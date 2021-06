Temptation Island 2021: la coppia formata da Manuela e Stefano

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Manuela e Stefano, andiamo!

Temptation Island 2021: Manuela e Stefano

Manuela ha 31 anni e fa la barista, mentre Stefano ha un anno in meno ed è ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi di Brindisi, i due stanno insieme da quattro anni e mezzo, non convivono più, ma molte volte lui si ferma la sera a dormire da lei. E adesso perché partecipato a Temptation Island?

Manuela e Stefano: perché partecipano

È stata Manuela a scrivere al programma perché non si fida più della sua dolce metà. Lo scorso anno ha lasciato la sua casa e il suo lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava: “Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare”, ha dichiarato lei. Lui sa di avere sbagliato ed infatti è pentito: “Ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui“.