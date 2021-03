Cambio di direzione su Disney+: trama, cast e uscita

Cambio di direzione su Disney+: trama

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale e la key art di “Cambio di direzione“, la nuova serie originale della famosa piattaforma di streaming. Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, coach Korn (John Stamos) ha una seconda chance quando gli viene chiesto di allenare in un liceo privato d’élite. In questo luogo scopre che con le giocatrici più giovani serve empatia ed emotività, due parole chiave ben lontane dal suo modo di essere. Solo quando riesce a fare squadra con le sue ragazze, coach Korn comincia a cambiare e diventare la persona che ha sempre voluto essere. Le giovani giocatrici imparano così a prendersi sul serio di più, trovando il loro equilibrio sia in campo che fuori.

Cambio di direzione su Disney+: cast

La serie ha un totale di 10 episodi e vede come protagonisti protagonisti John Stamos, Jessalyn Gilsig, Yvette Nicole Brown, Richard Robichaux insieme a un gruppo talentuoso di giovani attori come Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Monique Green, Tisha Custodio e Cricket Wampler. La serie è prodotta da ABC Signature, come parte dei Disney Television Studios. I creatori della serie David E. Kelley, Dean Lorey e Brad Garrett sono i produttori esecutivi insieme a Bill D’Elia.

Cambio di direzione su Disney+: uscita

La nuova serie originale di Disney+ esordirà sulla famosa piattaforma di streaming venerdì 16 aprile. Ricordiamo che per Disney+ si può fare un collegamento streaming simultaneo da 4 dispositivi e si può collegare l’account con 7 dispositivi differenti. L’app si può utilizzare su smart tv, dispositivi Android e iOS, tutti i device Amazon, i computer con sistemi Windows e Mac. È possibile scaricare il servizio con Xbox e sui dispositivi Roku. Per chi è minorenne è possibile usare il parental control creando un profilo personalizzato bimbi che oscurerà i contenuti inappropriati. L’abbonamento mensile, con zero pubblicità e nessun costo aggiuntivo previsto, costerebbe 8,99 euro. E per chi si volesse abbonare per un intero anno è possibile pagare in una unica soluzione da 89,90 euro, portando il prezzo mensile a soli 7,49 euro.