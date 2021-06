Europei 2021: l’Italia agli ottavi di finale

Gli Europei 2021 sono ormai entrati nel vivo della competizione e l’Italia sta giocando davvero delle bellissime partite. Se avete seguito, saprete che nelle tre partite vinte non hanno preso neanche un gol e questo ci rende molto molto orgoogliosi dei nostri fantastici azzurri. La bella notizia è che siamo passati meritatamente agli ottavi di finale e la prossima partita sarà contro l’Austria. Per rendervi partecipi e in modo che siate tutti pronti, scopriamo quando e dove si gioca questa importante partita.

Europei 2021: quando si gioca Italia – Austria

Per passare alla fase successiva della competizione, l’Italia dovrà battere anche l’Austria. Fino a questo momento, la squadra allenata da Roberto Mancini, non ci ha deluso nemmeno una volta portando a casa 3 vittorie su 3 partite giocate e senza prendere nemmeno un gol dalle squadre avversarie. Era tanto che non ci sentivamo così orgogliosi della nostra nazionale, i nostri azzurri sono motivati e hanno una gran voglia di riscattarsi e riscattare l’Italia intera. La prossima partita, molto importante, si giocherà il 26 giugno e noi siamo già pronti a tifare per loro.

Europei 2021: dove si gioca Italia – Austria

L’Austria è l’avversario dell’Italia negli ottavi di finale degli Europei 2021. La partita si gioca martedì 26 giugno, ore 21, nel Wembley Stadium di Londra, aperto al pubblico ma con una capienza ridotta. È l’impianto maggiormente utilizzato in questi Europei, considerato il numero di partite in programma: oltre alle 3 gare dell’Inghilterra nella fase a gironi, ospiterà anche un altro ottavo di finale (29 giugno), le semifinali (martedì 6 e mercoledì 7 luglio) e, forse, anche la finale (11 luglio).

