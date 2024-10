Eventi di Halloween a Milano, Roma e altre città: tutte le opzioni per un 31 ottobre da paura!

Scopri tutti gli eventi di Halloween 2024 previsti nelle città e nei borghi italiani

L’Italia si trasforma in un vero palcoscenico di festività durante gli eventi di Halloween 2024, offrendo una varietà di eventi che accoglieranno tanto gli adulti in cerca di brividi quanto le famiglie alla ricerca di divertimento meno spaventoso. Andiamo a scoprire tutte le iniziative previste per quest’anno!

Eventi di Halloween a Milano

Sei in cerca di esperienze spaventosamente divertenti per festeggiare Halloween a Milano? Eccoti alcune opzioni:

Villa ReNoir : questa location offre un evento di Halloween con una cena a tema, intrattenimento e coreografie spettrali. La festa include musica, balli e premi per le maschere più creative. È un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza immersiva in un’atmosfera horror.

: questa location offre un evento di Halloween con una cena a tema, intrattenimento e coreografie spettrali. La festa include musica, balli e premi per le maschere più creative. È un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza immersiva in un’atmosfera horror. Murder Mystery al Museo Bagatti Valsecchi : un evento interattivo dove i partecipanti devono risolvere un omicidio avvenuto nel museo, perfetto per chi cerca un’esperienza coinvolgente.

: un evento interattivo dove i partecipanti devono risolvere un omicidio avvenuto nel museo, perfetto per chi cerca un’esperienza coinvolgente. Ghost Tour : scopri il lato macabro di Milano con tour guidati che esplorano leggende e misteri della città durante la notte di Halloween.

: scopri il lato macabro di Milano con tour guidati che esplorano leggende e misteri della città durante la notte di Halloween. Campo di Federica: un campo di zucche che offre attività all’aperto, tra cui raccolta di zucche e aperitivi sotto le stelle, creando un’atmosfera magica per la stagione.

Eventi di Halloween a Roma

Halloween a Roma si preannuncia altrettanto scoppiettante: qui sotto trovi alcune idee per festeggiarlo con gli amici o in famiglia.

Cinecittà World : dal 5 ottobre al 2 novembre, il parco offre Notti di Halloween con oltre 40 attrazioni e spettacoli a tema. Ci saranno eventi speciali come la Zombie Walk e la Horror House, oltre a cene tematiche e pernottamenti nell’Ostello Maledetto.

: dal 5 ottobre al 2 novembre, il parco offre Notti di Halloween con oltre 40 attrazioni e spettacoli a tema. Ci saranno eventi speciali come la Zombie Walk e la Horror House, oltre a cene tematiche e pernottamenti nell’Ostello Maledetto. Zoomarine : fino al 3 novembre, il parco acquatico vicino Roma presenta Halloween for Family, con spettacoli per famiglie e attrazioni spaventose come “Isteria” e “Zombie Paintball Hunt”.

: fino al 3 novembre, il parco acquatico vicino Roma presenta Halloween for Family, con spettacoli per famiglie e attrazioni spaventose come “Isteria” e “Zombie Paintball Hunt”. MagicLand : dal 12 ottobre al 3 novembre, il parco festeggia Halloween con eventi ispirati al Día de Muertos, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

: dal 12 ottobre al 3 novembre, il parco festeggia Halloween con eventi ispirati al Día de Muertos, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Bioparco di Roma: in occasione di Halloween, il Bioparco offre attività tematiche per famiglie che si terranno il 30 e il 31 ottobre.

Eventi di Halloween a Torino

Halloween 2024 a Torino promette una serie di eventi entusiasmanti e spaventosi, con attività adatte a tutte le età. Ecco un riepilogo delle principali manifestazioni in programma per la notte del 31 ottobre:

La Sposa Cadavere – Il Musical : al Teatro Alfieri, alle 20:45 del 31 ottobre, sarà presentato il musical ispirato al film di Tim Burton. La storia narra di un uomo che, promettendo amore alla sua sposa, si ritrova coinvolto in un incantesimo con una sposa cadavere.

: al Teatro Alfieri, alle 20:45 del 31 ottobre, sarà presentato il musical ispirato al film di Tim Burton. La storia narra di un uomo che, promettendo amore alla sua sposa, si ritrova coinvolto in un incantesimo con una sposa cadavere. La Famiglia Addams – Il Musical : presso il Teatro Valdocco, si svolgerà una commedia musicale che esplora le avventure della celebre e bizzarra famiglia.

: presso il Teatro Valdocco, si svolgerà una commedia musicale che esplora le avventure della celebre e bizzarra famiglia. Caccia al tesoro di Halloween : in collaborazione con Maestri del Mistero, ci saranno cacce al tesoro per famiglie e bambini, rendendo l’evento accessibile anche ai più piccoli.

: in collaborazione con Maestri del Mistero, ci saranno cacce al tesoro per famiglie e bambini, rendendo l’evento accessibile anche ai più piccoli. Eventi per bambini: laboratori creativi e feste dedicate ai più giovani si svolgeranno in vari luoghi, come la Ludoteca la Torre di Aaly e Villa Glicini, con attività ludiche e intrattenimento.

Eventi Halloween 2024 nei castelli italiani

Dal 26 ottobre al 2 novembre 2024, i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli offriranno una serie di eventi tematici per adulti, famiglie e bambini. Gli eventi principali includono cene a tema e tour horror, attività per famiglie, tra cui laboratori di cucina e cacce al tesoro ed eventi serali dedicati ai più piccoli.

