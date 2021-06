Temptation Island 2021: la coppia formata da Claudia e Ste

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Claudia e Ste, andiamo!

Temptation Island 2021: Claudia e Ste

Ste ha 30 ed è impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, mentre Claudia ha 26 e i due stanno insieme da 4 anni e mezzo. La coppia è andata a convivere fin da subito a Facolanra Marittima e addirittura il 30 settembre 2018 lui le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Causa Covid hanno dovuto rimandare tutto al 7 agosto di quest’anno, visto che la data prevista era per l’estate 2020. E perché partecipano a Temptation Island?

Claudia e Ste: perché partecipano

Sembra che nell’ultimo anno le cose tra i due siano cambiate: lei ha perso il lavoro e così si sono trovati a passare molto tempo insieme nella casa che hanno comprato. “Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure“, ha detto lei. Secondo Ste anche Claudia è cambiata nel suoi confronti: “Anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo“, ha concluso lui. Questo matrimonio si farà?