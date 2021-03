The Falcon and the Winter Soldier: news

Sono disponibili su Youtube dei contenuti video inediti della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan rispettivamente nei panni di The Falcon e The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). Le dinamiche diverse e contrapposte dei due protagonisti hanno intrattenuto i fan della Marvel fin dal film del 2016 Captain America: Civil War. Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti del finale di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura mondiale che mette alla prova le loro abilità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in 6 puntate è interpretata anche da Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Emily VanCamp in quello di Sharon Carter e Daniel Brühl nel ruolo di Zemo. The Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Disney+.

Nel cast principale troviamo:

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Winter Soldier

Daniel Brühl: Helmut Zemo

Emily VanCamp: Sharon Carter

Wyatt Russell: John Walker / U.S. Agent

Clé Bennett: Lemar Hoskins

Georges St-Pierre: Batroc il Saltatore.

Erin Kellyman: Karli Morgenthau

Ecco chi sono i personaggi che già conosciamo: