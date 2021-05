Festa della mamma: 5 poesie di grandi letterati

Festa della mamma: cosa dedicare

Il 9 maggio sarà la Festa della mamma, non a caso questa festività cade (almeno in Italia) ogni anno nella seconda domenica del mese. Avete voglia di dedicare una bella poesia alla donna che vi ha messo al mondo, tuttavia avete poca fantasia? Ci siamo noi ad aiutarvi, prendendo spunto da alcune poesie già famose.

Ecco per voi 5 poesie di grandi letterati dedicate alla mamma:

“La mamma veglia”, di Ada Negri

La mamma veglia, calma nel sorriso,

presso il lettuccio dove la bimba dorme.

Hanno nel sonno le infantili forme

una soavità di paradiso. S’addormentò la bimba con la mano

nella sua mano; ed ella più non sa

toglier le sue da quelle

piccole dita, petali di rosa. Passano l’ore e passano le stelle.

La madre veglia e ancora,

nel divino silenzio, ella non osa

togliere la sua da quella man di rosa

che tiene tutto avvinto il suo destino.

“La madre”, di Giuseppe Ungaretti

E il cuore quando d’un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,

Sarai una statua davanti all’eterno,

come già ti vedeva

quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

e avrai negli occhi un rapido sospiro.

“La madre”, di Victor Hugo

La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”, di Dante Alighieri

Vergine madre, figlia del tuo figlio,

umile e alta più che creatura,

termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore,

per lo cui caldo ne l’etterna pace

così è germinato questo fiore.

Qui se’ a noi meridïana face

di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,

se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,

che qual vuol grazia e a te non ricorre,

sua disïanza vuol volar sanz’ali.

La tua benignità non pur soccorre

a chi domanda, ma molte fïate

liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,

in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate.

“A mia madre”, di Eugenio Montale