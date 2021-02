Cos’è Clubhouse? Ne hai sicuramente sentito parlare ultime scorse ore, ti spieghiamo come funziona il nuovo ed esclusivo social network al quale, però, si accede solo esclusivamente tramite invito (e solo su iPhone). Già, perché non bastavano Facebook, Instagram, Tik Tok & Co.: all’orizzonte (e neanche tanto lontano) c’è un nuovo social. E se ne comincia a parlare proprio ora.

Cos’è Clubhouse

E’ il prodotto di una società, l’Alpha Exploration, fondata presumibilmente nel febbraio 2020. Nata in sordina, nel giro di pochissimo tempo Clubhouse è stata notata dagli investitori. All’inizio di dicembre 2020 contava solo 3.500 membri in tutto il mondo, oggi sono circa 2 milioni, (ma solo su iOS, perché, come anticipato, l’app non è ancora disponibile per Android. A quanto dichiarato dall’azienda stessa è:

“un nuovo tipo di prodotto sociale basato sulla voce [che] consente alle persone di tutto il mondo di parlare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo”.

Come funziona Clubhouse

Clubhouse è organizzato in stanze/chat nelle quali gli utenti possono scambiarsi messaggi vocali su argomenti diversi. Vi si possono anche solo ascoltare quelli altrui, come se si fosse in una sorta di club. A differenza di Facebook , Twitter e Instagram, Clubhouse consiste nel connettere le persone solo tramite audio. Quindi, una volta effettuato l’eccesso, si può ascoltare o partecipare a conversazioni già avviate, oppure iniziarne una. E’ come se ci si trovasse di fronte ad una serie discussioni live in stile podcast, chat vocali di gruppo delle quali, però, il contenuto non esce dall’app.

Perché sì, c’è una regola fondamentale, e consiste nel fatto che le registrazione delle conversazioni non vengono salvate. Questi si cancellano automaticamente nel momento in cui la stanza viene chiusa. A riprova della riservatezza di Clubnhouse. Solo nel caso in cui vengano inviate segnalazioni, gli audio vengono controllati per accertarne la vericidità.

Come entrare su Clubhouse

Al momento, non ci si può iscrivere senza un invito da parte di un altro membro. Se sei un cliente iPhone, tuttavia, puoi scaricare l’app e prenotare un nome utente. In previsione c’è un’espansione dell’app a tutti. La sua attuale esclusività è dovuta alla volontà di testarne bene il funzionamento prima di aprire le porte al grande pubblico. Attualmente vi sono iscritti numerosi vip: da Oprah a Drake, da Chris Rock ad Ashton Kutcher.