Segnaliamo anche questi eventi di Halloween 2024 in altri castelli italiani:

Castello di Gropparello (PC) : “Dolcetto o Scherzetto?” con visite guidate e percorsi horror il 27 ottobre e il 1 novembre.

: “Dolcetto o Scherzetto?” con visite guidate e percorsi horror il 27 ottobre e il 1 novembre. Castello di Bardi (PR) : “Halloween Night – Tour Horror” il 31 ottobre e animazioni per bambini il 1 novembre.

: “Halloween Night – Tour Horror” il 31 ottobre e animazioni per bambini il 1 novembre. Castello di Rivalta (PC) : “Il Villaggio delle Zucche!” con visite guidate, laboratori di cucina e baby dance il 27 ottobre.

: “Il Villaggio delle Zucche!” con visite guidate, laboratori di cucina e baby dance il 27 ottobre. Castello di Miradolo (TO) : il 31 ottobre , il castello ospiterà un laboratorio didattico per famiglie e un’animazione diffusa nel parco, adatta a bambini dai 3 ai 9 anni.

: il , il castello ospiterà un laboratorio didattico per famiglie e un’animazione diffusa nel parco, adatta a bambini dai 3 ai 9 anni. Castello di Pavone: il 31 ottobre, si terrà un evento con aperitivo delle streghe, cena e visita notturna del castello, culminando in una festa danzante.

Halloween 2024 nei borghi

Non solo castelli, ma anche borghi: qui sotto trovi tutti gli eventi imperdibili programmati per il 31 ottobre 2024.

Triora (Imperia) : il 31 ottobre e il 1 novembre, il borgo ospiterà laboratori per bambini, conferenze sui Tarocchi, accensione di un falò e concerti live in piazza Tommaso Reggio. Il primo novembre proseguono le celebrazioni con sfilate in costume e mercatini.

: il 31 ottobre e il 1 novembre, il borgo ospiterà laboratori per bambini, conferenze sui Tarocchi, accensione di un falò e concerti live in piazza Tommaso Reggio. Il primo novembre proseguono le celebrazioni con sfilate in costume e mercatini. Borgo a Mozzano (Lucca) : il 31 ottobre ci sarà la XXIX edizione della Festa di Halloween, con eventi spettrali e festeggiamenti. L’ingresso è gratuito e ci saranno spettacoli e mercatini.

: il 31 ottobre ci sarà la XXIX edizione della Festa di Halloween, con eventi spettrali e festeggiamenti. L’ingresso è gratuito e ci saranno spettacoli e mercatini. Grazzano Visconti (Emilia Romagna) : il 31 ottobre il borgo si trasformerà in un luogo incantato con decorazioni a tema e eventi per famiglie.

: il 31 ottobre il borgo si trasformerà in un luogo incantato con decorazioni a tema e eventi per famiglie. Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma): il 31 ottobre ci sarà “Halloween Horror Family Show”, un tour divertente adatto alle famiglie con bambini.

Halloween nei parchi divertimento

Dal 3 ottobre al 3 novembre 2024, Gardaland si trasformerà in un regno di zucche e fantasmi per un mese intero di eventi. Durante questo periodo, il programma di Gardaland – Halloween 2024 offrirà nuovi show all’aperto e performance a tema Halloween, aree dedicate all’horror, con esperienze immersive per chi cerca brividi forti, specialmente durante i “Venerdì da Paura”, e infine il Wreckage – The Horror Experience, un labirinto di horror per i visitatori sopra i 14 anni, che promette un’esperienza intensa e coinvolgente! Il 31 ottobre, Gardaland ospiterà anche un Halloween Party speciale dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, con DJ set e ospiti speciali. Saranno disponibili anche le attrazioni del parco, inclusi i giochi acquatici.

Segnaliamo anche questi eventi di Halloween 2024 in altri parchi divertimento:

Mirabilandia : il parco romagnolo celebrerà Halloween con eventi speciali durante il mese di ottobre. Le aree del parco saranno decorate e ci saranno spettacoli a tema horror per tutte le età.

: il parco romagnolo celebrerà Halloween con eventi speciali durante il mese di ottobre. Le aree del parco saranno decorate e ci saranno spettacoli a tema horror per tutte le età. Movieland – The Hollywood Park : a tema cinematografico, Movieland si trasforma con spettacoli live e performance inquietanti che si susseguono per tutto il mese di ottobre, culminando con eventi speciali la notte di Halloween.

: a tema cinematografico, Movieland si trasforma con spettacoli live e performance inquietanti che si susseguono per tutto il mese di ottobre, culminando con eventi speciali la notte di Halloween. Leolandia : questo parco tematico invita i bambini a un lungo periodo di festeggiamenti, tra gigantesche zucche e fantasmini, in un ambiente giocoso e sicuro​.

: questo parco tematico invita i bambini a un lungo periodo di festeggiamenti, tra gigantesche zucche e fantasmini, in un ambiente giocoso e sicuro​. Acquaworld: un’esperienza unica in cui gli spazi acquatici si trasformano con mostri e fantasmi, creando uno scenario divertente e poco pauroso per i bambini​.

Infine, non possiamo non segnalare Halloween sul Treno di Harry Potter: un’esperienza unica che trasporta i visitatori nel magico mondo di Hogwarts, partendo da Genova per un viaggio indimenticabile pieno di magia e avventura.

