Avete già sentito parlare della Geeked week di Netflix? Se non la conoscete ancora, vi spieghiamo cos’è, in quali date si svolge e come vederla. Appassionati di fumetti, film, fantascienza, fantasy e chi più ne ha più ne metta, è in arrivo una settimana piena di grandi emozioni all’insegna della celebrazioni della cultura geek. Ma andiamo con ordine.

Cos’è la Netflix Geeked week?

La Netflix Geeked Week è un evento online gratuito nell’ambito del quale sarà possibile partecipare a questo appuntamento dal vivo che dura fino a sera.

“L’evento promette un sacco di entusiasmo per la nostra lista di generi Netflix, inclusi annunci importanti, teaser esclusivi e anteprime di trailer, primi sguardi, filmati BTS, interviste al cast, giochi di celebrità, letture di sceneggiature, esibizioni dal vivo. e altro ancora. Ogni giorno di Geeked Week sarà ampiamente tematizzato con generi diversi: film, fumetti, fantasy, anime/animazione e giochi”.

L’evento, il primo di questo genere, può essere tradotto come “settimana nerd”. E’ un appuntamento che il colosso ha indetto per soddisfare, con tanti contenuti esclusivi, le numerose curiosità che gli appassionati hanno circa i loro personaggi, film e serie TV preferite. Cosa c’è di meglio?

Geeked week Netflix 2021, le date

La Geeked week Netflix 2021 inizia oggi, lunedì 7 giugno, e si concluderà venerdì 11. Ogni giorno di questa settimana sarà dedicato ad un determinato genere. Lo scopo è quello di dare ai fan la possibilità di condividere le loro emozioni e la passione per storie e personaggi con altri appassionati, provenienti da ogni parte del mondo. Proprio per questo, ci sarà la possibilità di connettersi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. E di vedere in anteprima immagini dal vivo, clip, drop-in delle star più amate, trailer, annunci, novità esclusive sulle prossime uscite.

Per quanto riguarda i film, ad esempio, ce ne sono un sacco di originali Netflix in arrivo quest’anno che si adattano perfettamente alla filosofia “geek”. Qualche esempio? Awake, America: The Motion Picture, Trollhunters: Rise of the Titans. In quanto ai fumetti, invece, in arrivo grandi novità come The Sandman, Umbrella Academy, Lucifer e Sweet Tooth. Ma la Geeked week include anche animazione, giochi e fantasy.

Dove vedere la Netflix Geeked week?