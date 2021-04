Oggi, 23 aprile 2021, ricorre la Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore. Evento patrocinato dall’UNESCO, il World Book Day ha origine nel lontano 1996. La ricorrenza ha lo scopo di promuovere la lettura e la pubblicazione di libri, ma anche la protezione dei diritti d’autore grazie al copyright. Ma perché si celebra proprio il 23 aprile? La data è stata scelta in quanto giorno importante per alcuni degli autori più famosi dei nostri tempi e non: il 23 aprile del 1616 morivano Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Giornata mondiale del Libro, le iniziative

Le iniziative in tutto il mondo sono tante: flash mob e incontri speciali nelle biblioteche e librerie, eventi che si sono necessariamente dovuti ridimensionare passando da piazze e librerie al web a causa della pandemia. Restano comunque dei mezzi più che validi per ricordare a tutto il mondo quanto sia importante la lettura e cosa di bello e sempre nuovo ci possano regalare gli scrittori di ogni tempo. E noi, per l’occasione, vogliamo celebrare la Giornata della lettura 2021 fornendovi 15 libri che secondo noi dovreste assolutamente leggere!

Giornata della lettura 2021: 15 libri da leggere assolutamente

1984 di George Orwell: il mondo è diviso in 3 superstati, Oceania, Eurasia ed Estasia. In Oceania governa il Grande Fratello, che nessuno ha mai visto ma di cui si conoscono i grandi Manifesti. Tutto è sotto il suo controllo, ma ad un certo punto Smith, il protagonista, inizia a condurre un’esistenza sovversiva. Il giovane Holden di J. D. Salinger. Holden Caufield, 16enne insofferente, torna a casa dopo essere stato bocciato all’istituto che frequenta, senza alcuna voglia di dirlo agli altri. La storia ne racconta il difficile passaggio nell’età adulta. Si tratta a tutti gli effetti di un romanzo di formazione, un’opera imprescindibile dal Novecento ad oggi. Dracula di Bram Stoker: romanzo scritto nel 1897, incentrato sulla famosa figura del conte Dracula, il vampiro ispirato alla figura storica di Vlad III Principe di Valacchia. Piccole Donne di L. M. Alcott: romanzo per ragazzi ma che dà tanti insegnamenti anche ai più grandi. Il libro, ambientato durante la Guerra di Secessione, racconta le vicende delle sorelle March alle prese con i loro sogni e piccoli problemi adolescenziali. Sulla strada di Jack Kerouac. E’ considerato il più grande capolavoro dello scrittore, padre fondatore della Beat Generation. Si tratta di un romanzo autobiografico che narra la storia della profonda amicizia tra Sal Paradise, aspirante scrittore alla costante ricerca di ispirazione, e Dean Moriarty, un ragazzo appena uscito dal riformatorio. I due attraverseranno l’America – grazie ad una serie di viaggi in automobile – carichi di speranze e di voglia di vivere. La ragazza del treno di Paula Hawkins: Rachel, una donna sola e senza amici, ogni mattina prende un treno per recarsi al lavoro. Ogni giorno dal finestrino può osservare case e strade, ma soprattutto una coppia a cui si interessa particolarmente, finché un giorno vede qualcosa che non avrebbe dovuto notare… Madame Bovary di Gustave Flaubert: la protagonista è Emma Bovary, una donna estremamente romantica che non riesce ad uscire dalla sua infelicità a causa dei suoi desideri sempre crescenti che la spingeranno ad intraprendere relazioni extraconiugali. Delitto e Castigo di Fëdor Dostoevskij: romanzo ambientato a San Pietroburgo e incentrato sulla figura di un giovane disperato, Raskol’nikov, che uccide una vecchia usuraia per rubarle i soldi. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen: racconta la storia delle cinque sorelle Bennet e le loro storie d’amore, con una profondità d’animo come solo la nostra scrittrice inglese può fare. Sonetti di William Shakespeare: il 23 aprile è il giorno della nascita e della morte di Shakespeare, per cui cosa c’è di meglio che dedicare qualche ora alla lettura dei suoi sonetti più belli? Don Chisciotte di Miguel De Cervantes: le divertenti avventure di Alonso Quijano, appassionato di romanzi cavallereschi, che si convince di essere diventato un cavaliere errante di nome Don Chisciotte. Ad accompagnarlo nelle sue avventure ci sarà il fedele Sancho Panza, un contadino spagnolo. L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence: il romanzo, ai tempi censurato, racconta la storia d’amore adultera tra una nobildonna inglese e il suo guardiacaccia. Marina di C. L. Zafon: siamo nella Barcellona degli anni Settanta. Il protagonista è Oscar che, vagando per la città, un giorno incontra la misteriosa Marina e il suo enigmatico padre, il pittore Germàn. L’Alchimista di Paulo Coelho: Santiago, un giovane pastorello andaluso, intraprende un viaggio reale e nello stesso tempo simbolico, che lo porterà fino alle Piramidi in Egitto. Harry Potter e la maledizione dell’erede di J. K. Rowling: chi ama le avventure del maghetto Harry Potter non deve assolutamente perdersi l’ultimo romanzo della scrittrice Rowling.

