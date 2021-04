Il Primo maggio 2021 è alle porte: la Festa dei lavoratori, quest’anno, cadrà di sabato. Una buona notizia, finalmente. Ma a renderlo differente dal 25 aprile (che, invece, è caduto di domenica) non sarà solo il giorno della settimana. Si intravede una piccola luce in fondo al tunnel. A cambiare tra le due date così vicine saranno le nuove regole imposte dall’ultimo DPCM. E che permetteranno, a molti di noi – a seconda della regione (e del relativo colore) – di festeggiarlo come si merita, un po’ come ai vecchi tempi (più o meno, ovviamente). Ecco cosa fare il Primo maggio, con le idee su come trascorrere il ponte.

Cosa (si può) fare il Primo maggio 2021

Abbiamo a disposizione un fine settimana libero che, grazie alle riaperture “concesse” da Draghi, potremo sfruttare in diversi modi. Magari facendo una gita fuori porta, o concedendoci un apericena con gli amici o un pranzo/cena con la famiglia. Le alternative per trascorrere il Primo maggio in allegria e spensieratezza sono tante. Se siete alla ricerca di idee siete nel posto giusto: continuate a leggere per scovare spunti interessanti. Prima, però, vi ricordiamo che, nel giorno della Festa dei lavoratori:

in zona gialla ci si potrà spostare liberamente tra regioni senza dover fornire alcuna giustificazione. Sempre in zona gialla si potranno andare a trovare i propri amici e parenti in una seconda casa (anche in un’altra regione, purché gialla), ma non più di quattro persone (sempre con bambini al seguito).

in zona arancione, invece, le visite saranno concesse solo nei limiti del proprio comune. Si potrà ugualmente andare in una seconda casa, ma non saranno permessi spostamenti per fini turistici.

, invece, le visite saranno concesse solo nei limiti del proprio comune. Si potrà ugualmente andare in una seconda casa, ma non saranno permessi spostamenti per fini turistici. in zona rossa, infine, non cambierà nulla. Sia gli spostamenti che le visite restano purtroppo ancora vietati.

Ponte del Primo maggio, idee

Relax o divertimento? Mare o città? Grigliata in famiglia o gita fuori porta? Tante sono le alternative tra le quali scegliere per la Festa dei lavoratori. Di seguito alcuni suggerimenti:

Mare. Il Primo Maggio, si sa, è per molti l’inizio della stagione estiva! E allora, se il tempo lo permette, armatevi di ombrellone, costume, crema solare e panini e via in spiaggia! Se abitate in zona gialla, infatti, potreste recarvi in una località di mare. Gelato, sole, sabbia e chissà… magari arriverà il primo bagno in mare!

Il Primo Maggio, si sa, è per molti l’inizio della stagione estiva! E allora, se il tempo lo permette, armatevi di ombrellone, costume, crema solare e panini e via in spiaggia! Se abitate in zona gialla, infatti, potreste recarvi in una località di mare. Gelato, sole, sabbia e chissà… magari arriverà il primo bagno in mare! Città d’arte . Nonostante i musei riapriranno dal 26 aprile, si potrà visitarli solo nei giorni feriali. Ma potreste sempre cogliere l’occasione per visitare una città d’arte nelle regioni gialle.

. Nonostante i musei riapriranno dal 26 aprile, si potrà visitarli solo nei giorni feriali. Ma potreste sempre cogliere l’occasione per visitare una città d’arte nelle regioni gialle. Parchi e giardini. Se fosse una bella giornata, perché non visitare uno dei giardini più belli d’Italia?

Se fosse una bella giornata, perché non visitare uno dei giardini più belli d’Italia? Cinema o teatro . Dal 26 aprile riaprono cinema e teatri nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti e fino a un massimo di 500 persone. Da quanto tempo non vedete un film al cinema o non assistete ad uno spettacolo teatrale?

. Dal 26 aprile riaprono cinema e teatri nelle zone gialle, solo con il 50% dei posti e fino a un massimo di 500 persone. Da quanto tempo non vedete un film al cinema o non assistete ad uno spettacolo teatrale? Concerto del Primo maggio 2021. Nonostante il Covid, si farà. Potrete seguirlo in Tv, come nella migliore delle tradizioni. Che Primo maggio sarebbe senza il popolare concerto?

