Primavera: gli abiti da cerimonia da indossare

Avete degli impegni importanti per questa primavera e volete i nostri consigli su cosa indossare? Anche se stiamo ancora convivendo con il covid, qualche matrimonio ci sarà, anche se con molti meno invitati. Avete ricevuto gli inviti e non sapete quale abito da cerimonia indossare? Ora ve ne elenchiamo 5 e troverete sicuramente quello che fa per voi. Iniziamo col dirvi che potrete sbizzarrirvi con i colori ma badate bene a non esagerare!

Primavera: 5 abiti da cerimonia da indossare

Non perdiamo ulteriormente tempo, andiamo subbito a scoprire quali sono i 5 abiti da cerimonia da indossare per un evento che richieda eleganza, stile e glamour. Anche se la stagione è la primavera, in cui non fa nè troppo caldo e nè troppo freddo, troverete sicuramente quello che fa per voi:

Pantalone ampio con stampa floreale, Giacca cropped con chiusura laterale, Clutch intrecciata con tracolla a catena, Camicia con bordure effetto merletto, Scarpe decolleté con tacco kitten;

Soprabito a caftano, Abito lungo con fibbie in stile trench, Occhiali da sole con lenti sfumate, Borsa tote in versione mini con finish effetto coccodrillo, Sabot in pelle bianca;

Giacca in satin con bordi a contrasto, Pantaloni a zampa azzurri, Mini bag in satin con piume, camicia a fantasia con maniche a sbuffo, carpe slingback in pelle nera;

Pantaloni in seta con stampa floreale, Blazer con reverse effetto smoking, Canotta satin con bordo in pizzo, Scarpe kitten heels in pelle bianca, Borsa con perline;

Tranch panna in tessuto leggero, Abito a pois, Bracciale lady message con pendente, Decolleté con dettaglio gioiello e apertura slingback, Mini bag argentata.

Abiti da cerimonia da indossare in primavera: come sceglierli

Se siete gli eterni indecisi e non sapete mai scegliere ecco che vi diamo qualche utile consiglio. Fatevi trasportare dai vostri gusti, da quello che vi sta meglio e dai colori che vi illuminano. Non è difficile scegliere, è necessario ascoltare e seguire solo il proprio istinto.

