Oramai è passato qualche giorno da quel 15 ottobre che, per molti, ha segnato una svolta dall’inizio della pandemia. Specie per i lavoratori del settore pubblico e privato, autonomi, per i collaboratori familiari e per gli operatori di volontariato.

Il Green Pass è oramai obbligatorio per tantissime delle attività che fanno parte del nostro quotidiano, dal semplice mangiare una pizza al visitare musei e mostre. Ma c’è ancora qualcosa che si può fare senza la certificazione verde?

Cosa si può fare senza green pass

E’ vero, il Governo ha allargato di molto gli ambiti nei quali il Green Pass è obbligatorio, ma alcuni servizi, soprattutto quelli essenziali, sono esenti dall’esibizione del certificato. Nello specifico, tra le cose che si possono (ancora) fare senza Green Pass dal 15 ottobre:

si possono prendere i mezzi pubblici (ad eccezione di treni, aerei e mezzi a lunga percorrenza)

si può prendere un taxi

si possono effettuare consumazioni al bancone del bar (anche dentro)

si può fare la spesa al supermercato

si possono acquistare medicinali in farmacia

si può entrare e fare acquisti nei negozi

si possono visitare i centri commerciali

si può andare dal parrucchiere

si può andare in Chiesa per la messa e le funzioni ordinarie (è richiesto per le cerimonie private invece)

si può andare nei tribunali

si può andare dal medico e dal dentista

si possono sbrigare pratiche burocratiche negli uffici pubblici

si può prenotare e soggiornare in albergo

si possono praticare sport all’aperto

si possono frequentare piscine all’aperto

si può andare a scuola (ma questo lo sapevamo già)

Ovviamente, bisogna sempre e comunque rispettare le altre vigenti norme di sicurezza e, nello specifico, il distanziamento e l’obbligo di indossare la mascherina.

