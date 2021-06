Temptation Island 2021: la coppia formata da Natascia e Alessio

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Natascia e Alessio, andiamo!

Leggi anche:

Temptation Island 2021: Natascia e Alessio

Natascia ha 31 anni, fa l’estetista e abita a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, ventiquattrenne operaio. I due sono nella stessa casa da un anno, ma sono fidanzati da due anni e mezzo. E perché partecipano a Temptation Island?

Natascia e Alessio: perché partecipano

È stata Natascia a scrivere al programma per la troppa gelosia del compagno, visto che ha sempre da ridire su come si veste e come si comporta: “Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così”, ha dichiarato lei. Alessia conferma di essere geloso, ma aggiunge che se ha perso la fiducia nei suoi confronti è proprio a causa di certi atteggiamenti. “Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”, ha concluso lui.