Temptation Island 2021: la coppia formata da Jessica e Alessandro

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. “Per quanto riguarda i casting devo dire che non è stato semplice. Molte coppie durante il lockdown si sono chiuse dentro casa e questo, ovviamente, ha fatto emergere delle problematiche che magari già esistevano, ma la routine di tutti i giorni aveva permesso di non affrontarle. Sono uscite fuori già dalle prime chiacchiere durante i casting”, ha dichiarato l’autrice Raffaella Mennoia a Fanpage. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Jessica e Alessandro, andiamo!

Temptation Island 2021: Jessica e Alessandro

Jessica ha 34 anni, è impiegata ed è di di Tradate (Varese), mentre Alessandro ha 28 anni, è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia. I due stanno insieme da 7 anni e convivono da 2. E perché partecipano a Temptation Island?

Jessica e Alessandro: perché partecipano

È stata Jessica a scrivere al programma perché da quando sono andati a vivere insieme è cambiato tutto: “Da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”, ha dichiarato lei. Alessandro conferma di essere cambiato: “Perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”, ha concluso lui.