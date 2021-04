Lady di Sangiovanni: testo e significato

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian, è il favorito alla vittoria dell’attuale edizione di Amici di Maria de Filippi. Nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ragazzo sta ottenendo un successo dopo l’altro. Il brano “Lady” ha superato 20 milioni di streams ed è disco di Platino. “Ci sono due tipi di persone in amore e nella vita: quelle che insegnano a volare e quelle che volano. Poi ci sono quelle persone che nello stesso momento sono entrambe le cose. Io ho il coraggio e la pazienza di prendere un’anima così piccola e poggiarla su un piedistallo, trasformarla in un qualcosa di enorme”, ha dichiarato l’artista a Sorrisi.com in merito al brano.

Ecco il testo ufficiale di “Lady” di Sangiovanni:

Sei così bambina (così)

Ed io cosi maturo (così)

Che non può funzionare (no, no)

Ma c’ho bisogno di amore

Ed è così bello sì (così)

Mi fai tornare bimbo

Come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto

E non è detto (no, no)

Siamo in un tunnel al buio

Senza visore notturno

Non ho paura di nulla

Ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di merda

Lanciarmi una freccia sul petto

E sarai per sempre

E sarai per sempre la mia lady ra, ra, ra, ra

Perché entri in punta di piedi ra, ra, ra, ra

E la mia vita è irregolare come le rockstar

Girando la città

Ma a luci spente capirò che sei la mia lady

Lady, lady, lady

Non ti piaceva un altro?

Ma che fine ha fatto?

Okay che sono bello ma non così tanto cosa stai cercando?

Su quel piedistallo che sono alto

E che ti tratto bene

Ho una proposta sexy da farti cresciamo insieme

Dammi il tuo cuore baby

Farò di te una donna baciami sulla bocca con il rossetto rosa

Per la tua prima volta

Siamo la coppia perfetta

Cupido la lanci sta freccia?

Che sono qui che ti aspetto

E sarai per sempre

E sarai per sempre la mia lady ra, ra, ra, ra

Perché entri in punta di piedi ra, ra, ra, ra

E la mia vita è irregolare come le rockstar

Girando la città

Ma a luci spente capirò che sei la mia lady

Lady, lady, lady

Sei così bambina

E lo sono pure io

Cupido ha lanciato sta freccia

E sarai per sempre la mia lady ra, ra, ra, ra

Perché entri in punta di piedi ra, ra, ra, ra

E la mia vita è irregolare come le rockstar

Girando la città

Ma a luci spente capirò che sei la mia lady

Lady, lady, lady