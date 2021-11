Encanto, nuovo film della Disney: cosa sapere

Siete amanti e appassionati di tutti i cartoni della Walt Disney sin da piccoli? Non ve ne siete persi mai uno nemmeno adesso che siete diventati più grandi? Per tutti voi, abbiamo una bella notizia: è uscito da pochi giorni, nelle sale cinematografiche italiane il nuovissimo film della Disney: Encanto. Encanto è il 60° lungometraggio d’animazione Disney del 2021 diretto da Byron Howard e Jared Bush, insieme alla co-regista Charise Castro Smith.

Encanto, nuovo film della Disney: la trama

E dopo una breve introduzione, andiamo a scoprire insieme la trama del nuovo film Disney. Il film è ambientato tra le colorate montagne della Colombia, in una bellissima e magica città di nome Encanto. Il film racconta la storia della giovane ragazza Mirabela, l’unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico e per questo motivo si sente diversa dagli altri. All’improvviso la cittadina di Encanto sarà in pericolo e la sua magia sembra scomparire per sempre., Mirabela rappresenterà l’unica possibilità di salvezza per la sua famiglia. Ce la farà?

Encanto, nuovo film della Disney: data di uscita

Ma a questo punto la domanda che ci stiamo ponendo è: a quando la data di uscita del nuovo film disney Encanto? Il film è stato già distribuito negli Stati Uniti d’America e in Italia è possibile vederlo al cinema a partire da Mercoledì 24 novembre 2021. Per chi ha troppi impegni e non riesce a liberarsi per andare al cinema, vogliamo darvi un’altra bella notizia: ovvero che dal 24 dicembre 2021, Encanto sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming di Disney+.

