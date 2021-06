In arrivo a luglio su Netflix la serie “Young Royals” che, come si può supporre dal titolo stesso, avrà per trama le vicende di un principe adolescente. Questa ci mancava ancora.

Leggi: Sweet Tooth, in arrivo su Netflix la nuova serie tv firmata Robert Downey Jr

Young Royals, la trama

Protagonista della serie è l’adolescente principe Wilhelm che arriva a Hillerska, un prestigioso collegio in Svezia. Qui, lontano dagli occhi indiscreti della corte, ha finalmente l’opportunità di vivere da persona comune e capire veramente cosa abbia dentro, quali siano i suoi desideri e come voglia il proprio futuro.

Dopo un inizio un po’ vivace, comincia ad ambientarsi facendo le prime amicizie. Si tratta di veri amici che non pendono dalle sue labbra solo per il suo titolo. E si innamora di ragazze che non sono interessate al prestigio derivante dalla sua classe sociale. Insomma, Wilhelm si sente finalmente apprezzato per quello che è ed inizia a pensare seriamente ad una vita lontano dalla corte. Ma a rovinare tutto arriva una notizia inaspettata: diventa il prossimo in linea di successione al trono. Cosa sceglierà?

Il trailer

La serie, ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter, racconta le sorti del futuro erede della corona svedese. Young royals è composta da soli sei episodi. La si può vedere sostanzialmente in un pomeriggio.

Il cast di Young Royals

Iniziamo dal protagonista: Edvin Ryding interpreta il principe Wilhelm. Pernilla August invece, veste i panni della madre, la regina Kristina. Alcuni tra i compagni di collegio del giovane reale sono interpretati da Malte Gårdinger (The Sandhamn Murders , Frida Argento (Astrid ), Nikita Uggla.

Data di uscita

Young Royals sarà disponibile sulla piattaforma di streaming più popolare a partire dal 1 luglio 2021. Finita la scuola avrete tutto il tempo per fare una maratona e scoprire, così, se il principe sceglierà il dovere o l’amore.

Leggi anche: