi italiani. La prima è in programma il 15 giugno 2024 a Milano, l’ultima il 9 agosto a Gallipoli.

Sabato 15 giugno 2024: Milano, Fiera Milano Live – Rho

Venerdì 21 giugno 2024: Roma, Rock in Roma – Ippodromo Capannelle

Mercoledì 26 giugno 2024: Torino, Flowers Festival

Giovedì 27 giugno 2024: Padova, Sherwood Festival

Sabato 29 giugno 2024: Bari, Locus Festival

Mercoledì 03 luglio 2024: Bologna, Sequoie Music Park

Giovedì 04 luglio 2024: Bologna, Sequoie Music Park

Sabato 06 luglio 2024: Perugia, L’Umbria che Spacca

Venerdì 12 luglio 2024: Catania, Wave Summer Music 2024

Sabato 13 luglio 2024: Palermo. Green Pop Palermo Fest

Giovedì 18 luglio 2024: Lucca, Lucca Summer Festival

Sabato 20 luglio 2024: Servigliano (Fermo), Fermo, No Sound Fest

Domenica 21 luglio 2024: Francavilla al Mare (Chieti), Shock Wave Festival

Sabato 03 agosto 2024: Paestum, Oversound Music Festival

Venerdì 09 agosto 2024: Gallipoli (Lecce), Sottosopra Fest

Biglietti concerti Salmo e Noyz Narcos

Dove acquistare i biglietti per i concerti di Salmo e Noyz Narcos? Potete farlo online, tra gli altri, su TicketOne. Oppure rivolgervi ad uno dei tantissimi rivenditori autorizzati. I prezzi dei biglietti variano non solo tra data a data, ma anche in virtù del posto scelto. Per la prima data, quella di Rho, si avrà la possibilità di acquistare un biglietto unico, al costo di 42,55 €. Stesse condizioni varranno per la data di Roma. Chi vorrà assistere al concerto di Padova dovrà sborsare 46 euro.

A Bologna, invece, 49,45 per il posto unico e 69 per il PIT. A Catania, ancora, il posto unico avrà un costo di 42,55 €, quello nel PIT e nella tribuna non numerata di 69 €. Anche a Francavilla al mare è prevista un’unica tipologia di biglietto, al prezzo di 42,55€. A Gallipoli, infine, 63,25 per il PIT e per 42,55 per il posto unico. I biglietti sono disponibili già da parecchi mesi, da fine novembre – inizio dicembre, per la precisione. Ma avete ancora la possibilità di prenderli. Al momento, infatti, nessuna data è andata sold out.

Concerti Salmo e Noyz Narcos, scaletta

La scaletta non è ancora nota, ma una possibile idea di quali saranno i brani eseguiti dai due rapper che sono amici anche nella vita privata potrebbe essere questa:

Anthem

Cringe

Incubi

Respira feat (Marracash)

Miracolo

Cult feat (Kid Yugi)

Brujeria

Croci e cristi

My Love Song 2 (Coez e Frah Quintale)

Kilometri

Maledetti

Grindhouse

Matrioska

Nightcrawlers

La fine

Brano, quest’ultimo, ricco di riflessioni. Da quelle fatte da Noyz Narcos in merito al duro lavoro che sta dietro il successo raggiunto grazie alla sua carriera musicale, alla gratitudine manifestata da Salmo verso chi non credeva in lui, che lo ha spinto a provarci con grande determinazione.

Photo Credit | Facebook Vivo Concerti

